Politiet kritiseres etter California-skyting

KRITISERES: Politiet får kritikk for hvordan de håndterte masseskytingen i California lørdag 15. januar. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Det skriver avisen Los Angeles Times tirsdag kveld.

Lørdag 15. januar åpnet en 72 år gammel mann ild inne i et danselokale i byen Monterey Park i California. Elleve personer ble drept i masseskytingen.

Nå kritiseres politiet for hvordan de jobbet i timene etter at masseskytingen skjedde.

MASSESKYTING: Lørdag den 15. januar oppstod det masseskyting under en feiring av det kinesiske nyttåret i byen Monterey Park. Elleve mistet livet. Foto: Jae C. Hong / AP

Lite informasjon

De første nødanropene ble meldt inn klokken 22:20 lørdag lokal tid. Den mistenkte gjerningsmannen ble funnet rundt klokken 23:20 samme kveld. Mannen ble funnet død inne i en varebil.

Politiet opplyser at mannen skjøt seg selv før han ble pågrepet.

OMRINGET: Her blir varebilen til den mistenkte gjerningspersonen omringet etter masseskytingen lørdag. Foto: ABC / via Reuters

Like før funnet av 72-åringen, klokken 23:20 lørdag, gikk politiet ut med bilde av den mistenkte gjerningsmannen. Politiet opplyste også at han burde betraktes som farlig og bevæpnet.

Ikke før klokken 03:30 natt til søndag bekreftet politiet at mannen var funnet.

FUNNET DØD: Den mistenkte gjerningspersonen ble funnet død inne i varebilen. Politiet opplyser at han tok sitt eget liv like før politiets planlagte pågripelse. Foto: ROBYN BECK / AFP

Politiet får nå kritikk for at publikum ikke skal ha blitt godt nok informert om gjerningspersonen fortsatt gikk på frifot, eller om han var pågrepet.

– Spørsmål om sikkerhet

Horace Frank, tidligere assisterende sjef for politiet i Los Angeles, mener at en av politiets vittigste oppgaver under en skyteepisode er å informere publikum om skytteren er på frifot.

– Det er et spørsmål om sikkerhet. De eneste tilfellene hvor man ikke varsler, er når en kan begrunne det med spesifikke årsaker, sier han til Los Angeles Times.

PÅ STEDET: Det var ved dette festlokalet at ti personer ble skutt og drept lørdag 15. januar. Ytterligere én person døde av skadene på sykehus. Foto: Jae C. Hong / AP

Det har blitt opprettet en komité som skal granske politiets arbeid under masseskytingen 15. januar. Travis Norton, som leder komiteen, mener at den frem timer lange ventetiden på informasjon var overraskende.

– Det er ikke vanlig å vente så lenge dersom politiet kjenner identiteten til den mistenkte. Men det er alltid en mulighet for at har en god grunn, sier Norton.