Politiet klør seg i hodet etter studentdrap

Mer enn to uker har gått siden fire studenter fra et universitet i Idaho ble funnet døde i deres hjem. Til nå har ikke politiet noen mistenkte i saken.

Politiet i Idaho rykket ut til en melding om en bevisstløs person søndag 13. november.

Der fant Moscow-politiet fire knivdrepte studenter i andre og tredje etasje i en bolig utenfor selve campus, men i et område hvor mange studenter bor.

MINNES: Stearinlys og blomster står igjen ved et minnesmerke som hedrer fire drepte studentene. Foto: Nicholas K. Geranios/AP

Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle var romkamerater og bodde i huset sammen. Det fjerde offeret, Ethan Chapin, bodde ikke i huset men var på besøk fordi han datet Kernodle.

Ofrene er 20 og 21 år gamle.

Redde studenter

Inne i klasserommene på universitetet i Idaho er klasserommene halv-tomme.

Studentene er for redde til å komme tilbake på skolebenken etter drapene.

De studentene som har kommet tilbake tar ekstra forhåndsregler som blant annet å installere dørklokke-kamera og bære pepperspray.

TOMT CAMPUS: Det er lite studenter å se på campus. Her var undervisning avlyst for å hedre ofrene. Foto: Zach Wilkinson/The Moscow-Pullman Daily News via AP

Etterforskes

Moscow er en småby i Idaho med rundt 25.000 innbyggere.

Ifølge politiet var Chapin og Kernodle på et utested lørdag kveld, og kom hjem natt til søndag 13. november.

Mogen og Goncalves var på en bar i sentrum, Sigma Chi-huset, den lørdags kvelden, og kjøpte nattmat på vei hjem. Alle fire studentene var hjemme omtrent samtidig natt til søndagen.

ETTERFORSKER: Politiet etterforsker nærmere i området der studentene ble funnet drept. Foto: Zach Wilkinson/The Moscow-Pullman Daily News via AP

Etterforskerne har fått bekreftet av vitner og videoopptak hvor Mogen og Goncalves var på kvelden og natten. Myndighetene har erkjent at det er hull i tidslinjen til de to andre ungdommene, Chapin og Kernodle.

– Politiet fortsetter å etterforske hva som skjedde fra ca kl. 21.00 den 12. november til kl. 01.45 den 13. november, da Ethan Chapin og Xana Kernodle ble antatt å være i Sigma Chi-huset på Universitetet i Idaho Campus ved 735 Nez Perce Drive, sa Moscow-politiet i en pressemelding 5. desember.

– Enhver interaksjon, kontakt, retning og reisemåte, eller noe unormalt kan legge kontekst til det som skjedde.

HJEMMET: Her bodde de fire studentene som lå og sov da de ble drept. Foto: Ted S. Warren/AP

Rettsmedisineren sa at ofrene sannsynligvis sov, noen hadde forsvarssår og alle ble knivstukket flere ganger, ifølge politiet.

Det var ikke bevis for seksuelle overgrep. Tidspunktet for flere oppringninger til mobiltelefonen til Kaylee Goncalves' ekskjæreste, tyder på at drapene har skjedd en gang etter 03:00.

Facebook detektiver

I ukene som har gått har flere Facebook-grupper og Reddit-tråder blitt opprettet dedikert til å dele de siste oppdateringene og analysere politierklæringer eller nye ledetråder.

De to største Reddit-trådene, med fokus på etterforskningen, har 80.000 medlemmer, mens den største av Facebook-gruppene har 35.000 medlemmer.

MINNEMARKERING: Mennesker samlet seg for å minne de fire ofrene. Foto: Ted S. Warren/AP

I mangel på flere konkrete detaljer fra etterforskere, har «vanlige folk» begynt å dele sine teorier om potensielle mistenkte.

Politiet i Idaho advarte at spekulasjon skapte frykt i samfunnet, ifølge BBC.

En mann som bor i nærheten av hjemmet der drapene fant sted har sagt til media at han har blitt utsatt for trakassering fra nettroll som antydet at han var «merkelig» og kanskje involvert i saken.

Bodde flere i huset

I huset bodde det også to andre. De var også ute den kvelden, men kom hjem litt før de fire som ble drept.

Det skal sies at de to personene som overlevde angrepet skal ha sovet gjennom drapene.

ARMBÅND: Armbåndene med navnet på de fire drepte. Foto: Ted S. Warren/AP

Ingen av de to ble skadd, og politiet tror ikke de har noe med drapene å gjøre.

Politisjefen sa at 911-anropet kom fra en av de overlevende sin telefon. Politiet skal ha snakket med flere personer før de ankom stedet.

Ingen mistenkte

Så langt har det blitt samlet inn hundrevis av opplysninger. Totalt har etterforskerne foretatt 150 intervjuer. Politiet har også mottatt flere tusen tips på e-post, telefon og sosiale medier.

Politiet sa at de hadde avhørt en mann med hvit hettegenser som ble sett i en overvåkningsvideo sammen med Mogen og Goncalves da de kjøpte nattmat, og personen som kjørte de hjem.

Politiet tror ikke at noen av dem er involvert i drapene.

DØREN: Politisperringer og bevis-bånd rundt døren til ofrene. Foto: LINDSEY WASSON/Reuters

Politiet tror heller ikke at ekskjæresten som ringte til Goncalves er involvert.

911-anropet ble gjort av en av de overlevende, men det var flere personer i huset da de ringte. Politiet er ikke sikre på hvor mange som var i huset eller når de ankom. Ingen av de som var til stede er mistenkt.

Drapsvåpenet er beskrevet som en stor kniv med et fast blad, men er ikke funnet.