Politiet intensiverer etterforskningen

Over en uke har gått siden Lina (15) har gitt livstegn fra seg.

Politiet har nå nye spor i etterforskningen. En 14 år gammel jente fra Linas hjemby, forteller om ubehagelige opplevelser med en mann uken før Lina forsvant.

15-åringen er foreløpig kun identifisert med fornavn,

Forsvant på vei til togstasjonen

Lørdag 23.september uke skulle Lina ta toget til Strasbourg øst i Frankrike for å møte kjæresten. Men hun kom seg aldri på toget.

Det politet vet er at klokken 11.15 drar Lina fra huset i landsbyen Plaine, hvor det bor cirka 230 mennesker. Hun skal gå tre kilometer til togstasjonen i Saint-Blaise-la-Roche.

Klokken 11.20 sender hun en melding til kjæresten. Klokken 11.22 var ikke telefonen lenger i kontakt med nettverket.

Da Lina ikke dukket opp på perrongen i Strasbourg, ringte kjæresten til familien hennes.

15-åringen ble meldt savnet i 14-tiden samme dag.

– Det er tortur å ikke ha barnet sitt hos seg, uttalte moren til Lina.

– Pappa, det er noen her som kan ta meg!

En 14 år gammel jente fra landsbyen Plaine, der Lina også kommer fra, har sagt at hun ble oppsøkt av en fremmed mann to ganger uken før Lina forsvant.

Første gang skal mannen som kjørte en grå bil ha stoppet ved siden av henne da hun var på vei hjem fra skolen og tutet flere ganger.

ETTERFORSKNING: Et hus noen kilometer fra Linas hjemby ble overvåket natt til søndag. Foto: FREDERICK FLORIN

Senere samme uke sier jenta at samme mann i samme bil kom mot henne da hun sto på bussholdeplassen en morgen og ventet på skolebussen. Hun sier at mann stoppet og var på vei ut av bilen.

14-åringen la så på sprang og ringte hysterisk til foreldrene. Faren sier til BFMTV at datteren ropte i telefonen:

– Pappa, det er noen her som kan ta meg!

Intensiverer etterforskningen

Natt til søndag ble et hus som har fanget politiets interesse overvåket. Huset ligger noen kilometer fra landsbyen der Lina er fra, skriver Midi Libre. Søndag morgen kom en hundepatrulje til stedet, ifølge La Depeche.

Mannen som bor på adressen flyttet dit for omtrent fem år siden. Naboer beskriver ham som normal. Til BFMTV uttalte en nabo at mannen er «respektfull og lærer på en videregående skole».

Politiet har også undersøkt flere biler av samme modell. Politiet har spesielt fokus på mellom seks og ti mørke Renault Clio biler. Lørdag ble de tre siste bilene undersøkt av kriminalteknikere. Det ble tatt DNA-prøver, og huset til en av bileierne ble også gjennomsøkt.

RENAULT CLIO: Denne bilmodellen er i politiets søkelys. Foto: ERIC PIERMONT

Ifølge franske medier har etterforskningen kommet til et avgjørende stadie. Statsadvokat Aline Clérot skal søndag avgjøre om etterforskningen skal gå over i en fase der hovedhypotesen er at det har skjedd noe kriminelt.