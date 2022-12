Politiet hadde bare dette bildet og navnet «Jay» – avslørte julemirakel

Den siste uken har et voldsomt uvær herjet i delstaten New York i USA. Flere tiltalls mennesker er bekreftet omkommet etter stormen, og store snømengder skapte enorme problemer for innbyggerne i dagene rett rundt julaften.

I Cheektowaga i New York fikk politiet en melding om et mulig innbrudd på skolen Pine Hill fredag sist uke, lille julaften. Det var gått en alarm om at et vindu var knust, men på grunn av uværet hadde de ikke mulighet til å rykke ut.

Dette skrive de selv på sin Facebook-side.

Noen dager senere sendte politiet en patrulje til stedet, og det ble konstatert at et vindu var knust. Først trodde man dette var forårsaket av stormen.

Beklaget

Historien tok derimot en uventet venting, da politiet på stedet fant en lapp.

«Til den det måtte gjelde,» startet brevet.

«Jeg er veldig lei meg for at jeg måtte knuse vinduet på skolen, og for at jeg brøt meg inn i kjøkkenet. Jeg ble sittende fast klokken åtte på fredag, og sov i bilen min med to fremmede mens vi forsøkte å ikke dø. Det var syv eldre personer som også satt fast uten drivstoff. Jeg måtte gjøre det for å redde alle og finne ly og mat og toaletter. God jul, Jay.»

LAPP: Denne lappen la Jay igjen etter at han hadde tilbrakt et døgn inne på skolen. Foto: Cheektowaga Police Department

Politiet gikk dermed inn på overvåkningsvideoene fra skolen, og så at historien som ble skildret i brevet, stemte.

Ryddet opp

På skolen var det en fryser full av mat, men det var ifølge politiet tydelig at inntrengerne kun hadde spist det mest nødvendige.

De brukte gymsalen slik at barna som var der kunne leke, og de passet på to hunder. De dro ned en prosjektor så de kunne følge med på nyhetene mens de satt fast på skolen.

De ble sittende fast til søndag 25. desember.

– De vasket over alle bord før de dro, og det så ikke ut som at noen hadde vært der, skriver politiet videre.

Brevet var kun signert med fornavnet Jay, og politiet gikk derfor ut med en etterlysning med bilde fra overvåkningsmaterialet. De ønsket å få kontakt med Jay – for å takke.

– Vi ønsker å komme i kontakt med ham for å annerkjenne den fantastiske jobben han har gjort for å redde liv, sier de i en uttalelse.

Reddet 24

Og fredag kunne blant annet ABC News melde at politiet hadde funnet ham – Jay Withey (27) fra Kenmore i New York.

Withey forteller at han, etter å ha brutt seg inn på skolen, gikk ut igjen for å se om det var flere som trengte hjelp.

– Jeg tenkte jeg måtte fortsette, og tok tak i så mange mennesker jeg kunne finne. Jeg gikk og gikk helt til jeg gråt og ikke kunne gå lenger, sier han.

Totalt var de 24 personer som fikk varmen i seg og oppholdt seg til det var mulig å komme seg videre. Totalt oppholdt de seg på skolen i rundt et døgn.

– Da det ble mulig å dra, fant vi en snøkanon og fikk ut bilene som var snødd ned. Jeg kunne ikke bedt om bedre mennesker å bli sittende fast med, sier han.

Blitt venner

Etter at Jay var identifisert, la politidistriktet ut en oppdatering på Facebook. Der la de ut et gruppebilde av deler av gjengen som var sammen på skolen gjennom julen.

– Jay sier at de alle er blitt som en familie, og at de planlegger å tilbringe sommeren sammen, skriver de i uttalelsen.

Jay kan selv bekrefte overfor ABC News at de kom godt overens, og at julen ikke ble så verst.

– Dette blir definitivt en jul jeg aldri kommer til å glemme, sier han.