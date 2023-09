Politiet frykter flere drap: – De er grenseløse

OPPGJØR: En 25 år gammel mann døde av skuddskader tirsdag. Politiet opplyser at han var et tilfeldig offer for oppgjøret mellom de kriminelle gjengene i Sverige. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Makt, penger og ære står i sentrum for voldsbølgen som ruller over Sverige. Politiet i Uppsala sier de aldri før har sett en lignende situasjon.

En voldsbølge brer seg over Sverige. Interne splittelser i den kriminelle gjengen Foxtrot krever flere og flere ofre. I løpet av de siste ti dagene har sju personer blitt skutt og drept.

Denne uken ble en 13 år gammel gutt funnet død i et skogområde utenfor Stockholm.

Svensk politi mistenker at han ble skutt og drept.

Nå innkaller den svenske regjeringen innkaller til krisemøte om gjengvolden.

Ifølge justisminister Gunnar Strömmar skal regjeringen i begynnelsen av uken holde et møte med rådet mot organisert kriminalitet. Målet er å diskutere situasjonen og hvilke tiltak som trengt for å bryte nyrekrutteringen.



Kriminelt nettverk

Foxtrotnettverket ledes av Rawa Majid. Han har fått tilnavnet «Den kurdiske reven». Majid er mistenkt for å være en av Sveriges verste narkohandlere.

Nettverket kjemper om makten over Sveriges gater.

Det er en gjengkrig om makt, penger og ære.

DEN KURDISKE REVEN: Med en gullrev og tusener av kroner på fanget har 36-åringen fra Uppsala sendt bilder til kamerater, som igjen har havnet hos politiet. Foto: Polisen

Den kurdiske reven styrer sitt kriminelle nettverk fra Tyrkia. For å komme unna svensk politi rømte Majid til Tyrkia hvor han har fått tyrkisk statsborgerskap.



Ifølge svenske medier er det ingen tegn på at Majid kommer til å bli pågrepet eller utlevert til Sverige. I mellomtiden fortsetter voldsbølgene.

Hevndrap

Svenske medier melder at opprøret internt i Foxtrot har tatt svensk narkokrig til nye høyder.

Det har oppstått interne konflikter i nettverket hvor medlemmene har vendt seg mot hverandre.

Nå går de til angrep på hverandres familier.



Det siste året har personer med relasjon til gjengkriminelle blitt utsatt for hevnaksjoner i større grad.

I forrige uke ble en kvinne i 60-årene skutt og drept i Uppsala. En 15 år gammel gutt og en 19 år gammel mann er pågrepet mistenkt for drapet.

60-åringens sønn er mistenkt for å være en nøkkelperson i Rawa Majids kriminelle nettverk. De to skal nå være rivaler.

VOLDSBØLGE: Det siste året har personer med relasjon til gjengkriminelle blitt utsatt for hevnaksjoner i større grad. Foto: Jonas Ekströmer/TT

– Jeg er livredd

Som et svar på drapet ble det denne uken skutt mot gjenglederens svigermor. Hun har uttalt til Expressen at politiet ikke gjør noe for å beskytte henne.

– Det er et helvete og jeg er livredd, sier hun til Aftonbladet.



En av Sveriges fremste krimreportere, Diamant Salihu, mener det er en klar opptrapping i voldsbruken.

– En mor er ikke den man vanligvis tør å gå til angrep på i dette miljøet fordi man er utrolig klar over at det får ekstreme konsekvenser i form av blodhevn, sier Salihu til SVT.

HEVN: Krimreporteren Diamant Salihu frykter at det vil bli utført flere hevndrap. Foto: Nils-Petter Nilsson / TT

En del av hevnbølgen

Tirsdag ble en 25-åring skutt og drept i en trappeoppgang i Uppsala.

I blokken bodde en av slektningene til Den kurdiske reven. Men feil mann ble tatt. 25-åringen ble et tilfeldig offer.

Mannen jobbet i eldreomsorgen og var på vei til jobb da han ble skutt til døden i trappeoppgangen.

– Når man skyter i hjel barn, når mødre angripes og når så vidt vi vet uskyldige mennesker blir skutt i stadig pågående hevnaksjoner. Da mener jeg at nye grenser er krysset, sier statsminister Ulf Kristersson til nyhetsbyrået TT.

OFFER: Politiet jobber på området der 25-åringen ble offer for gjengoppgjøret. Foto: Mickan Palmqvist/TT

Frykter flere dødsfall

I en epost til TV 2 skriver svensk politi at deres etterretningsavdeling har gjort undersøkelser for området som dekker politiregionen Midt.

Regionen dekker Södermanland, Örebro, Värmland, Västmanland og Uppsala.



Der har de kommet frem til at 1260 personer i regionen har en direkte tilknytning til det kriminelle nettverket, Foxtrot.

Bare i Uppsala fylke har 571 personer direkte tilknytning til Foxtrot.



Syv drept på én uke

Men hevndrapene brer seg utover de nevnte områdene i Sverige. Sent onsdag denne uken ble det begått enda et drap i Stockholm.



Denne gangen ble en mann i 20-årene drept.

Ifølge Aftonbladet knyttes drapet nok engang til den pågående konflikten.

Torsdag kveld gikk alarmen igjen. En gutt i tenårene ble funnet skutt i Stockholm og døde av skadene på sykehuset.

NYTT DRAP: Torsdag kveld døde en gutt i tenårene av skuddskader i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bare to dager gikk, før det lørdag ble meldt om enda et drap i Sverige, også i Stockholm.

Det er det sjuende skytedrapet i Sverige på en ukes tid.

Expressen skriver at politiet har en formening om hvem mannen som er skutt, er. Politiet sier at det ikke er usannsynlig at det henger sammen med den siste tidens skytinger og gjengvold.



Politisjef Christer Birgersson sier til TV 2 at landet står ovenfor en svært alvorlig utvikling.



– Dette er en voldsbølge vi ikke har sett tidligere. Den er svært omfattende og krevende, sier politisjefen.

– Jeg er veldig bekymret og vi står ovenfor en veldig alvorlig situasjon, legger han til.



Han påpeker at de kriminelle gjengene i Sverige nå beveger seg utenfor områdene de vanligvis har operert i.

SKYTING: Politiet i Stockholm rykket ut etter at de ble ble varslet om skyting i Råcksta vest i den svenske hovedstaden lørdag kveld. Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB Foto: Jonas Ekströmer/TT

Sprer seg over hele Sverige

– Det er ikke lenger et geografisk isolert problem som dekker de mest belastede områdene. Drapene skjer over hele Sverige, konstaterer Birgersson.

Han beskriver situasjonen slik:

– Situasjonen i Uppsala er utrolig anstrengt og i hovedstaden er det et enormt trykk. De er grenseløse, og det er en utfordring for politiet.

UPPSALA: Christer Birgersson til venstre i bildet orienterer om situasjonen sammen med kollega Åsa Larsson og Jale Poljarevius. Foto: Henrik Gustafsson Nicander/NTB

De ser en ny trend der det ikke er lokale gjengmedlemmer som utfører drapene. Det er tilreisende fra andre steder i Sverige, noe som også utgjør en risiko for tilfeldige ofre.

– Slik det ser ut nå har vi en overhengende risiko for at det kommer flere drap i Sverige, sier politisjefen til TV 2.

Bare i Uppsala er det rundt 600 gjengkriminelle. Det er en stor utfordring for politiet.

– Det gjør det ekstra utfordrende å analysere hvor neste skyting eller drapsforsøk vil skje. Vi jobber knallhardt med å få kontroll, men det er utfordrende, vedgår han.

Politisjefen mener alle som tar kontakt har rett på beskyttelse. Også gjengkriminelle og deres nærmeste.

Han føler på ansvaret av at det er politiets jobb å få kontroll over situasjonen. Hvorvidt de har resurser til å beskytte alle vil han ikke gå innpå.

Hovedmann i utlandet

– Vi har en hovedgjerningsmann i utlandet som har undermenn som utfører oppgavene for ham. Det gjør vårt arbeid svært krevende, sier han.

Han forstår at den svenske befolkningen er bekymret.

– Politimyndighetene er også det. Vi tar denne utviklingen på største alvor. Allmenheten skal vite at vi har gjort mye forebyggende arbeid og gjort flere beslag og pågripelser. Men jeg skjønner at folk stiller spørsmål, sier Birgersson.

RESURSSER: Politiet i Sverige har omplassert flere resurser for å møte det økende omfanget. Foto: Janerik Henriksson/TT

Tenåringer lokkes og drepes

Det kriminelle miljøet er kjent for å utnytte og lokke til seg mindreårige.

I sommer ble to 14-åringer funnet døde utenfor Stockholm. De ble ifølge Expressen drept for å ha videresolgt pistoler de hadde fått av Foxtort.

Da de ikke lykkes med å få pistolene tilbake, skal de ifølge avisens kilder ha blitt drept av andre gjengmedlemmer for å statuere et eksempel.



15-åring leiemorder

Januar ble en 15-åring funnet drept på en sushirestaurant i Skogås sør for Stockholm.

Svensk påtalemyndighet har tatt ut tiltale mot ti personer for drapet. En 15-åring skal ha utført drapet mot drøyt 80.000 kroner i betaling.

– Jeg er dypt bekymret for at trenden med at det blir stadig yngre og yngre gjerningsmenn. De lokkes inn i kriminelle miljøer for å utføre drap mot betaling, sier Birgersson.

ETTERFORSKER: En 15-åring er tiltalt for å ha skutt og drept en jevnaldrende mot betaling i Skogås sør for Stockholm i januar. Foto: Jessica Gow/TT

Bruker milliarder på jakten

Gjengkriminalitet har blitt en verkebyll for myndighetene i Sverige.

– Ikke noe annet land i Europa opplever noe lignende. De kommer ikke til å slutte. De kommer til å fortsette til de sitter innelåst eller er kastet ut av landet, sa statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse torsdag.

Under den samme pressekonferansen ble det også lagt fram et nytt budsjett hvor Sikkerhetspolitiets håndtering av den forverrede sikkerhetssituasjonen styrkes.

Bevilgingene er ventet å øke fra 69 til 90 milliarder svenske kroner mellom 2023 og 2026.

– Vi har aldri sett noe slikt i Sverige før, sier Ulf Kristersson.