Politiet fikk hakeslepp da de skjønte hvem som sto bak familiedrapene

Klokken halv tre, natt til 9. februar 2014, mottar politiet i California-byen San Juan Capistrano et nødanrop fra to unge søstre. Det har vært skyting i familiehjemmet, og jentene trygler om hjelp.



Politiet rykker ut til en formidabel villa på 816 kvadratmeter. På hovedsoverommet ligger ekteparet Brad (57) og Andra Sachs (54) døde i sengen på hovedsoverommet. Brad er skutt åtte ganger, Andra sju.

DREPT: Ekteparet Andra og Brad Sachs ble funnet drept i sitt eget hjem. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Paret har fem barn. De to eldste – Myles (22) og Ashton (19) – har flyttet ut, mens de tre yngste – Alexi (17), Lana (15) og Landon (8) – er i huset.

Politiet finner parets åtte år gamle sønn Landon liggende på magen. Han er skutt i ryggen og tilstanden er kritisk. Landon hastes til sykehus og det er usikkert om gutten overlever.

Datteren Alexi forteller politiet at hun våknet av en silhuettskikkelse som sparket inn soveromsdøren hennes og begynte å skyte. Alexi var lynrask og kastet seg på gulvet, og kom uskadet – men traumatisert – fra hendelsen.

Datteren Lana sov gjennom skytingen. Hun ble vekket av søsteren Alexi etter at gjerningspersonen hadde forlatt huset, og sammen ringte de nødnummeret.

Når politiet ringer til parets to eldste sønner, Myles og Ashton, for å fortelle de grusomme nyhetene, bryter begge to sammen i tårer og booker flybilletter til California for å være med familien.

ÅSTEDET: Veien utenfor Sachs-familiens store villa ble sperret av i forbindelse med drapsetterforskningen. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Mystisk hvit bil

Politiet begynner å samle spor, og finner en rekke tomhylser fra et .22-kalibers skytevåpen. Ingenting tyder på at det er et ran, og det blir gradvis klart at dette var et målrettet attentat.

I samtale med familien får politiet mange ledetråder på potensielle gjerningspersoner. Det velstående ekteparet fikk mange fiender på sin vei til økonomisk suksess, men til tross for flere lovende ledetråder, blir én etter én sjekket ut av saken.

Det er ikke mange tekniske spor politiet har for å finne svar på hva som har hendt. Men et av nabohusene har et overvåkingskamera, og politietterforskerne får se opptakene som ble gjort på drapsnatten.

Overvåkingsbildene er et tidlig gjennombrudd i etterforskningen. Sachs-familien bodde innerst i en blindvei, og denne natten var det kun én hvit bil som kjørte i retning mot huset. En halvtime senere kjørte den samme hvite bilen tilbake i motsatt retning.

Politiet tror at den hvite bilen kan være avgjørende, men sort/hvitt-bildene fra overvåkingskameraet er ikke av særlig god kvalitet. De klarer verken å lese registreringsnummeret eller se hva slags bilmodell det er. En bilekspert hentes inn og identifiserer den: Det er en Toyota Prius.

Jobben videre er å sjekke trafikkameraer i nærområdet, for å se om den hvite Toyota Prius-bilen dukker opp noe sted. Og det gjør den. Først i et lyskryss i nærheten, hvor bilen kjører i normal hastighet i retning mot Sachs-huset. Og så en halvtime senere i samme lyskryss, hvor bilen kjører svært fort i motsatt retning. Som om det var en flukt.

Politiet er nå sikre på at det er avgjørende å finne den hvite bilen og eieren.

Oppsiktsvekkende oppdagelse

For sikkerhets skyld ber politiet om en liste over hva slags biler Sachs-familiemedlemmene har. Når politiet mottar listen, er stemningen til å ta og føle på:

Brad og Andras sønn Ashton – som studerer i Seattle – kjører nemlig en hvit Toyota Prius.

HVIT TOYOTA PRIUS: Ashton Sachs' bil var en hvit Toyota Prius – nøyaktig samme biltype og -farge som politiet lette etter. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Avstanden mellom Seattle og San Juan Capistrano er nesten 200 mil, og det tar drøyt 18 timer å kjøre strekningen.

Sporet er allikevel for godt til ikke å etterforskes videre. Politiet får derfor telefonhistorikken til Ashton, og sjekker om han faktisk var i Seattle på drapsnatten, noe han selv hevder. Det var han ikke, ifølge teleselskapet, som sjekket hvilke telefonmaster telefonen var koblet på. Mobilaktiviteten viser at Ashton kjørte fra Seattle til San Juan Capistrano.

Ashton rykker umiddelbart til topps på listen over mistenkte.

Politiets fokus nå er å lage en tidslinje over Ashtons aktiviteter i tiden rundt drapene skjedde. De vet at han kjørte fra Seattle til California, men hvordan kom han seg tilbake til Seattle tidsnok til å svare da politiet ringte for å fortelle om at foreldrene var drept?

Svaret ligger hos flyselskapet American Airlines. De utleverer informasjon som sier at Ashton tok flyet fra California til Seattle den 9. februar, morgenen etter drapene. Overvåkingsvideo fra flyplassen bekrefter dette, siden et overvåkingskamera filmet at Ashton gikk ut av en taxi ved avgangsterminalen.

RANSAKER BILEN: Ashtons hvite Toyota Prius ble ransaket av politiet i Seattle. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Videre graving viser at Ashton tok i bruk et transportselskap, som han hyret til å frakte den hvite bilen tilbake til Seattle. Transportselskapet forteller til politiet at Ashton aldri betalte dem, og at bilen fremdeles er i deres besittelse i Seattle.

Politiet i Seattle bistår i å undersøke Ashtons Toyota Prius – og det de finner gir drapsgåten to streker under svaret: I bagasjerommet ligger et .22-kalibers skytevåpen.

Våpenets serienummer viser at det tilhører Ashton, og laboratorietester slår fast at dette er våpenet som ble brukt til å drepe Brad og Andra Sachs, samt skade åtteåringen Landon.

DRAPSVÅPENET: I bagasjerommet til Ashtons bil lå drapsvåpenet. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Tilsto drapene

Torsdag 6. mars 2014 oppsøker politiet Ashton i San Juan Capistrano, hvor han har tilbrakt de siste ukene med familien.

Ashton aner ikke at han er mistenkt – aller minst politiets hovedmistenkte – og sier seg villig til å ta en samtale. Men jo flere konkrete spørsmål han får, jo mer ukomfortabel blir han. Han har blant annet ingen gode svar på hvorfor han løy om at han var i Seattle på tidspunktet drapene skjedde.

Samtalen ender med at Ashton arresteres for drap og drapsforsøk.

På politistasjonen er det formelt avhør. Der innrømmer Ashton alt. Han forteller at en familietragedie i 1999 – hvor hans lillesøster Sabrina druknet i en badeulykke – gjorde at han slet med depresjon i mange år. Han var blitt vanskeligere å ha med å gjøre, og det var derfor foreldrene sendte ham til Seattle for å studere. I Seattle begynte han å eksperimentere med ulovlige rusmidler, ble oppslukt av gaming, og han avbrøt studiene.

LAVMÆLT AVHØR: Ashton (i midten) snakket sakte og lavt da han innrømte drapet på foreldrene. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Ashton forklarer at han ikke hadde sovet på fire-fem dager og var i mental ubalanse da han kjørte fra Seattle til San Juan Capistrano. Planen var å drepe foreldrene og deretter seg selv. Han vet ikke hvorfor han skjøt lillebroren, eller hvorfor han forsøkte å skyte søsteren.

Under hele tilståelsen snakker Ashton lavt og sakte, mens blikket er fokusert mot gulvet for å unngå øyekontakt med avhørerne.

Når politiet spør om hvorfor han drepte foreldrene, sier Ashton at han var redd for å møte foreldrene ansikt til ansikt etter at han hadde sluttet på universitet i Seattle.

Under rettssaken er Ashton like åpen og ærlig som han var i politiavhør. Han tar på seg all skyld, og dømmes til livstid i fengsel.

Ashton er i dag 29 år gammel og sitter fremdeles bak lås og slå.

Lillebror Landon – som ble skutt i ryggen – overlevde, men ble lam. Han er i dag en av de fremste rullestol-tennisspillerne i USA.

LIVSTID: Ashton Sachs ble dømt til livstid i fengsel for drapet på foreldrene, og drapsforsøk på to av søsknene. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

