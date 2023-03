Politiet: Død kvinne har ligget i fryseboksen siden senest 2018

KARLSTAD (TV 2): Nordmannen er varetektsfengslet i to uker for likskjending. – Han erkjenner å ha hatt kvinnen i fryseren sin i flere år, sier mannens forsvarer.

Nordmannen som er siktet etter at en kvinne ble funnet død i en fryseboks i Sverige, erkjenner likskjending, men nekter straffskyld for drap.

Ifølge Nya Wermlands-tidningen står det i fengslingsbegjæringen at den døde kvinnen skal ha ligget i fryseboksen siden senest høsten 2018.

Dette har senere blitt bekreftet av svensk politi.

RYKKET UT: Politiet rykket ut til mannens bolig etter å ha fått opplysninger om at en avdød kvinne kunne befinne seg i huset. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Erkjenner likskjending

Fengslingsmøtet ble holdt bak lukkede dører søndag ettermiddag. Tingretten har avgjort at mannen varetektsfengsles i to uker for likskjending.

Etter fengslingsmøtet snakket TV 2 med mannens forsvarer Stefan Liliebäck.

– Han erkjenner likskjending, men ikke drap, sier han.

Liliebäck forteller at hans klient samtykker til fengslingen.

FENGSLET: Nordmannens forsvarer, Stefan Liliebäck sier at hans klient ikke ble overrasket over utfallet av søndagens fengslingsmøte. Foto: Per Haugen / TV 2

– Han har erkjent at han har hatt kvinnen i fryseren sin i flere år, og en vakker dag så skulle det altså komme frem, sier forsvareren til TV 2.

– Har vondt i benet

Forsvareren sier videre at det ikke fins tilstrekkelig bevis for at mannen også har drept kvinnen.

– Han har forklart seg om hvordan kvinnen døde, men det er informasjon jeg ikke kan gå inn på, sier han.

På spørsmål om hvordan hans klient har det akkurat nå, svarer Liliebäck at han har det bra.

– Men han har litt vondt i benet. Jeg tror ikke han er overrasket over utfallet i dag.

Bekrefter fryserfunn

Linda Karlsson fra den svenske påtalemyndigheten sier til TV 2 at alt tyder på at kvinnen som ble funnet, er den samme kvinnen som har vært registrert på boligen.

– Men identiteten er ikke fastslått enda.

Karlsson sier de ikke er fornøyd med at mannen kun ble fengslet for likskjending.

SPESIELL SAK: Politiadvokat Linda Karlsson sier at dette er en svært spesiell sak. Foto: Per Haugen / TV 2

Samtidig bekrefter påtalemyndigheten for første gang at kvinnen ble funnet i en fryser.

– Hvordan hun har havnet der, det kan jeg ikke svare på.

– Aldri vært borte i noe lignende

Politiet mener at hun har ligget i fryseren siden høsten 2018.

– Det er opplysninger i saken som gjør at vi mener det er tilfellet.

På spørsmål om hvorfor politiet rykket ut til mannens bolig i utgangspunktet, svarer Karlsson:

– Det var opplysninger som tydet på at det var en kvinne der. Men jeg kan ikke gi ytterligere opplysninger.

Karlsson legger ikke skjul på at dette er en svært spesiell sak.

– Jeg har aldri tidligere vært borte i noe lignende.

– Kommer til å behøve hjelp

Norsk politi er foreløpig ikke koblet inn i saken. Men ifølge Karlsson vil de trolig etterspørre norsk bistand.

– Vi kommer til å behøve hjelp fra norsk politi, sier hun.

Det var torsdag denne uken at det ble gjort funn av kroppsdeler fra kvinnen i en fryseboks hjemme hos mannen i Värmland.