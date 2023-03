Politiet deler video av at de dreper skytteren

ILER TIL: En politimann løper utenfor The Coventant School i Nashville under skytingen mandag. Foto: WKRN / Newsnation / Reuters / NTB

Tirsdag frigir Nashville-politiet opptak fra kroppskameraene til to av politimennene som tok seg inn i skolen og drepte den 28 år gamle masseskytteren.

Gjerningspersonen er identifisert som Audrey Elizabeth Hale, tidligere student.

Skjøt mens Hale lå nede

Den seks minutter lange videoen viser at politiet treffer Hale og at hun går ned for telling. Den viser deretter at en av politimennene går bort og fyrer av flere skudd, selv etter at hun er ufarliggjort.

I starten av videoen ser vi at politibetjentene tar seg inn i skolen og opp en etasje, hvor de løper ned en gang og forbi det som ser ut til å være et av ofrene.

Så støter politiet på Hale i et loungeområde og skyter henne.

90. skyteepisode på skole i 2023

Dette er 90. gang i 2023 at det blir løsnet skudd på en skole i USA, ifølge K-12 School Shooting Database. I fjor var det 303 slike hendelser.

Nashvilles politisjef John Drake sier ifølge Reuters at Hale identifiserte seg som transperson, uten å utdype dette videre. Drake omtalte Hale konsekvent som kvinne. På LinkedIn-siden sin bruker Hale imidlertid mannlig pronomen.

Politiet fant et manifest tilhørende Hale, som tydet på at planen opprinnelig var å fortsette skytingen ved en annen skole.

Reuters opplyser at Hale kjøpte sju våpen på lovlig vis og brukte tre av dem under skoleskytingen. Hale hadde to automatgevær og ett håndvåpen med seg.

BLE EVAKUERT: Elevene ved den kristne privatskolen ble fraktet vekk fra skolen etter skytingen. Foto: Jonathan Mattise / AP / NTB

Etterforskere tror ifølge Reuters at Hale «bar nag for å ha vært nødt til å gå på skolen» som barn. The Covenant School er en kristen privatskole for barn opp til tolv års alder.

De tre ni år gamle elevene som ble drept, er identifisert som Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs og William Kenney. I tillegg ble rektor Katherine Koonce (60), vaktmesteren Mike Hill (61) og lærervikaren Cynthia Peak (61) drept.

Drept på 14 minutter

Politiet i Nashville opplyser at de ble varslet om skoleskytingen klokken 10.13 lokal tid mandag formiddag. Hale ble erklært død klokken 10.27.

– Politiet reagerte raskt, sier talsperson Don Aaron.

Det står i skarp kontrast til politiets reaksjon etter skoleskytingen i Uvalde i Texas i mai i fjor, der politiet ble kritisert for å reagere sent. Den gang ble 19 barn og to voksne drept inne på skolen, mens politiet nølte på utsiden.

Også etter Parkland-skytingen i 2018, der 17 elever og lærere døde, ble politiet kritisert for å være avventende på utsiden av skolen før de drep inn.