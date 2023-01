Politiet deler sjokkerende funn

DREPT: Kaylee Goncalves (nummer to fra venstre nede), Madison Mogen (nummer to fra venstre oppe), Ethan Chapin (i midten) og Xana Kernodle (nummer to fra høyre) ble knivstukket og drept. Foto: ZUMA Press Wire

Natt til søndag 13. november ble fire studenter ved universitet i Idaho funnet knivstukket og drept i sitt hjem. To andre studenter ble funnet uskadet i huset.

Bestevenninnene Kaylee Goncalves (21) og Madison Mogen (21) ble funnet drept på sitt soverom, mens kjæresteparet Ethan Chapin (20) og Xana Kernodle (20) ble funnet drept i sin seng.

På sosiale medier begynte teoriene om hva som kunne ha skjedd straks å versere. Flere klaget på politiets manglende progresjon.

Nærmere syv uker senere, 30. desember, pågrep amerikanske myndigheter 28 år gamle Bryan Christopher Kohberger og siktet ham for overlagt drap. Kohberger var doktorgradsstipendiat innen kriminologi ved et nærliggende universitet, Washington State University.

SIKTET: Amerikanske myndigheter har pågrepet og siktet 28 år gamle Bryan Christopher Kohberger. Foto: POOL

Nå deler politiet informasjon om drapene og hva som førte dem til pågripelsen av Kohberger.

Amerikanske medier, som New York Times, var raskt ute med å gjennomgå politiets informasjon. Her følger de ti mest oppsiktsvekkende funnene.

1) En romkamerat så en maskert mann

Politiet har tidligere antydet at de to som ikke ble skadet, hadde sovet gjennom hele hendelsen. Det ble senere klart at en romkamerat våknet rundt klokken 04.00, hvilket er tidspunktet politiet mener angrepet startet. I sitt vitneutsagn har kameraten forklart at hun våknet etter å ha hørt lyder, en ukjent manns stemme og noen som gråt.

Hun skal ha åpnet døren og sett en mann med bustede øyebryn, ikledd sorte klær og en maske gå like forbi henne og ut husets bakdør. Hun har forklart at hun ble lammet av frykt, men skal ha klart å låse døren til sitt eget rom.

2) Fant hylster til kniv på åstedet - sikret DNA

I sengen hvor bestevennene Madison Mogen og Kaylee Goncalves ble funnet døde, fant politiet også et hylster av skinn tilhørende en kniv. Fra dette klarte politiet å sikre seg DNA, som senere viste seg å samsvare med DNA sikret fra hjemmet til Kohbergers far.

3) Den siktede har søkt stillinger hos politiet

Bryan Kohberger har studert kriminologi og vist særlig interesse for kriminalteknikk. Han har flere ganger søkt stillinger hos politiet.

Senest i høst søkte Kohberger et stipendiat hos politiet i Washington.

HUSET: I dette huset ble fire studenter funnet knivstukket og drept 13. november 2022. Foto: DAVID RYDER

4) Skal ha overvåket ofrene

Politiet opplyser at en en hvit bil skal ha passert husets rolige gate flere ganger samme kveld. Overvåkningsbilder viser at bilen, en Hyundai Elantra, kjørte forbi huset en fjerde gang klokken 04.04 - da politiet anslår at ugjerningen startet.

Klokken 04.20 viser overvåkningsbilder at bilen kjører hurtig bort igjen.

ÅTTE TIMER SENERE: Myndighetene ble først varslet om hendelsen åtte timer etter. Foto: DAVID RYDER

5) Hunden

Et annet overvåkningskamera skal ha tatt opp lyd av en hund som først bjeffet, før den ynket seg og falt i bakken.

Ett av ofrene, Kaylee Goncalves, hadde en hund som ble funnet av politiet senere.

6) Ikke alle ofrene sov

Politiet antok først at alle ofrene sov, da de ble knivstukket. Etterforskningen viser derimot at ett av ofrene, Xana Kernodle, mottok en matbestilling klokken 04.00. Krimtekniske undersøkelser viser også at hennes telefon skal ha vært aktiv på appen TikTok klokken 04.12.

VÅKEN: Xana Kernodle skal ha mottatt en matbestilling like før gjerningsmannen slo til. Foto: ZUMA Press Wire

7) Oppdaget bilen til siktede

Etter spor fra overvåkningsbilder, begynte politiet å lete etter en Hyundai Elantra. Den aktuelle bilen ble funnet like ved Washington State University, hvor den siktede da studerte.

8) Telefonbevis: Forfulgte ofrene

Ved slutten av desember, skal politiet ha fått tilgang til Kohbergers telefon. Krimtekniske undersøkelser viste at han hadde besøkt nabolaget hvor drapene fant sted hele tolv ganger i forkant av drapene.

Selve drapsnatten var telefonen til Kohberger frakoblet nettverket i tidsrommet 02.47 til 04.48. Politiet mener dette var et forsøk på å skjule hvor han befant seg.

SORG: Lokalsamfunnet har reagert med sinne og sorg i ettertid av drapene. Det tok nærmere syv uker før politiet foretok en pågripelse. Foto: DAVID RYDER

9) Skal ha vendt tilbake til åstedet

Telefonens logg viser også at Kohberger skal ha dratt tilbake til nabolaget hvor drapene fant sted bare noen timer senere, nemlig klokken 09.12.

Politiet var på daværende tidspunkt fremdeles ikke varslet.

10) Politiet sikret seg DNA

Telefonbevisene ledet politiet til å oppsøke Bryan Kohberger sin far sitt hjemsted, hvor de to feiret jul sammen.

Fra søppelspannet utenfor boligen, sikret politiet seg DNA de mener med en overveiende sannsynlighet samsvarer med å være faren til personen som etterlot seg DNA i de fire drepte studentenes hjem. Dette via hylsteret til kniven som ble funnet.

VIL HAN DØMMES? Vil Bryan Kohberger dømmes, og hvilken straff vil ha motta? Det er ett av flere spørsmål mange stiller seg nå. Foto: POOL

Flere ubesvarte spørsmål

Politiets offentliggjøringer av informasjon, åpner også opp for en helt ny rekke spørsmål.

Det kanskje mest brennende spørsmål er hvorfor: Hva var motivet? Siktede Bryan Kohberger hevder han er uskyldig.

Andre spørsmål flere nå klør seg i hodet for er:

Hvorfor ble ikke de to gjenværende romkameratene i huset angrepet? Hvorfor ble ikke romkameraten angrepet da hun så gjerningsmannen, og hvorfor ble ikke nødetatene kontaktet før nærmere åtte timer senere? Hva er siktedes mentale tilstand? Hvor lenge kan siktede ha planlagt ugjerningen?

Hvordan var de siste minuttene for Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Ethan Chapin og Xana Kernodle?

Sist, men ikke minst: Blir Bryan Christopher Kohberger dømt for drapene og hvilken straff vil han da risikere?

Idaho er en av statene som fortsatt praktiserer dødsstraff.