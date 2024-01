Pløyer opp asfalt for å sabotere

Mens verdens øyne er rettet mot Gazastripen, forverres situasjonen på Vestbredden. Barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk forsøker å hjelpe palestinske barn, men israelske soldater sperrer veien for henne og annet helsepersonell.

– Kan dere ringe meg senere? Jeg får et nødanrop fra en kollega i Gaza, sier Katrin Glatz Brubakk fra en noe skurrete telefonlinje i Jenin på Vestbredden.

Hun har ikke tid til å si mer, og legger på røret.

Et par timer senere ringer den norske barnepsykologen TV 2 tilbake.

Hun fortviler over den katastrofale situasjonen på Gazastripen, hvor hun selv på sikt ønsker å reise inn for å bidra.

Men for nå er fokus på Vestbredden, som langt sjeldnere er i medias søkelys.

– Verden må vite hvordan befolkningen, og ikke minst barna her, har det. Det er mye jeg kan fortelle.

NØDTELEFONER: En av Katrin Glatz Brubakks oppgaver, er å støtte kollegaer på Gazastripen. Foto: Katrin Glatz Brubakk / Leger Uten Grenser

Barn pågripes og arresteres

Brubakk er barnepsykolog og traumespesialist, samt lektor ved NTNU.



De siste fem ukene har hun vært feltarbeider for Leger Uten Grenser, på den okkuperte Vestbredden.

Der har hun selv sett konsekvensene av det FN gjentatte ganger har advart om siden 7. oktober: Økende vold mot palestinere, massearrestasjoner og grove brudd på menneskerettigheter.

BLE ANHOLDT: Gjetergutten Az (12) ble anholdt av væpnede israelske bosettere, da geitene hans kom for nær den israelske bosettingen. Det endte med at han og moren ble hentet av politiet og fikk en bot på rundt 30.000 norske kroner. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Brubakk beskriver en konstant følelse av uro og frykt blant alle palestinere på Vestbredden, men særlig barna.



– Barna lever nå med en skadelig og konstant følelse av frykt og usikkerhet.

Eskalerende situasjonen på Vestbredden Unicef melder at 2023 ble det dødeligste året for palestinske barn på Vestbredden. Siden krigen brøt ut, har Israel arrestert over 6200 palestinere på Vestbredden. Blant dem også barn. Redd Barna betegner arrestasjoner av barn som kraftige brudd på Barnekonvensjonen, og har dokumentert hvordan palestinske barn har blitt misthandlet under arrestasjon og i israelske fengsler.

Israels arrestasjoner og fengslinger, samt tvangsflyttinger, vold mot og drap av palestinere på Vestbredden, er noe av det Den internasjonale straffedomstolen (ICC) undersøker i sin pågående etterforskning av forholdet mellom Israel og okkuperte palestinske områder.

ICC etterforsker også terrorangrepet Hamas utførte 7. oktober. Kilder: Unicef, Redd Barna, ICC, Commission of Detainees Affairs og Palestinian Prisoner Society .

– Våkner av sirener

Hun forteller at det særlig er frykten for israelske raid barna forteller om.



– Barn opplever at israelske soldater bryter seg inn i og okkuperer huset deres om natten. De blir vitner til at familiemedlemmer blir avhørt, arrestert og noen ganger også drept.

SKADES: Barnepsykolog Brubakk forklarer hvordan barna på Vestbredden skades av konstant frykt og usikkerhet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Amnesty har dokumentert hvordan israelske soldater bryter seg inn og okkuperer hus på Vestbredden. Vold og tortur er da brukt som avhørsmetoder, melder Amnesty.

– Israelske soldater utfører raid flere ganger i uken, ofte på natten. Vi våkner midt på natten av sirener, sier Brubakk og legger til:



– Når sirenen går, vet aldri barn her om det er nettopp deres dør som blir sparket inn av israelske soldater.



JENIN: En mor og hennes to barn haster av gårde idet sirenene uler i Jenin. Like bak er et israelsk militærkjøretøy. Foto: Raneen Sawafta / Reuters

– Nå tar de oss!

Det å se og høre om barnas frykt, gjør sterkt inntrykk på barnepsykologen.

– En mor fortalte meg at hver gang det smeller i en dør, eller noen mister noe i gulvet, så løper treåringen hennes inn på rommet sitt. Der kryper hun under sengen og roper:

– Nå tar de oss, nå tar de oss!

TEGNING: Brubakk hjelper blant annet til på et sykehus i Jenin: – En av pasientene tegnet dette. Foto: Katrin Glatz Brubakk / Leger Uten Grenser

Brubakk har møtt flere foreldre som gjør alt de kan for å skjerme barna, men som opplever det som en umulig oppgave. Med god grunn, bemerker hun:

– En åtteåring fortalte meg at han fant en del av en hjerne på skoleveien. Det er ikke mulig å skjerme barna på Vestbredden. Det finnes ingen barndom her lenger.

Motarbeides

Brubakk forteller at en tilleggsfrykt for både barn og voksne, er uroen for å ikke få hjelp dersom noe skulle skje.

– Under raidene blokkerer ofte israelere gatene slik at ambulanser ikke kommer frem. Soldatene har også en metode for å ødelegge veiene, ved at de pløyer opp asfalten.



VÅPEN: En israelsk soldat retter våpen mot en ambulanse fra palestinske Røde halvmåne, i Jenin på Vestbredden. Foto: Jafaar Ashtiyeh / AFP

– Det gjør at vi ikke får kjørt skadede personer til sykehus. Israelske soldater forsøker å hindre oss i å hjelpe, sier Brubakk.

Med erfaring som feltarbeider i Libanon, Kongo, Egypt, Hellas og på redningsskip i Middelhavet, vet hun hvilke utfordring det kan være å gi helsehjelp i områder med krig og konflikt.

Men det å bli aktivt hindret i å gi helsehjelp, er nytt for 53-åringen som er tydelig oppgitt:

– Helsehjelp skal være tilgjengelig under krigshandlinger. Det å hindre dette er en stor bekymring, men også brudd på internasjonale lover.



ØDELEGGELSER: Katrin Glatz Brubakk reagerer kraftig på hvordan helsepersonell aktivt motarbeides. Foto: Leger Uten Grenser

– Siden 7. oktober har Verdens helseorganisasjon registrert over 675 angrep mot helsevesen på Gazastripen og Vestbredden. Frykter du for din sikkerhet?

– Jeg stoler på Leger Uten Grensers sikkerhetsvurdering, svarer Brubakk og slår fast:

– Min bekymring er ikke for meg, men for dem som lever livene sine her.

Lar seg ikke stoppe

Brubakk og Leger Uten Grenser nekter å la seg stoppe.

En løsning har derfor blitt å opprette stabiliseringspunkter i og rundt Jenin, hvor de lokale læres opp i avansert førstehjelp.

Selv gjør hun alt hun kan for å nå frem til traumatiserte barn, men er klar på at det også er begrensninger for psykologiske redskaper.

– Vi forsøker å hjelpe barna ved å lære dem mestringsstrategier for når de blir redde og får panikkanfall, sier Brubakk og legger ettertrykkelig til:



– Men nå er ikke tiden for å drive traumebehandling, for barna blir retraumatisert rundt neste hjørne.

UFREMKOMMELIG: En palestinsk mann bærer et barn i utkanten av Jenin. En israelsk bulldoser har gjort veien ufremkommelig. Foto: Aris Messinis / AFP

Generasjoner ødelegges



Den erfarne barnepsykologen advarte tidlig om livsvarige mentale skader for palestinske barn, som følge av krigen mellom Hamas og Israel.

Det er en advarsel hun gjentar enda sterkere, nå som hun med egne øyne har sett krigens konsekvenser.

– Jeg har sett hvordan barna hele tiden er på alerten, har mareritt og sliter med søvnmangel. Jeg har sett barn helt opp i tenårene som går tilbake i utvikling; som slutter å snakke og som begynner å tisse i sengen.

Ikke bare mister barna viktige ferdigheter. Brubakk viser også til essensielle ferdigheter som nå ikke utvikles.

– Forskning viser at når barn lever under så mye stress og usikkerhet over lang tid, skjer det en underutvikling i prefrontal cortex, sier Brubakk og forklarer:



– Prefrontal cortex gjør oss i stand til å forstå risiko og konsekvenser, planlegge, mentalisere og lære. Den styrer også evnen til å regulere følelser og utvikle empati. Med andre ord: Alle ting man trenger for å fungere i et voksenliv.

FREMTID: Barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk bekymrer seg over fremtiden til palestinske barn. Foto: Raneen Sawafta / Reuters

Krever våpenhvile



Det internasjonale presset mot Israel øker, men det gjør også spenningen i Midtøsten.

Det får palestinere både på Gazastripen og Vestbredden til å frykte at alt bare skal bli verre.

GAZA: Barnepsykologen minner om at barn alltid er uskyldige ofre i de voksnes krig. Her reagerer et palestinsk barn på et sykehus i Khan Younis, sør på Gazastripen. Foto: Mohammed Salem / Reuters

Den internasjonale domstolens avgjørelse fredag 26. januar, er et skritt i riktig retning, mener barnepsykologen som minner om de enorme lidelsene krigen påfører sivile - og ikke minst barn.

Situasjonen for barna på Vestbredden, bør i seg selv være nok til å få flere til å kreve våpenhvile, konstaterer Katrin Glatz Brubakk:

– Det er hjerteskjærende å være vitne til at flere generasjoner av barn og ungdom, påføres skader for livet. Helt uavhengig av hvor man måtte stå politisk, må vi alle kunne være enige om at en våpenhvile må på plass.