Planlegger invasjon av Rafah: – Hinsides

ANGREP: Rundt hundre ble drept i angrepet mot Rafah natt til mandag, ifølge palestinske myndigheter. I denne bygningen skal de to gislene som ble frigjort av israelske styrker ha blitt holdt av Hamas. Foto: Said Khatib / AFP / NTB

– Uansett hvor vi drar, finnes det ingen trygghet, sier Nahla Jarwan til Al Jazeera.

Hun returnerer nå til flyktningleiren al-Maghazi, som hun tidligere flyktet fra, etter flere israelske angrep og en varslet invasjon av Rafah helt sør på Gazastripen.

Israel har tidligere sagt at Rafah er en «trygg sone», og bedt folk flykte sørover. Innbyggertallet har gått fra 270.000 til 1,5 millioner siden krigen startet i oktober i fjor.

Nå planlegger de en bakkeinvasjon av byen og statsminister Benjamin Netanyahu advarer onsdag kveld om et «kraftig» angrep.

– Vi vil kjempe for en fullstendig seier, noe som også inkluderer en kraftig aksjon i Rafah, etter at vi lar sivilbefolkningen forlate kampsonen, skriver Netanyahu i et innlegg på Telegram.

STORE TELTLEIRER: Satellittbilder fra Planet Labs viser store folkemengder i Rafah 14. januar. Det første bildet viser byen 13. oktober 2023.

Frykt

Netanyahu hevder at Israel er i gang med å utarbeide en plan for evakuering av byen i forkant av invasjonen, skriver BBC.



Men nøyaktig hvordan det skal skje, er ennå uklart. Samtidig lever palestinere i Rafah i konstant frykt for når en eventuell bakkeinvasjon vil starte.

– Hver kveld sier vi farvel til hverandre og til slektningene våre utenfor Rafah, sier 30 år gamle Aya, som bor i et telt med moren, bestemoren og fire søsken, til Al Jazeera.



Mistet hele familien

Den siste tiden har Israel gjennomført flere angrep mot Rafah – som Netanyahu kaller «Hamas' siste festning».

Natt til mandag, mens folk sov, gjennomførte Israel et stort angrep i en aksjon for å løslate to gisler som ble holdt av Hamas.



Rundt hundre palestinere ble drept i angrepet, blant dem 27 barn, ifølge palestinske myndigheter.

RUINER: Det er ingenting igjen av huset som familien til Ibrahim Hasouna leide i Rafah, etter at det ble truffet i et luftangrep. Foto: Fatima Shbair / AP

Ibrahim Hasouna (30) mistet hele familien sin i angrepet – begge foreldrene, sine to brødre og én av brødrenes kone og tre barn, forteller han til nyhetsbyrået AP onsdag.

Familien kom til Rafah for kun en måned siden, etter at de måtte flykte flere ganger siden de forlot hjemmet sitt i Nord-Gaza.

MISTET FAMILIEN: Ibrahim Hasouna er den eneste overlevende i familien sin etter de israelske luftangrepene natt til mandag. Foto: Fatima Shbair / AP

Hasouna overnattet hos en venn på andre siden av byen da angrepene startet.

Da han kom tilbake var familiens hus lagt i ruiner. Blant ruinene fant han kroppsdeler som tilhørte medlemmer i familien, sier han.



– Panikken er økende

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier til TV 2 at amerikanerne legger et betydelig press på Israel, men at han ikke mener det er nok til at statsminister Netanyahu gir etter.

– Han har altfor store både politiske og personlige interesser knyttet til å fortsette krigen, sier han.

– Hvordan vil en israelsk bakkeinvasjon i Rafah utfolde seg?

– Over en million mennesker er presset sammen på dette knøttlite området, og panikken er økende hos de sivile, sier han.

– Det kommer til å bli omfattende sivile tap og materielle ødeleggelser, selvfølgelig. Og langt hinsides forbi noe som kan forsvares med militær nødvendighet innenfor folkeretten.

LUFTANGREP: Minst 14 bygninger og tre moskeer i ulike deler av Rafah ble truffet i luftangrepet natt til mandag, ifølge palestinske myndigheter. Foto: SAID KHATIB/AFP/NTB