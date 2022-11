«Planetdreper» oppdaget i bane rundt sola

ILLUSTRASJON: En asteroide med diameter på over en kilometer kan skape enorme ødeleggelser på jorden. Nå er en oppdaget i solsystemet. Foto: Elena Duvernay /Colourbox

En skummel kjempe lusker i rommet, ikke langt fra jorden.

Amerikanske astronomer har nylig oppdaget tre asteroider i solsystemet, som i fremtiden vil krysse jordens bane, melder The Guardian.

En av dem har en diameter mellom 1,1 og 2,3 kilometer. Det er den største som er oppdaget på åtte år.

Størrelsen gir den en nifs tittel.

– Enhver asteroide med størrelse på en kilometer blir ansett som en «planetdreper», sier forskningsleder Scott Sheppard, ifølge the Guardian.

Funnet ble publisert i Astronomical Journal denne uken.

– Masseutryddelse

Asteroidene var ekstremt vanskelige å se. De gjemte seg nemlig i lyset fra solen.

Forskerne måtte bruke spesialutstyrte kameraer før de klarte å oppdage «planetdreperen», ifølge CNN.

OPPDAGET: Asteroidene ble oppdaget ved hjelp av et teleskop Cerro Tololo-observatoriet i Chile. Det var utstyrt med et høyteknologisk kamera. Foto: CTIO/NSF’s NOIRLab/AURA/H. Stockebrand.

Dersom en slik «planetdreper» skulle treffe jorden, ville ødeleggelsene blitt katastrofale.

Treffet ville ha blåst støv og miljøgifter opp i atmosfæren, forklarer forskerne. Det ville også ha blokkert sollyset ute i årevis og kjølt ned jordens overflate.

Det vil gjøre planeten ubeboelig for en rekke arter.

– Det ville blitt en masseutryddelse på jorden som ikke har vært sett på millioner av år, sier Sheppard.

Usannsynlig å treffe jorden

Jordens undergang er heldigvis ikke nært forestående.

– Det er ingen sjanse for at de treffer jorda, for øyeblikket, sier Sheppard.

Han forklarer at asteroiden, som har fått navnet 2022 AP7, vil krysse jordens bane på andre siden av solen fra oss.

Terje Wahl, avdelingsdirektør ved Norsk romsenter forteller at astronomer har kartlagt en lang liste asteroider i vårt solsystem.

– Ingen av disse vil treffe jorden de neste hundre årene, sier han til TV 2.

Har «ryddet» i banen

Wahl forklarer at noe av årsaken til dette er at jorden allerede har «ryddet» unna mange asteroider.

Gjennom milliarder av år har utallige romsteiner krasjet inn i jorden. De fleste spor av kollisjonene har forsvunnet med tidens tann.

– Du ser det best når du ser på månen. Den har blitt pepret med nedslag, sier Wahl.

I vår tid er altså få farlige asteroider igjen i jordens bane. Og det kan vi være glade for.

– Liv på jorden har vært avhengig av at jorden har rensket opp banen sin.

FORSKER: Avdelingsdirektør ved Norsk romsenter, Terje Wahl. Foto: Stig Jarnes / Norsk Romsenter

Vet lite om framtiden

Etter hvert som tiden går vil 2022 AP7 krysse jordens bane igjen, stadig nærmere.

– Men dette vil være århundrer inn i framtiden, sier Sheppard.

Han legger til at de ikke vet nok om 2022 AP7s bane til nøyaktig å kunne forutse hvor stor trussel den vil utgjøre i framtiden.

Nylig klarte Nasa å endre en asteroides bane ved å krasje en romsonde inn i den. Det var første skritt i utviklingen av et «planetforsvar.»