Pilotens selfie går viralt – nå forteller han om dramatikken

Den ukrainske jagerpiloten, Vadym Voroshylov, blir hedret på sosiale medier etter at han la ut et blodig bilde på Instagram.

BLODIG: Dette dramatiske bildet har over 100.000 likerklikk. Nå forklarer den ukrainske piloten, Vadym Voroshylov, hvorfor bildet ble tatt. Foto: Karaya / Instagram

Etter at Russland invaderte Ukraina, har det vært intense dager for den ukrainske jagerpiloten, Vadym Voroshylov.

Den 12. oktober var piloten på jobb med mål om å skyte ned så mange russiske droner og missiler som mulig.

Plutselig knuste glassruten i cockpiten, og Voroshylov mistet kontroll på flyet. Han klarte verken å styre opp eller ned, og måtte til slutt skyte seg ut av flyet.

– Blåste ut frontruta

Den ukrainske piloten har den siste tiden gjort seg bemerket på sosiale medier under kallenavnet Karaya.

Tidligere denne uka publiserte han et blodig bilde av seg selv med pilothjelm og tommel opp. Innlegget har fått mye oppmerksomhet, og har i skrivende stund 146.000 likerklikk på Instagram.

SOSIALE MEDIER: Piloten fra Ukraina har nesten 150.000 følgere på Instagram, og legger for det meste ut jobbrelaterte bilder. Foto: Instagram / KARAYA

I tillegg har bildet gått viralt på Facebook, Twitter og Telegram.

I en video offentliggjort av det ukrainske forsvarsdepartement forteller jagerpiloten om årsaken til hvorfor bildet ble tatt.

– Jeg innhentet et femte mål og sendte en missil etter det. Etter at det ble ødelagt, traff fragmenter fra eksplosjonen mitt eget fly. Det blåste ut frontruta og nesen på flyet, sier Voroshilov i videoen.

Splintene fra frontruta ga piloten kutt i ansiktet, og blodet rant nedover ansiktet. I det fjerne så han lys fra en liten landsby.

– Min første tanke var at jeg ikke ville skyte meg ut, sier han.

Blodig ansikt

Han ønsket ikke å treffe landsbyen og potensielt uskyldige mennesker. Han prøvde å sette kurs mot et mørkt område som forhåpentligvis var åpen mark.

Men så ble den allerede dramatiske situasjonen enda verre.

TOMMEL OPP: Hengende i fallskjermen tok Voroshilov frem kameraet på mobilen for å signalisere til sine kolleger at han fortsatt var i live. Foto: Instagram / KARAYA

– Det begynte å brenne i cockpitten, og da flammene nådde meg, skjøt jeg meg raskt ut, sier den ukrainske piloten.

Da Voroshylov og fallskjermen traff bakken, var det helt mørkt rundt ham.

– Jeg tok frem telefonen min for å bedømme min fysiske tilstand og for å bestemme hva jeg skulle gjøre etter at jeg hadde landet, og hvilken førstehjelp jeg skulle gi til meg selv.

På dette tidspunktet befinner piloten seg cirka 200 kilometer sydvest for Kyiv.

For å berolige hans kolleger, sendte han bildet av sitt blodige ansikt og en tommel opp. Kort tid etterpå gikk mobilen tom for strøm.

– Hver gang et fly forsvinner fra radarskjermen, begynner alle å bekymre seg frem til piloten gir livstegn fra seg, sier Vadym Voroshylov.

Utdelt hederspris

HEDRES: Vadym Voroshylov hedres av Ukrainske myndigheter. Foto: Instagram / KARAYA

En lokal familie tok ham inn i varmen, og tilkalte ambulanse. På mirakuløst vis fikk piloten kun en skramme i ansiktet og litt vondt i ryggen.

Videoen av den ukrainske jagerpiloten ble publisert i forbindelse med at president Volodymyr Zelenskyj valgte å hedre Voroshylov med landets høyeste utmerkelse, «Ukrainas helt».

Videoen er publisert med engelske undertekster, og de ukrainske myndighetene kommer med en rekke oppfordringer til vestlige land om å forsyne Ukraina med flere våpen.

Per dags dato er Voroshylov utskrevet fra sykehus, men venter fortsatt på at legene skal gi ham grønt lys til å sette seg inn i cockpiten igjen.