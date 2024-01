– Piloten visste ikke at flyet brant

Mens røyken spredde seg rundt skrekkslagne passasjerer i kabinen, var kapteinen uvitende om at flyet sto i flammer.

Besetningen på Airbus 350-flyet fra Japan Airlines blir hyllet som helter etter at alle de 379 om bord slapp unna med livet i behold.

Nå viser nye opplysninger fra den japanske TV-kanalen NHK, gjengitt av avisen The Guardian, at det var med nød og neppe at flydramaet ikke endte som en gigantisk tragedie.

Tirsdag ettermiddag japansk tid kolliderte passasjerflyet med et kystvaktfly under landing på Haneda-flyplassen i Tokyo.

Ifølge TV-stasjonen NHK visste ikke piloten på Japan Airlines-flyet om brannen om bord i flyet før kabinpersonalet informerte ham om den.

– Vær så snill å åpne nødutgangene.

Mobilvideoer viser hvordan røyken brer om seg i kabinen, mens fortvilte passasjerer trygler besetningen om å slippe dem ut.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Det er piloten som gir tillatelse om å åpne nødskliene, forteller den norske flyanalytikeren Hans Jørgen Elnæs til TV 2 Nyheter.

Ett av problemene var blant annet at brannen hadde satt høyttaleranlegget i bakre del av flyet ut av spill.

Dersom systemet fungerer perfekt skal flyet kunne tømmes for passasjerer på 90 sekunder. Under ulykken tirsdag tok det hele 18 minutter. Likevel hyller Elnæs måten kabinpersonalet løste oppgaven på.

– En av grunnene til at det gikk bra er at japanerne er godt organiserte, og at passasjerene ikke tok med seg håndbagasjen når de evakuerte flyet, sier Elnæs.

Ulykken skjedde på Haneda-flyplassen på tirsdag Jan. 2, 2024 in Tokyo, Japan. (Kyodo News via AP) Foto: AP / NTB

Mulig menneskelig svikt



Om bord på passasjerflyet overlevde alle 379, mens bare piloten overlevde på kystvaktflyet av typen Dash-8. Der mistet fem av mannskapet livet.

Japan har ikke opplevd alvorlige flyulykker av denne typen på mange tiår, og politiet etterforsker nå hvordan kollisjonen kunne skje.



UTBRENT: Et oversiktsbilde viser den utbrente flykroppen av A350-flyet fra Japan Airlines, JAL. Foto: Kyodo / Reuters / NTB

Kommunikasjonen mellom kontrolltårnet på Haneda-flyplassen og de to flyene er sentral i etterforskningen, og lydopptak gjengitt av flere japanske medier tyder på at passasjerflyet hadde tillatelse til å lande.



Det stemmer også med opplysningene fra JAL, som også viser til at kapteinen på passasjerflyet ikke fikk øye på kystvaktflyet i mørket.

Flygeren på Dash 8-flyet, 39 år gamle Genki Miyamoto, skal ha forklart at også han hadde fått grønt lys fra flygelederne, men opplysninger fra transportdepartementet tyder på det motsatte.

Kommunikasjonsdata mellom flyet og kontrolltårnet viser at han ikke hadde fått klarsignal, skrev nyhetsbyrået Kyodo onsdag.

Politiet har nå opprettet en spesialenhet som skal undersøke flyvrakene, og intervjue alle som kan bidra til å gi et svar på hva som skjedde.



Et annet moment som gir ny informasjon til flyfabrikanter og etterforskere er hvordan fly bygget av komposittmateriale tåler varme. Ulykken var den første av sitt slag med A350.

– Konklusjonen er vel at denne gangen tålte flykroppen varmen lenge nok, siden alle ble berget ut i live, sier flyanalytiker Elnæs.