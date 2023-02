Pete (33) døde i angrepet de to norske ble rammet av

De to norske frivillige unnslapp angrepet i Bakhmut med et nødskrik. Den amerikanske frivillige Pete Reed var ikke like heldig.

Torsdag 2. februar ble Sander Sørsveen Trelvik og Simon Johnsen hardt skadet etter å ha blitt utsatt for russisk artilleri i Bakhmut, øst i Ukraina.

De to nordmennene hadde dratt til fronten i Ukraina for å være frivillige for organisasjonen Frontline Medics. Torsdag var de blant flere frivillige som rykket ut etter melding om at sivile var skadet. Men idet flere samlet seg på åstedet, slo russerne til igjen.

– Det er en skikkelig feig taktikk russerne bruker. Først bomber de sivile, og så venter de til hjelp kommer og bomber hjelpearbeidere, sa Sørsveen Trelvik fra sykehuset i Dnipro til TV 2 fredag.

FORBRENT: Sørsveen Trelvik fikk tredjegradsforbenning på 30-40 prosent på kroppen og splinter i ryggen. Foto: Privat

Synet som møtte Sørsveen Trelvik da han gjenvant bevisstheten, var som fra ens verste mareritt.

– Jeg så alle ligge strødd utover bakken. Pasienten vi forsøkte å redde bare noen øyeblikk tidligere, var nå splittet i to. Det lå flere døde bortover veien.

Døde mens han skjermet en annen

De to norske frivillige ble hardt skadet, men kom seg i sikkerhet. De venter nå på evakuering til Norge.

EVAKUERES: - Jeg gleder meg til å komme til Norge og få undersøkt skadene, sa Simon Johnsen til TV 2 lørdag morgen. Foto: TV 2/Bent Skjærstad

Amerikanske Pete Reed skal ha mistet livet mens han reddet en annen. Det skriver hans kone, Alex Kay Potter, på sin Instgram:

– Han evakuerte sivile og responderte på dem som var skadet da hans ambulanse ble truffet. Han døde mens han gjorde det han levde for, det han elsket, og skal ha reddet en annen frivillig ved å skjerme personen med sin egen kropp.

Video viser bilder fra skadene fra angrepet:

Dedikerte sitt liv til andre

Reed var en dekorert marineveteran og en dedikert frivillig, som blant annet grunnlagte organisasjonen Global Response Management.

I Ukraina var han frivillig for organisasjonen Global Outreach Doctors, som bekrefter at Reed mistet livet under angrepet i Bakhmut.

– Pete bistod i evakueringen av sivile i Bakhmut da hans bil ble truffet av et missil torsdag 2. februar. Pete dedikerte uselvisk sitt liv i tjeneste for dem som var rammet av nød og krig, skriver organisasjonen i en pressemelding og konstaterer:

– Vi kommer til å savner deg, men også ære deg ved å fortsette det viktige humanitære arbeidet.