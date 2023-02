Pentagon advarer: – Ikke spis valmuefrø

Ifølge CNN, har forsvarsdepartementet i USA gitt en advarsel til de amerikanske troppene: hvis du ikke vil teste positivt på en narkotikatest, bør du unngå å spise valmuefrø.

Det var forsvarssekretær for personell og beredskap Gilbert Cisneros som kom med instruksen tirsdag forrige uke.

Kan gi utfordringer

At valmuefrø kan føre til utslag på narkotikatester, er dog ikke noe nytt.

En studie fra 2022 viser at inntak av valmuefrø kan føre til opiatpositive urinprøver.

Forsvarssekretæren opplyser også at nyere data tyder på at visse typer valmuevarianter har høyere kodeinforurensing enn tidligere antatt.

TYPISK PÅ LOFF: Valmuefrø er kanskje best kjent på rundstykker og brød. Men inntak av for mye valmuefrøprodukter kan forårsake en kodeinpositiv urinprøve, ifølge Cisneros. Foto: Michael Probst

– Inntak av valmuefrøprodukter kan forårsake en kodeinpositiv urinprøve. Det kan undergrave avdelingens evne til å identifisere ulovlig narkotikabruk, står det i et notat fra Cisneros som ble offentligjort tirsdag forrige uke.

Nye regler i Norge

I 2021 endret Norges regjering en forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Regjeringen opplyser at valmuefrø er hentet fra opiumsvalmue, som inneholder opiumalkaloider som morfin og kodein.

Videre forklarer de at valmuefrø i utgangspunktet ikke inneholder opiumalkaloider, men at frøene imidlertid kan bli forurenset av alkaloider som et resultat av insektskader eller ved forurensning.

På bakgrunn av dette er det fastsatt en grense på hvor mye morfin og kodein produkter kan inneholde. Dette gjelder for eksempel for bakeriprodukter som inneholder valmuefrø.

Grenseverdiene ble gjeldende fra 1. juli 2022