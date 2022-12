Pensjonistens protest

I mer enn 20 år har Vladimir Ovtsjinnikov vært gatekunstner i den lille byen Borovsk, hundre kilometer sørvest for Moskva og president Vladimir Putin.

Det har gitt ham fans i lokalmiljøet, men etter at krigen brøt ut, ble kunsten hans brått ansett som kontroversiell i Russland.

– 25. mars malte jeg en pike med en kjole i gul og blå farge, med en bombe fallende ned mot henne. Og så skrev jeg med store bokstaver «Stopp». Politiet sa at dette verket vanhelliget militæret vårt, forteller Ovtsjinnikov til Reuters.

Angrepet med snøballer

Straffen er inntil fem års fengsel. Ovtsjinnikov «slapp unna» med en bot på fem og et halvt tusen kroner.

ET TIDLIGERE FENGSEL: Dette kunstverket har Vladimir Ovtsjinnikov laget innenfor murene av et tidligere fengsel i byen Borovsk. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters / NTB

– Etter at jeg ble bøtelagt, skrev jeg ordet «Galskap» med bokstaven Z.

«Z» er russernes symbol på «spesialoperasjonen i Ukraina». I Russland er det ikke lov til å omtale krigen som krig.

– Det malte de over. Så skrev jeg ordet «Skam» med en Z. Det malte de over. Så skrev jeg på samme sted «Z er fiasko» og det malte de over. Så, i mitt siste verk, skrev jeg «Z nok» på samme sted igjen. Det malte de også over.

En annen innbygger i Borovsk, 30 år gamle Ilja, synes dette er en skam.

– Det er hans rett. Jeg er nøytral, men liker ikke når folk anklager ham for ting eller ydmyker ham. Det var nylig noen som kastet snøballer mot ham fordi han lager kunst om dette temaet, sier Ilja.

Familiehistorie

Ovtsjinnikov har ingen planer om å gi opp protestkunsten.

GIR SEG IKKE: Vladimir Ovtsjinnikov fører opp et nytt verk, etter at myndighetene malte over hans forrige. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters / NTB

Han viser frem et annet verk han har laget, av en russisk kvinne som holder en ukrainsk kvinne i hånden. Han kaller dette «Nostalgi».

– Mange grener av min familie og mine slektninger er blitt utsatt for politisk undertrykkelse. Bestefaren min ble skutt i 1919, forteller 84-åringen.

Det var ifølge Reuters Vladimir Lenins bolsjeviker som skjøt bestefaren. Også faren hans ble rammet, 18 år senere, da Josef Stalin slo hardt ned på meningsmotstandere.

– I 1937 ble faren min arrestert. Denne politiske undertrykkelsen, utviskingen av historiske minner, er det samme som skjer nå med Ukraina, mener han.