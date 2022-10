Paven med pornoråd

Pave Frans har advart prester og nonner om farene ved å se pornografi på nettet, og sagt at det «svekker det prestelige hjerte».

Pave Frans talte tidligere denne uken, og der var nettporno blant temaene som ble tatt opp. Paven har sagt at selv prester og nonner lar seg friste og ser på nettpornografi.

– Det er en last som så mange mennesker har, så mange vanlige menn og kvinner, og også prester og nonner, sa pave Frans ifølge BBC.

– Djevelen kommer derfra

Han sa at han ikke bare refererte til kriminell pornografi, men også til «vanlig» pornografi.

Paven oppfordret prester til å slette slike nettsteder fra telefonen «slik at du ikke har fristelsen i hånden».

– Djevelen kommer derfra: Det svekker en prests hjerte, sa Paven.

DJEVELEN: Pave Frans mener at djevelen kommer derfra. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Når det gjelder hvordan man navigerer i sosiale medier og den digitale verden, sa han at de burde brukes, men ba dem om ikke å kaste bort for mye tid på det.

– Det rene hjertet, det som Jesus mottar hver dag, kan ikke motta denne pornografiske informasjonen, sa han.

Krevde pornoblokkering i 2019

Pave Frans krever at Facebook, Apple, Google og andre nettverksselskaper straks tar grep for å fjerne porno fra nett og hindre at barn får tilgang.

Han påpekte at teknologien konsekvent ligger flere skritt foran lovverket.

– Det er tvingende nødvendig at investorer og ledere holdes ansvarlig, slik at barns og samfunnets beste ikke blir ofret på profittens alter, sa paven.