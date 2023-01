Pave Benedikt er gravlagt

Tidligere pave Benedikt ble torsdag gravlagt i Grotte Vaticane, De vatikanske grotter, under Peterskirken.

TO PAVER: Nåværende pave Frans og kisten til pave Benedikt. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters / NTB

Kirkeklokker ringte i Vatikanet for den tidligere paven da begravelsen begynte, og da den enkle trekisten kom til Petersplassen tidlig torsdag morgen var det applaus blant de mange frammøtte. Seremonien inneholdt lesninger på tysk, italiensk, arabisk, portugisisk og fransk. Pave Frans ankom i rullestol, ettersom han sliter med et dårlig kne.

Han ba for sin forgjengers sjel. Benedikts mangeårige sekretær, erkebiskop Georg Gänswein, kysset en bok med De fire evangeliene som ble plassert på kisten. En kardinal avsluttet seremonien ved å kaste hellig vann på kisten.

Den tidligere pavens kiste ble etter seremonien på Petersplassen tatt inn i Peterskirken, før han ble gravlagt i krypten under kirken, Grotte Vaticane. Der lå også pave Johannes Paul den 2. fram til han ble gjort til helgen.

FOLKSOMT: Mange hadde møtt opp på Petersplassen. Foto: Roma / ipa-agency.net / PA / NTB

«Umiddelbar helgendom»

Pave Benedikt den 16., med det borgerlige navnet Joseph Ratzinger, døde på nyttårsaften, 95 år gammel. Han skrev historie flere ganger i sin gjerning: Han var den første tyske paven på 1.000 år da han ble valgt i 2005, og den første som trakk seg på 600 år i 2013.

Nær 200.000 tok farvel mens Benedikt lå på paradeseng. Rundt 100.000 deltok i selve seremonien, og mange var allerede på plass før gravferden begynte klokka 9.30. Blant dem var en lang rekke troende fra Bayern, der Benedikt opprinnelig kommer fra. Et korps fra brannvesenet i bygda Unterpfaffenhofen spilte den bayerske nasjonalsangen mens kista var på vei inn i Peterskirken.

Enkelte av de sørgende ropte «Santo subito,» som betyr «umiddelbar helgendom» på italiensk.

Kisten til pave Benedikt bæres ut på Petersplasseni Peterskirken Foto: Alessandra Tarantino / AP / NTB

Mange ledere på plass

Ettersom Benedikt var avgått, var han ikke lenger statsoverhode, men Tyskland og Italia sendte offisielle delegasjoner til begravelsen, mens andre statsledere deltar som privatpersoner. I tillegg var mer enn 4.000 geistlige på plass, deriblant kardinal Joseph Zen, som egentlig sitter i fengsel i Kina.

Portugal har erklært nasjonal sørgedag torsdag. I Italia vaier flaggene på halv stang, mens i Benedikts hjemland Tyskland ringer kirkeklokkene på slaget 11.

Det blir også første gang siden 1800-tallet at en levende pave leder en begravelsesseremoni for en annen pave. I 1802 ledet pave Pius den 7. begravelsesseremonien for Pius den 6., som døde i eksil i Frankrike.

Italias statsminister Giorgia Meloni deltok på sermonien Foto: Andrew Medichini / AP / NTB

Kongen kondolerer

Kong Harald uttrykker sin dypeste medfølelse med pave Frans og alle katolikker i en kondolanse som er lagt ut på kongehusets hjemmesider.



Der skriver kongen at han synes det var svært trist å høre om den forrige pavens bortgang.

– På vegne av meg selv og det norske folk sender jeg deg mine dypeste kondolanser, skriver kong Harald, som legger til at han føler med alle katolikker i sorgen