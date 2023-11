Pausen i kjæresteforholdet fikk fatale følger for Sarah (21)

Ved femtiden på ettermiddagen, onsdag 16. april 2003, mottar politiet i California-byen Placentia en rekke nødoppringninger om skyting mot en bil.



En politibil med to betjenter befinner seg rundt hjørnet, og er til stede 30 sekunder etter første nødanrop.

SKUDD MOT BIL: Politiets bilde av åstedet. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

De ser en rød bil med to personer i fører- og passasjersetet. Det er kjæresteparet Matt Corbett (20) og Sarah Rodriguez (21).

Matt er skutt flere ganger, blant annet i hodet, men er ufattelig nok i live. En betjent spør Matt om han vet hvem som skjøt ham, men Matt er ikke i stand til å svare. Han hoster opp blod og sliter med å puste, og hastes til sykehuset med livstruende skader.

Sarah er skutt i hodet og har ingen puls. Hun er død.



KJÆRESTER: Sarah og Matt hadde – med unntak av en liten pause – vært kjærester i tre år da skuddene falt. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Øyenvitner

To øyenvitner beskriver en hvit gjerningsmann med normal kroppsbygning, cirka 184 centimeter høy og brunt hår. Han kjørte en sort kompaktbil, muligens en Nissan.

Et av vitnene så hele hendelsesforløpet, og forklarer at den røde bilen med ofrene kjørte foran den sorte bilen i normal fart. Plutselig hadde den sorte bilen gasset på, kjørt forbi den røde bilen, og tvunget den til å stanse. Gjerningsmannen hadde deretter gått raskt ut og begynt å skyte inn i den røde bilen.

Mens politiet samler beviser og vitneforklaringer, svever Matt mellom liv og død på operasjonsbordet på sykehuset. Han må gjennom en rekke operasjoner, og legene innser at Matt får varige mén etter skytingen. Han er blind og lam. Men selv om situasjonen er kritisk, er han fremdeles i live.

Ekskjæreste

Politiets neste steg i etterforskningen, er å lære mer om Sarah og Matt. Det unge paret hadde møttes og blitt kjærester på videregående skole tre år tidligere. Tidlig i 2003 tok de en pause i forholdet, men noen uker senere ble de sammen igjen.

Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Etterforskerne tror ikke skytingen var tilfeldig. Når de spør Sarahs familie om hun har noen fiender, blir navnet Richard Namey nevnt først.

Richard var kjæresten til Sarah i den korte perioden hun og Matt hadde en pause i forholdet. Richard hadde taklet bruddet svært dårlig, og skal ha blitt enda mer sjalu og frustrert da han fikk vite at Sarah var sammen med Matt igjen.

SJALU EKSKJÆRESTE: Sarah var i en kort periode i et forhold med Richard Namey. Da hun endte forholdet for å gå tilbake til ekskjæresten Matt, begynte Richard å forfølge henne. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

De oppsøker ham, men han er ikke hjemme. Telefonen hans er skrudd av.

Matt begynner å komme seg etter skytingen og operasjonene som fulgte. Han er nå tilsnakkende, og vises et fotografi av Richard. Matt bekrefter at dette var mannen som skjøt dem, og at Richard hadde sagt til ham, før han skjøt, «How do you like me now, dog?».

En venn av Sarah bekrefter at Sarah var oppriktig redd for Richard, og at hun kort tid før drapet hadde anmeldt ham for personforfølgelse.

Finner oppsiktsvekkende dagbok

Når politiet får tilgang til Sarahs dagbok, får de servert en grøssende tidslinje over en rekke ubehagelige hendelser. Dagboken beskriver, i Sarahs egne ord, om hvordan Richard i månedsvis hadde forfulgt henne, og at han ved noen anledninger skadet og truet henne.

To uker før drapet var Sarah i retten for å få kontaktforbud fra Richard. Men, på tross av forbudet, stanset det ikke ham fra å forfølge henne videre.

Men det er ikke bare Sarah som har søkt om kontaktforbud fra Richard. Flere kvinner Richard var i forhold med har gjort det samme, og en ekskjæreste ble såpass redd for ham at hun flyttet til en annen by.

SKREV DAGBOK: Sarah Rodriguez var en flittig dagbokskribent, og politiet fant skremmende opplysninger i hennes siste dagbok. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Mysteriet med den sorte bilen

Den manglende biten i puslespillet som gir etterforskerne hodebry, er den sorte kompaktbilen gjerningsmannen ble sett i.

Richard kjører en blå El Camino, som umulig kan forveksles med en sort kompaktbil.

Men når politiet snakker med Richards søster, får de en etterlengtet aha-opplevelse. Søsteren forteller at Richard lånte bilen hennes – en sort kompaktbil – fordi hans El Camino var ødelagt.

RICHARDS BIL: Politiets bilde av Richards El Camino – som ikke kan forveksles med en sort kompaktbil. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Når politiet klarer å spore ned Richards El Camino-en hjemme hos foreldrene hans, viser det seg at bilen er i kjørbar stand. Politiet drar da en hypotese om at Richard lånte søsterens bil, slik at Sarah ikke skulle kjenne den igjen da han forfulgte henne.

Det er nå nok beviser og indisier til å få en ransakingsordre på Richards leilighet. Der finner politiet blant annet tre håndskrevne selvmordsbrev til tre forskjellige adressater. Brevene innrømmer ikke skyld, men det svekker på ingen måte teorien om at Richard er gjerningsmannen de leter etter.

Livsfarlig biljakt i høy hastighet

Jakten på Richard intensiverer seg. Det kommer en jevnlig strøm av tips og vitner, men ingen fører saken videre.

Fire dager etter drapet kommer gjennombruddet Placentia-politiet har ventet på. En hvit varebil blir kapret av en bevæpnet mann i nabobyen Santa Ana. Signalementet til bilkapreren matcher Richard.

Politiet i Placenta kaster seg inn i den halsbrekkende biljakten, som varer i seks mil med en hastighet opp mot 180 kilometer i timen. En flokk av politibiler – og et helikopter – følger den hvite varebilen inn på en parkeringsplass.

Der stanser bilen og føreren løper ut. Politihelikopteret svever over bakken og holder et øye med ham mens han flykter inn i en avløpstunnel.

AVSLØPSTUNNELEN: Det var denne avsløpstunnelen at bilkapreren løp inn for å slippe unna politistyrkene. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Politiet går til fots inn i tunnelen med sporhunder. Det vet ikke om mannen er bevæpnet, så de trår svært varsomt. Når de får kontakt med mannen i tunnelen, klarer de å foreta en udramatisk arrestasjon.

Det viser seg at bilkapreren faktisk er Richard Namey.

I avhør tilstår Richard drapet på Sarah, men nekter samtidig å ta ansvar. Han sier at alt var Sarahs skyld. Når han får vite at Matt har blitt blind og lam, svarer han nok en gang at det er Sarahs skyld.

Richard viser aldri tegn til anger.

101 år i fengsel

Rettssaken starter i september 2004, halvannet år etter drapet og drapsforsøket. Matt – som ble blind og lam etter skytingen – er blant vitnene.

Sarahs mor er i rettssalen. Hun går bort til Richard og sier at han er en «grusom feiging» og «ondskapsfull». Richard kikker ned i pulten og unngår øyekontakt med moren.

Richard blir funnet skyldig i overlagt drap og drapsforsøk, og dømmes til 101 år til livstid i fengsel for overlagt drap.

SKADET FOR LIVET: Matt ble blind og lam etter skytingen. Sarah døde. Richard Namey ble dømt til livstid i fengsel for overlagt drap og drapsforsøk. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

