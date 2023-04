Paul (27) dro på Tinder-date – funnet død morgenen etter

DØD: Paul Nguyen (til høyre) ble drept i Colombia i november. Bildet til venstre er det siste han sendte til vennene sine, og viser daten hans den skjebnesvangre kvelden. Foto: Privat / familie via gofundme.com

Amerikanske Paul Nguyen (27) var i november i fjor på ferie i Medellin i Colombia sammen med en venn.

Onsdag 9. november bestemte han seg for å gå på en date med en kvinne han hadde møtt på Tinder.

27-åringens søster, Amy Nguyen, opplyser til The Independent at broren sist ble sett ved to-tiden om morgenen torsdag, på vei ut av en bar.

Tok bilde

I løpet av kvelden tok 27-åringen et bilde av kvinnen han var på date med da hun ikke fulgte med, og delte med venner på Snapchat. Det var det siste vennene hørte fra ham.

Nguyen ble funnet død torsdag morgen, 10. november

– De tok alle tingene hans. Alle kortene hans ble brukt ved fire-tiden om morgenen, sier søsteren.

– Vi tror det var flere personer involvert, og at kvinnen han møtte på Tinder ble brukt for å lure ham, sier hun.

Familien opprettet en innsamlingsaksjon for å få den avdøde 27-åringen hjem, og i slutten av november var han fraktet hjem ved hjelp av en rekke givere.

Tre fengslet

Den colombianske påtalemyndigheten opplyser nå at tre personer i påsken ble pågrepet og varetektsfengslet, mistenkt for drapet.

Pågripelsen kommer etter at Pauls venner og familie har samlet inn materiale på sosiale medier og bidratt i etterforskningen.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Evelyn Henao Herrera, de 21 años, y César Augusto Mendoza López, de 28, como presuntos responsables del homicidio de un ciudadano vietnamita-estadounidense. pic.twitter.com/nrrfzzOPqk — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 4, 2023

Politiet mistenker at de tre samarbeidet om å dope ned og rane, 27-åringen. Det skal være dopet Nguyen fikk, klonazepam, som tok livet av ham.

Foreløpig har 41 mennesker blitt utsatt for dop-relaterte ran i Medellin i 2023, ifølge Vice News. Det får ikke alltid dødelig utfall, men en trend er at sosiale medier og dating-apper blir brukt for å oppnå kontakt.

Over store deler av Sør-Amerika har man sett at gjenger samarbeider om å lure mennesker på Tinder-dater, for så å dope dem ned og rane dem.

PÅGREPET: Dises tre, nummer to, fire og seks fra venstre, er mistenkte i saken. Foto: Påtalemyndigheten i Medellin

Politiet jobber fremdeles med å undersøke om flere var involvert, men understreker at gruppene som jobber med denne typen ran ofte er små.

Vice News har snakket med Tinder om saken, som er tydelige på at sikkerhet for brukerne er svært viktig, og at deres tanker er med offerets etterlatte.

Nordmenn i utlandet

Felix Seifert har skrevet masteroppgave om Tinder, og forsket på bruken av sjekke-appen i Norge.

Han sier det er hans klare inntrykk at også nordmenn bruker Tinder hyppig når de er på ferie i utlandet.

– Det er helt klart, at er man på jentetur eller guttetur, så er det nok mange som tar i bruk denne typen apper for å komme i kontakt med mennesker de ellers ikke ville møtt, sier han til TV 2.

Seifert understreker at det er noen enkle forholdsregler som kan bidra til økt trygghet.

– I større land ville jeg passet på at den du skal møte har en verifisert bruker. Det er en funksjon på Tinder som gjør at du får verifisert at den du snakker med faktisk er den de gir seg ut for, sier han.

Han oppfordrer også til å ta i bruk google og undersøke litt rundt personen før man møtes, og gjerne også stedet der man skal møtes.