Pastoren gravla Gretchen for 47 år siden – nå er han pågrepet for drap

I nesten 50 år utga pastoren seg for å være en nær venn av den sørgende familien. Så ble han avslørt av et overnattingsbesøk.

Sensommeren 1975 skulle åtte år gamle Gretchen Harrington delta på bibelleir i den lille byen Marple Township i Pennsylvania. Åtteåringen pleide vanligvis å gå sammen med søstrene sine, men 15. august 1975 gikk hun alene. Gretchens far hadde vinket farvel til datteren da hun gikk hjemmefra, og sett henne gå i retning Trinity Christian Reform Chruch, som arrangerte bibelskolen.

Da Gretchen aldri dukket opp som planlagt, kontaktet pastor David Zandstra umiddelbart politiet. Han var en nær familievenn av Gretchens foreldre, og var en av mange frivillige som deltok i en omfattende leteaksjon for å finne den savnede jenta.

Likevel skulle det ta to måneder før før levningene hennes ble oppdaget i et nærliggende skogsområde. Jentas begravelse ble naturlig nok ledet av familievenn og pastor David Zandstra.

– Et monster

Saken rystet det lille lokalsamfunnet, og det ble enda verre av at politiet ikke gjorde noen pågripelser. 47 år senere kan politiet avsløre at de endelig har gjort et gjennombrudd i saken. Pastoren er nå siktet for både drap og kidnapping.

Den nå 83 år gamle David Zandstra tilstår å ha kidnappet og drept åtteåringen. Statsadvokaten i Delaware beskriver den pensjonerte pastoren som et «monster» og «alle foreldres verste mareritt», skriver Associated Press.

– Denne mannen er ond. Han drepte denne stakkars åtte år gamle jenta som han kjente og som stolte på ham, og så latet han som han var en familievenn. Ikke bare under begravelsen og i tiden etterpå, men i flere år, sier statsadvokat Jack Stollsteimer.

«MONSTER»: Statsadvokaten i Delaware County bruker sterke ord for å beskrive den pågrepne pastoren. Foto: Tim Tai

I tilståelsen erkjenner Zandstra å ha kjørt forbi Gretchen på vei til bibelskolen. Han plukket henne opp og kjørte til et forlatt skogsområde, hvor han ba jenta kle av seg.

– Da hun nektet, slo han henne i hodet med knyttneven. Hun begynte å blø og han antok at hun var død. Han forsøkte å skjule liket hennes og dro fra stedet, sier statsadvokaten.

Avslørt av overnattingsbesøk

Gjennombruddet kom i januar i år, da etterforskerne avhørte en kvinnelig barndomsvenn av pastorens datter. Kvinnen hadde ofte vært på overnattingsbesøk hjemme hos pastoren, og hadde ifølge Washington Post opplevd å bli vekket av at pastoren forgrep seg på henne.

Da kvinnen, som var rundt ti år på tidspunktet, tok det opp med pastorens datter fikk hun til svar at det var noe Zandstra gjorde fra tid til annen.

Det var ikke før i forrige uke at etterforskerne avhørte Zandstra, som først nektet for å ha noe med drapet å gjøre. Da 83-åringen ble konfrontert med overgrepsanklagene la han derimot alle kortene på bordet.

Frykter flere ofre

Gretchens mor og tre søstre lever den dag i dag. De sier pågripelsen er første steg på vei mot rettferdighet, og minnes den drepte åtteåringen som en person som umiddelbart ble venn med alle.

– Hun utstrålte vennlighet til alle og var skjønn og yndig, sier familien i en uttalelse.

Etter at Zandstra flyttet fra Pennsylvania, opplyser statsadvokaten at han fortsatte å jobbe som pastor i både Texas og Georgia. Ifølge kirkens egne nettsider har han også jobbet i New Jersey og California.

Politiet har tatt DNA-prøver av den pensjonerte pastoren, og vil sammenlikne resultatene med uløste saker fra hele landet.

– Vi frykter at det kan være flere ofre som kan ha blitt utsatt for overgrep av denne onde, onde mannen, sier statsadvokat Stollsteimer.