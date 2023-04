Kenyansk politi har funnet massegraver på eiendommen til den kenyanske pastoren, Paul Makenzi, som omtales som en kultleder.

De skal ha frivillig sultet seg til døde.



Fastet seg til døde

Makenzi ble arrestert 14. april etter tips om at flere titalls mennesker fastet seg til døde fordi pastoren deres fortalte dem at det var slik de ville få møte Jesus.

To barn i menigheten var de første som døde.

Politiet gikk til aksjon mot eiendommen og fant 15 personer i forkommen tilstand. De fleste klarte ikke stå oppreis eller snakke da de ble funnet.

KULTLEDER: Paul Makenzi møtte i retten 14. april, men ble løslatt mot kausjon. Foto: AP

Fire av dem døde på sykehuset.

Lørdag var antallet døde steget til 21. Søndag er ytterligere 26 personer funnet døde i sammenheng med etterforskningen av kulten.

– Radikalisert

– De sultet seg i hjel etter å ha blitt radikalisert av denne kirkelige lederen som sa til dem at jobben deres på jorden var gjort, og at de skulle dø og møte skaperen, sier etterforskningsleder Charles Kamau til nyhetsbyrået AP.

ETTERFORSKER: Politi og rettsmedisinere undersøker eiendommen til pastoren Foto: STRINGER

Lokalbefolkningen har flere ganger klaget til myndighetene om at pastoren har skapt en kult med sine tilhengere.

Pastoren overga seg til politiet fredag i byen Malindi, men ble løslatt mot kausjon.

Han har erklært seg ikke skyldig.

Krever straff og strengere lover

Hele den tre kvadratkilometer store skogen hvor gravene er funnet er erklært som et åsted. Etterforskerne jobber fremdeles med å lete gjennom området.

– Når vi står i denne skogen, og kommer til et stort og høyt kors, vet vi at det betyr at flere enn fem personer er gravlagt her, sier Victor Kaudo ved organisasjonen Malindi Social Justice Centre til Citizen TV, ifølge BBC.

Kenya har sett lignende tragedier knyttet til ekstreme religiøse miljøer også tidligere.

– Denne fryktelige skammen på vår samvittighet må ikke bare lede til strenge straffer for gjerningspersonene, men også strengere regulering av kirker, moskéer, templer og synagoger, sier innenriksminister Kithure Kindiki ifølge Reuters.