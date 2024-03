Passasjer ble nesten sugd ut av flyet: – Det er bare skremmende

BLÅST UT: Nødutgangen på et Alaska Airlines-fly ble revet ut og etterlot et gapende hull mens flyet var i lufta. Foto: National Transportation Safety Board / AP / NTB

Flere passasjerer går til søksmål etter at deler av et Alaska Airlines-fly falt av. En av dem satt bare noen centimeter fra det gapende hullet.

Verdens største flyprodusent Boeing er i hardt vær etter at et dørpanel ble blåst ut på et flunkende nytt Alaska Airlines-fly i januar.

Boeing 737 Max 9-flyet måtte nødlande mens passasjerene stirret ut et stort hull i flysiden.



Nå har syv av passasjerene som var om bord gått til søksmål mot Boeing, Alaska Airlines og Spirit AeroSystems, skriver BBC.

En av den er Cuong Tran. Han satt bare noen få centimeter unna det gapende hullet.

– Det var sannsynligvis første gang i livet jeg hadde en følelse av å ikke ha kontroll over noe som helst. Jeg var i vantro over hele situasjonen, sier han til kanalen.



Han sier det var setebeltet som reddet ham mens telefonen, sokkene og skoene ble revet ut.

– Følelsen av å ha null kontroll er ganske skremmende. Suget var kraftig og jeg fryktet for livet. Begge skoene mine endte opp med å bli sugd ut.

Fryktet for livet

Det var 174 passasjerer og en besetning på seks om bord. Ingen ble alvorlig skadet i hendelsen.

Flyet landet omkring 20 minutter etter avgang, men Tran sier det føltes mye lenger ut.

– Jeg hadde ingen telefon, så jeg hadde ingen anelse om tiden. Jeg satt der og stirret inn i hullet hele tiden og håpet skaden ikke ble verre, sier Tran.

Han beskriver ventetiden som det skumleste.

– Kroppen min er i ferd med å komme seg, men jeg har et stort arr på beinet. Jeg vet ikke om det kommer til å bli borte noen gang.

– Er bare skremmende

I søksmålet hevder Tran og de seks andre passasjerene at hendelsen ga dem fysiske skader og «alvorlig emosjonell lidelse, frykt og angst».

De krever at Boeing, Alaska Airlines og Spirit Aerosystems straffeforfølges og må betale erstatning. I søksmålet er det imidlertid ikke spesifisert noe beløp.

BBC har vært i kontakt med selskapene. De ønsker ikke å kommentere pågående rettssaker.

Advokat Timothy A. Loranger sier til den britiske kringkasteren at rettsprosessen kan ta «noen år», fordi det er mange personer involvert.



– Trans ben ble nesten sugd ut av flyet, hadde det ikke vært for setebeltet. Det er bare skremmende.

VRAKDEL: Døra som falt av flyet ble funnet i et nabolag i Portland. Foto: National Transportation Safety Board / AP / NTB

Søksmålet er levert inn til domstolen King County Superior Court i Washington.

I tillegg er Alaska Airlines og Boeing saksøkt for én milliard dollar for å ha opptrådt uaktsomt, ifølge BBC.

Flere sikkerhetsfeil

Hendelsen i januar er ikke den eneste sikkerhetsfeilen for Boeing i år. Bare i mars måned har Boeing-fly vært involvert i en rekke hendelser:

Et Boeing 737-fly måtte lande i Houston etter en brann i motoren.

Et 737-800-fly nødlande i Portland på grunn av røyk i kabinen.

Et hjul falt av et 777–200 på vei til Japan.

Et 737 MAX-fly har kjørt av rullebanen i Houston.

I tillegg ble rundt 50 personer skadet da et Boeing 787 Dreamliner-fly falt brått under en flyvning fra New Zealand til Australia forrige mandag.

Passasjerene ble kastet rundt, og flere havnet i taket av flyet.

Etter hendelsen med Alaska Airlines-flyet har luftfartsmyndighetene i USA (FAA) startet en formell gransking av flytypen Boeing 737 Max 9.

FAA har gitt Boeing 90 dager på å legge frem en plan for hvordan de skal løse kvalitetsproblemene og møte kravene til sikkerhet i bygging av nye fly.

Amerikanske luftfartsmyndigheter har avdekket feil på 33 av 89 punkter, da de i seks uker inspiserte fabrikken hvor 737 MAX lages.



– Boeing må forplikte seg til reelle og dyptgripende forbedringer. Det vil kreve vedvarende innsats fra ledelsen, og vi skal holde dem ansvarlig hvert skritt av veien, med gjensidig avtalte målsettinger og forventninger, sa FAA-sjef Mike Whitaker i februar.