På vei til USA: – Vi lar oss ikke stoppe

Mens mange av oss er opptatt med å rydde bort julemiddagen og få oversikt over alle julegavene vi har fått, er det ifølge Reuters rundt åtte tusen mennesker som nå går til fots gjennom Mexico i håp om å finne et bedre liv i USA.

Søndag stoppet den store menneskemengden i den meksikanske byen Alvaro Obregon for å tilbringe julaften på et torg der.



Mandag går ferden nordover igjen.



– Vi lar oss ikke stoppe. Vi skal fortsette å gå, sier Luis Garcia Villagran ifølge Reuters.

Ekstraordinær situasjon

Ifølge Der Spiegel er 24 land representert, inkludert både afrikanske land og Kina, selv om flesteparten av de åtte tusen menneskene er fra Sør- og Mellom-Amerika, samt Karibia.

TEMA FOR TOPPMØTE: Migrasjonen til USA blir hovedtemaet når USAs utenriksminister onsdag skal møte Mexicos president. Foto: AFP / NTB

Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador uttalte 22. desember at hans regjering vil øke innsatsen for å dempe migrasjonsstrømningene. Han mener situasjon er «ekstraordinær».

Obrador skal onsdag i møte med USAs utenriksminister Antony Blinken for å diskutere migrasjonen.

Innvandringen til USA har vært rekordhøy nå i 2023, med 1,1 millioner mennesker. Det har ført innbyggertallet i USA opp til 334,9 millioner.

Samtidig var det også rekordmange som forsøkte å krysse grensen ulovlig.



Ønsker et bedre liv

Luis Garcia Villagran håper at migrantene ikke blir brukt som politiske brikker inn mot presidentvalget i USA i 2024.

Akkurat det toget har forlatt perrongen for lengst.

Tidligere president Donald Trump bruker sine folkemøter til å angripe papirløse migranter og anklaget dem for å «forgifte blodet» til USA.

– De forgifter blodet til landet vårt. De kommer inn i landet vårt fra Afrika, fra Asia, fra hele verden, sa Trump for eksempel til de fremmøtte under et valgkamparrangement i New Hampshire.

Ordbruken får flere av Trumps kritikere – deriblant Joe Bidens valgkamp – til å se rødt. Lenge før Donald Trumps valgkampmøter, advarte nemlig Adolf Hitler om farene ved «blodforgiftning» i mainifestet «Mein Kampf».



En av de åtte tusen som nå er på vei mot USA, er Ysguel Jean fra Haiti. Han forteller til Reuters at han vil bort fra all kriminalitet og korrupsjon i hjemlandet og at han ønsker å gi sine to døtre et bedre liv.

– Jeg var tre måneder i Tapachula og forsøkte å få innreisepapirer, men har ennå ingenting. Jeg er lei av å vente, være sulten og ute av stand til å tjene penger til maten, sier Jean.