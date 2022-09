På denne baren må russere søke visum

TBILISI (TV 2): På Dedaena bar i Tbilisi i Georgia må russere fylle ut et søknadsskjema for å få komme inn. Om de skriver under på at de er mot Putin, mot krigen i Ukraina og mot okkupasjonen av Georgia, får de visum.

Drinkene går unna og dansegulvet er i ferd med å fylles opp på Dedaena bar i sentrum av Georgias hovedstad Tbilisi lørdag kveld.

Over baren henger et ukrainsk flagg, og wifi-passordet her er «slavaukraini», på norsk «ære til Ukraina».

STØTTER UKRAINA: Alle gjestene på Dedaena bar er mot Putins krigføring i Ukraina. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Og her får bare russere komme inn dersom de er villige til å si nettopp det.

– Vi er nødt til å vite hvilket politisk standpunkt gjestene våre har, sier daglig leder på Dedaena bar, Sesili Butkhuzi.

«PUTIN ER OND»: Dette skiltet henger på inngangsdøren til Dedaena bar. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Da Ukraina ble invadert 24. februar i år, vekket det vonde minner for mange i Georgia. I 2008 var det her den russiske hæren ble sendt inn, og siden da har 20 prosent av landet vært okkupert.

Til tross for det konfliktfylte forholdet mellom Georgia og Russland, kan russere fritt reise til det lille nabolandet i sør. Og det er det mange som har gjort det siste halvåret.

Rundt 400.000 russere har kommet hit siden slutten av februar, og det anslås at 35.000 har slått seg ned i landet.

Overalt i Tbilisi hører man russisk språk. Men ikke på Dedaena bar.

– Vi tar ikke imot bestillinger på russisk, sier Butkhuzi.

Baren har en rekke krav til russiske borgere som vil inn, som de må signere digitalt på at de er villige til å følge.

På nettsidene sin har baren et søknadsskjema som må fylles ut og sendes inn.

SØKNADSSKJEMA: Dette er skjemaet russiske gjester må fylle ut for å få komme inn på Dedaena bar i Tbilisi. Foto: Skjermdump/dedaenabar.ge

Russiske gjester må blant annet signere på at de ikke har stemt på Putin, og at de mener han er en diktator. De må fordømme russisk aggresjon i Ukraina, og erkjenne at 20 prosent av Georgia er okkupert.

– Hva sier folk om dette?

– Fra de lokale har vi fått full støtte. Men de fleste russerne liker det ikke, sier Butkhuzi.

Og det fikk baren merke godt etter at en georgisk avis i vår skrev om visumordningen deres. For kort tid etter ble de rammet av massive cyberangrep.

– Nettsidene og kameraene våre ble hacket. På Instagram, Facebook og Google reviews kom det en flom av kommentarer, for det meste trusler.

Det kom opp mot 10.000 kommentarer på en dag, der det ble skrevet at etter Ukraina sto Georgia for tur, at de skulle brenne ned Dedaena bar, at de skulle kaste syre i ansiktet på de som jobbet der, og drapstrusler.

– Det var helt sprøtt, sier Butkhuzi.

Men verken Dedaenas eiere eller de ansatte lot seg skremme. De holder fast på at russiske gjester må søke visum.

– Hva sier du til de som innvender at dette er fremmedfiendtlig?

– Den russiske hæren er her i Georgia, så det er det absolutt ikke. Dette landet er delvis okkupert, og vi må vite om de russiske gjestene støtter det eller ikke.

DRAPSTRUET: Visumordningen til Dedaena bar gjorde at de som jobber der fikk drapstrusler. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Og i Georgia er det nå flere som tar til orde for at myndighetene bør gjøre som Dedaena bar, og innføre visumplikt for russere, eller andre restriksjoner for innreise.

KLAR BESKJED: Overalt i Tbilisi er det anti-russisk grafitti å se. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg liker ikke at jeg hører russisk overalt i byen her nå. Myndighetene må få kontroll på grensen, svarer en kvinne når TV 2 spør hva hun syns om at mobiliseringsordren i Russland har ført til en ny bølge med russere til Georgia.

FOR VISUM: Denne kvinnen er en av georgierne som mener at myndighetene i landet må gjøre noe for å begrense strømmen av russere som kommer. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Og de fleste TV 2 snakker med på den travle hovedgaten Rustaveli i Tbilisi, er enige i det.

OKKUPERT: Ettersom russerne okkuperer 20 prosent av Georgia, bør de ikke være velkomne i landet, mener Irakli. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– De som støtter Putin og ideologien hans, bør ikke være velkomne i landet vårt, som er okkupert, sier en.

– De fortjener ikke å komme hit, svarer en annen.

HÅPER DE DRAR: Archil syns det er bra at serveringssteder og andre bedrifter er restriktive overfor de mange russerne som har kommet til Georgia. Han håper det får dem til å forlate landet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

En gjeng ungdommer begynner å diskutere seg i mellom når vi spør hva de syns om at russerne kommer, men konkluderer med at de ikke syns noe om det.

– Før mobiliseringen var de patrioter og heiet på Russland. Men nå syns de plutselig at krigen er så ille fordi det rammer dem, og drar til Georgia og andre land.

Men noen av de vi snakker med peker også på at flere av russerne som kommer til Georgia, har forlatt Russland på grunn av politikken som føres der.

– Om de støtter anti-Putin-politikk, ser jeg ikke noen grunn til hvorfor de skal nektes å komme hit. Men hvis ikke, syns jeg ikke det er riktig, sier en av georgierne som stopper og snakker med TV 2.

KRITIKERE: Elene er blant dem som syns at man bør skille mellom de russerne som er for og mot Putins politikk. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Og nettopp det er også politikken som føres på Dedaena bar.

– Det er ganske enkelt. Om du har flyktet fra russiske myndigheter, er du OK. Da krysser du bare av i de riktige boksene på visumskjemaet, og så slipper vi deg inn, sier Sesili Butkhuzi.

– Er det mange russere som har kommet hit og gjort det da?

– Nei, ikke så veldig mange.

PUTINXUYLO: For å komme på nett på Dedaena bar, må du logge på wifien som har navnet «Putin er en kuk» Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Men til Georgia fortsetter strømmen av russere. Tre dager etter at Putin kunngjorde mobiliseringsordren, meldes det om 17 kilometer lange køer på russisk side av grensen, som de fortsatt kan passere uten restriksjoner.