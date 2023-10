Flere land sender militærfly for å hente borgerne sine hjem. Nordmenn i Israel føler derimot at de må klare seg selv, samtidig som rakettene hagler.

Tirsdag ettermiddag hevder Hamas at de har gått til angrep på flyplassen i Tel Aviv, og det blir meldt om flyalarmer i den israelske storbyen. Israelske myndigheter avviser at flyplassen er truffet.



Samtidig er det et ukjent antall nordmenn i landet som ikke kommer seg hjem.



Spanias utenriksminister uttalte tidligere samme dag at de forbereder militærfly som skal frakte spanjoler trygt fra Israel, ifølge Reuters. Polen og Brasil har tidligere gjort det samme.

Det norske Utenriksdepartementet (UD) opplyser i en e-post til TV 2 at de har begrensede muligheter til å bistå norske statsborgere i Israel og Palestina.

STRANDET: Bjarte Ystebø er reiseleder for organisasjonen Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ). Nå prøver han og kona å komme seg hjem. Foto: privat

– Vi synes det er overraskende at UD ikke vil hjelpe oss. Vi har vært overlatt til oss selv, sier Bjarte Ystebø til TV 2.



Nordmannen chartret et fly som skylle frakte om lag 200 nordmenn fra Tel Aviv til Oslo mandag ettermiddag. Flyet ble derimot kansellert.



I løpet av tiden de var i byen, kunne den norske gruppen høre smell fra rakettene som haglet mellom det israelske militæret og Hamas.



– Andre land evakuerer sine. Vi har ikke fått noen god forklaring på hvorfor ikke Norge kan hjelpe oss, sier Bjarte Ystebø til TV 2.

Han mener at rådet om at nordmennene skal komme seg hjem med rutefly er «helt urealistisk».

– Det er nå rakettene regner over oss, understreker han.

Håper å reise tirsdag

Bjarte Ystebø forteller at den norske gruppen har booket et nytt fly som etter planen skal ta av tirsdag ettermiddag fra Ramon lufthavn.

– Det kan naturligvis oppstå uforutsette ting fortsatt, men vi tror nå at vi skal komme oss hjem i kveld, sier han.



Flyplassen ligger om lag fire timer sør for Tel Aviv, på den andre siden av Negev-ørkenen.

Det norske reisefølget har krysset ørkenen med buss i løpet av tirsdagen, før det ble meldt om nye angrep i storbyen.

TROSSET ØRKENEN: Den lange bussturen gjennom Negev-ørkenen var krevende for enkelte av nordmennene i gruppen, ifølge Ystebø. Foto: privat

Aldersspennet er stort: de yngste i gruppen er barn på to år, og de eldste er 87 år.



– Bussturen har vært grei for de fleste, men for noen har den vært krevende, sier Ystebø.



Han legger samtidig til at gruppen prøver å ha et bredt perspektiv på situasjonen ellers i landet:

– Dersom vi kommer oss hjem, er vi veldig privilegerte, sier han.

KØ: 200 nordmenn fikk kansellert flyet sitt tilbake til Norge mandag. Foto: Privat

Mener regjeringen må på banen

Tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) forteller TV 2 at han har blitt kontaktet av flere nordmenn i Israel som er skuffet over mangelen på informasjon og bistand fra norske myndigheter.

Nå må regjeringen på banen, ifølge KrF-politikeren:

– KrF forventer at regjeringen nå setter inn all tilgjengelig kapasitet for å hente norske borgere hjem. Mange har opplevd flere dramatiske og alvorlige hendelser de siste dagene, sier han.

DRAMATISK: Dag-Inge Ulstein (KrF) mener situasjonen er dramatisk for nordmenn som befinner seg i Israel. Foto: Martin Leigland / TV 2

Partileder Sylvi Listhaug (Frp) mener at norske myndigheter gjør lite for å hjelpe, basert på det hun har hørt fra nordmenn som sitter fast i Israel.



– Så vidt vi vet er det kun private initiativ som har hjulpet nordmenn så langt, mens for eksempel Polen og Ungarn har sendt fly for å hente hjem sine innbyggere, sier Listhaug.



Hun mener regjeringen bør vurdere innleie av både sivile og militære fly så fort som mulig.

– Når andre land allerede har klart å hente hjem innbyggere, så bør også Norge greie det, sier partilederen.



BØR LEIE FLY: Listhaug (Frp) mener regjeringen bør vurdere å leie sivile eller militære fly for å få nordmenn hjem. Foto: Fride Sorensen / TV2

– Følger situasjonen



I en pressemelding tirsdag ettermiddag opplyser UD at det nå er over 500 registrerte norske borgere i Israel, og i underkant av hundre i Palestina. De tror imidlertid at det reelle antallet er høyere.

– Vi jobber for fullt med å finne utreisemuligheter for nordmenn i områdene. Dette har høyeste prioritet for oss, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i pressemeldingen.

TV 2 har spurt Utenriksdepartementet hvorfor de ikke tar lignende grep som Spania og Polen, og bruker militærfly for å frakte nordmenn hjem.

Pressetalsperson Henrik Hoel gjentar i en e-post at de gjør alt de kan for å kartlegge reisemulighetene ut av landet.

– UD følger situasjonen i Israel og Palestina tett. Vi satte søndag krisestab og mobiliserer ekstra ressurser for å håndtere denne krisen, skriver han i en e-post til TV 2.



Han oppfordrer samtidig folk til å registrere seg i appen Reiseklar eller på Reiseregistrering.no, slik at de kan få oppdatert informasjon fra norske myndigheter, samt å kontakte UD via telefon.

UD har i tillegg åpnet en Whatsappgruppe for nordmenn i Palestina og Israel.

– Situasjonen i området er alvorlig og uoversiktlig, og vi har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for de reisende, skriver Hoel i e-posten.