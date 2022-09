Overnattet ute før mandagens begravelse

LONDON, ENGLAND (TV 2): Gatene fylles opp av mennesker som har overnattet ute langs The Mall i London, for å sikre seg en god posisjon til morgendagens begravelse for dronning Elizabeth.

OVERNATTING: Flere samlet seg for å overnatte ute for å sikre gode plasser til mandagens begravelse. Foto: Lars Christian Økland

Mandag begraves britenes lengstsittende monark, som var Storbritannias og samveldets statsoverhodet i 70 år.

Det blir den første statsbegravelsen i Storbritannia siden Winston Churchills død i 1965.

Har reist helt fra USA

Flere har reist langt for å hedre den avdøde dronning Elizabeth den andre. En av dem er Trinah fra California i USA.

– Dette er et fantastisk historisk øyeblikk. Jeg har alltid vert en person som beundrer England og anser meg som litt av en anglofil, sier Trinah og legger til:

– Min mann og jeg møttes fordi vi begge var involvert i historiske rollespill om Elizabeth den første. Vi drev med det i flere år, og involverte også barna våre i denne interessen.

REIST: Amerikaneren Trinah har reist langt for å få med seg den historiske begivenheten. Foto: Lars Christian Økland

Trinah forteller at hun og mannen alltid har vært begeistret for historie, og presiserer at dette er en begivenhet som vil gå rett inn i historiebøkene.

Amerikaneren forteller videre at natten var fin, og at hun møtte flere fantastiske mennesker.

FANTASTISK: Amerikaneren forteller til TV 2 at britene har tatt henne imot på en god måte. Foto: Lars Christian Økland

– Britene har vært svært imøtekommende, det har vært fantastisk. Det var litt kaldt i natt, men ikke noe kaldere enn det hadde vært hjemme, sier Trinah til TV 2.

På spørsmål om innsatsen har vært verdt det, er hun ikke i tvil:

– Britene gjør seremonier som ingen andre. Dette måtte jeg få med meg.

Sov ute for å sikre seg god plass

Britiske Jane har også tilbragt to netter ute, og har én igjen.

– Det var ikke ille å sove ute, selv om det har vært kaldt og litt støy. Det var mye aktivitet hele natten med biler som kjørte frem og tilbake, for å gjøre i stand til morgendagen, men jeg har fått litt søvn, sier Jane.

Hun forteller til TV 2 at hun valgte å sove ute for å sikre seg en plass lengst fremme.

– Jeg har reist langt, og jeg ville ikke risikere å få en plass bakerst uten å få sett noe.

Videre forteller Jane at dronningen har vært en sentral skikkelse gjennom hele hennes liv, og at det derfor var viktig for henne å kunne ta et verdig og ordentlig farvel.

– Jeg kunne ha sett dette på TV også, men da hadde jeg ikke fått kjenne på atmosfæren her. Dette, og på denne måten, er noe som aldri vil skje igjen.

TRIST: Britiske Jane tror at begravelsen blir trist. Foto: Lars Christian Økland

– Det blir følelsesladet

Jane forteller at alle som har overnattet i forbindelse med dronningens begravelse hjelper hverandre, og at det er en svært fin opplevelse.

– Alle kommer fra ulike steder. Noen er lokale og kunne ha dratt hjem en tur, men de har overnattet her for å sikre seg en god plass. Det er en fin ting å gjøre.

Hun tror mandag, som også er erklært som er nasjonal sørgedag, vil bli en dag med sterke følelser.

– Det vil bli veldig trist. Det er slutten på hennes liv med oss, og vi starter på nytt. Jeg er sikker på at vår neste konge vil være flott han også, men det blir ikke det samme.