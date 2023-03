Overlevde tre uker på ketchup – får ny båt

Etter å ha lett etter han i to uker, har selskapet Heinz funnet mannen som overlevde over tre uker til sjøs – på ketchup. Nå vil de gi han en ny båt.

Elvis Francois er en seiler fra den kraibiske øynasjonen Dominica.

I januar gikk han viralt etter det ble kjent at han hadde overlevd 24 dager i det karibiske hav.

– Jeg overlevde ved å spise ketchup fra Heinz, krydder, og buljong, skal seileren ha sagt til redningsmannskapet.

KETCHUP: Seileren overlevde på en diett bestående av blant annet ketchup. Foto: Gene J. Puskar / AP Photo

Reparerte båten

47-åringen reparerte seilbåten sin i nærheten av den nederlandske øya Sint Maarten i desember, da båten plutselig løsnet og drev ut i havet.

Ifølge seileren selv manglet han kunnskap om området, noe som gjorde det vanskelig å navigere seg tilbake til land.

SINT MAARTEN: Elvis Francois skulle bare reparere båten sin ved den nederlandske øya. Foto: Helene Valenzuela / AFP

Dermed endte han opp med å bli værende til sjøs i 24 dager, kun med det lille som var av mat i båten.

Han ble til slutt reddet den 16. januar av den colombianske marinen, etter at et fly så båten hans med ordet «help» inngravert i skroget.

#FindTheKetchupBoatGuy

Historien hans fikk Heinz til å sende en oppfordring til folk om å hjelpe dem med å #FindtheKetchupBoatGuy.

De ville gi ham en ny båt som de lover vil være «utstyrt med full navigasjonsteknologi for å unngå en ny katastrofe i fremtiden».

Mandag denne uken var jakten etter «KetchupBoatGuy» over, ifølge CBS News.

Sosiale medier hjalp dem med å komme i kontakt med dominikanske EmoNews, som hadde publisert en video på Facebook av seileren etter han kom hjem.

– Vi går live med Elvis Francois, fortell Heinz at han er her i Dominica, oppfordret nyhetsstedet i innlegget.

Heinz så videoen, og kommenterte følgende:

DM: Heinz skrev at de hadde sendt en melding til nyhetsstedet. Foto: Skjermdump EmoNews / Facebook

Senere, i et Facebook-innlegg sa EmoNews at de kunne bekrefte at representanter for Heinz hadde et vellykket møte med Elvis Francois.

– Heinz og Elvis jobber med de logistiske detaljene for å gi ham den nye båten hans.