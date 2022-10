– Overbevist om at vi vil se mer politisk vold

– Flere frykter en borgerkrig. Følelsene er på et bristepunkt i USA nå, mener USA-ekspert og politisk kommentator, Eirik Bergesen.

Han er sjokkert over det som har kommet frem etter nyheten om at lederen i representantenes hus, Nancy Pelosi, sin ektemann Paul Pelosi, ble overfalt i eget hjem.

OVERFALT: Paul Pelosi, ektemannen til en av USAs mektigste politikere, Nancy Pelosi, ble overfalt med hammer i hjemmet deres i San Fransisco. Foto: Kevin Wolf

En mann tok seg inn i huset til paret og angrep ektemannen med en hammer. Samtidig skal han ha ropt «Where is Nancy, where is Nancy?».

Nancy Pelosi var ikke hjemme.

– Det er noe jeg har fryktet lenge. Man ser en demonisering av demokrater i USA. At det går utover Pelosi, er ikke overraskende, sier Bergesen

For det er flere konspirasjonsteorier knyttet til Pelosi, ifølge Bergesen. En av dem, er at hun skal ha bedt politiet om å holde seg unna da kongressen ble stormet i fjor, og dermed delvis har skyld i at det gikk som det gikk.

– Noen mener stormingen av kongressen var en generalprøve på noe mye verre som kommer, sier Bergesen.

AVSPERRET: Politiet har varetektsfengslet mannen som overfalt Paul Pelosi og etterforsker motivet. Foto: Eric Risberg

Forsøkt kidnappet

Det har vært flere hendelser med politisk vold. I 2020 rystet en kidnappingsplan USA. Guvernøren i Michigan, demokraten Gretchen Whitmer, ble forsøkt kidnappet av en paramilitær gruppe som kaller seg «The wolverine watchmen», men lykkes ikke.

– Man skal tydeligvis ha avslørt flere lignende planer, og klart å averge dem, sier Bergesen.

– Valgresultatet kan utløse vold

Nå frykter han for konsekvensene av valgresultatet i mellomvalget. Hvis demokratene vinner begge kamre, tror han det raskt vil bli ropt om valgjuks.

– Det er sannsynlig at vi vil se en eskalering i forbindelse med mellomvalget. Resultatene vil kunne utløse vold i delstatene, mener Bergesen.

Det tror han kan bli problematisk. Det å holde kontroll på sinte demonstranter i de store byene har vist seg å være vanskelig. Det tror han kan bli enda mer utfordrende ute i delstatene hvor politiet ikke er på langt nær så ressurssterke som i de store byene.

– Nok er nok

Det var en følelsesladet og frustrert president Biden som kommenterte overfallet på Paul Pelosi fredag.

FRUSTRERT: Biden mener republikanerne må ta ansvar. Foto: Alex Brandon

– Nok er nok. Alle personer med samvittighet må utvetydig stå opp mot politisk vold, uavhengig av hvor i politikken du hører til, sa biden.

Han kaller overfallet på Paul Pelosi for «avskyelig», og mener republikanerne må ta sin del av ansvaret for det politiske klimaet.

– Hva får oss til å tro at ett parti kan snakke om stjålne valg, at Covid er en bløff, at det hele er en haug med løgner, og at det ikke påvirker folk som kanskje ikke er så nyanserte? Hva får oss til å tro at det ikke kommer til å tære på det politiske klimaet?