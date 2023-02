Over 1400 bekreftet omkommet

Natt til mandag ble Tyrkia og Syria rammet av et kraftig jordskjelv. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,8 på Richters skala.

Minst 1450 mennesker er så langt bekreftet omkommet og flere tusen er skadd.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at antall døde i Tyrkia nå er oppe i 912.

– 912 av våre innbyggere mistet livet. 5383 av våre innbyggere ble skadet. Antallet reddet er nå 2470. Antall ødelagte bygninger er 2812, sier Erdogan ifølge Haber Global.

Han sier samtidig at man ikke kan spå hvor mange flere døde man kommer til å finne.

Inkluderer man antall omkomne i Syria, er det nå minst 1450 ofre for jordskjelvet.

45 land har tilbudt Tyrkia hjelp, opplyser Erdogan. EU sender ti søk- og redningsteam for å bistå, melder Reuters.

Kraftigste på hundre år

Et ukjent antall mennesker fryktes å være fanget av sammenraste bygninger. Nesten tre tusen bygninger ødelagt.

Derfor ventes det at tallet på døde vil stige etter hvert som redningsmannskaper får søkt gjennom ruinene.

Episenteret til jordskjelvet var på 17,9 kilometers dyp ved den lille byen Pazarcik, like nord for byen Gaziantep,

Redder lite barn ut av ruinene:

Seismolog og forskningsleder Volker Oye i Norsar sier til TV 2 at det er snakk om et veldig kraftig jordskjelv.

– Vi har sett at det rystet langs cirka 400 kilometer fra vest til øst, sør i Tyrkia. Det skjer ikke ofte.

Han sier regionen er et aktivt skjelvområde, men at det er mer vanlig med jordskjelv lenger nord i Tyrkia.

– Vi har hørt at det er over hundre år siden sist et like stort jordskjelv har oppstått i regionen. Så det var veldig kraftig og ødeleggelsene er veldig store fordi skjelvet har vært så grunt, sier Oye.

Erdogan kaller jordskjelvet den største katastrofen siden 1939, melder Reuters.

ØDELEGGELSER: Jordskjelvet har ført til store ødeleggelser i Tyrkia og Syria. Foto: Sertac Kayar / Reuters / NTB Les mer

– Har ikke styrke lenger

Vitner forteller at bygninger raste sammen i flere byer, blant dem Sanliurfa og i provinsene Malatya og Diyarbakir.

– Jeg har ikke styrke lenger, ropte en overlevende fra under ruinene i tyrkiske Adana, mens redningsmannskapene desperat prøvde å grave seg ned til ham.

Totalt skal flere hundre bygninger være kollapset i de rammede områdene, ifølge Reuters.

Her kollapser bygningen:

Utenlandssjef Jørgen Haldorsen i Røde Kors sier de har hatt mannskaper på bakken siden tidlig mandag morgen.

– På syrisk side har vi 500 mannskaper som har fokus på søk, redning og hjelpe folk ut av ruinene. Og vi har folk som gi førstehjelp til dem som har klart seg.

Han sier det er mange som har blitt reddet ut, og at forholdene har blitt lettere gjennom dagen.

– Vårt fokus nå er først og fremst å redde liv. Det er bare i dag og i morgen hvor en har sjanse til å redde folk ut i live.

Støre undersøker norsk bistand

Utenriksdepartementet opplyser til NTB at de forsøker å finne ut om norske borgere er rammet av jordskjelvet i Tyrkia og Syria, men sier situasjonen er uoversiktlig.

Representanter fra det tyrkiske beredskapsorganet AFAD, har ifølge CNN, bedt om internasjonal støtte til søk- og redningsarbeidet.

Kanalen skriver at 1000 frivillige redningsarbeidere er sendt fra Istanbul for å bidra.

Hellas og flere andre land i regionen har tilbudt å sende umiddelbar bistand til Tyrkia og Syria etter det katastrofale jordskjelvet mandag morgen.

Israels president Isaac Herzog har tilbudt israelsk bistand, også det egyptiske utenriksdepartementet tilbyr hjelp til Tyrkia og Syria.

Statsminister Joans Gahr Støre (Ap) sier regjeringen er i kontakt med myndighetene i Tyrkia og Syria, for å se hvordan Norge best kan hjelpe til på bakkenivå.

Utsatt for jordskjelv

Ti minutter etter jordskjelvet ble det registrert et etterskjelv med en styrke på 6,7.

Mandag formiddag ble Tyrkia og Syria rammet et nytt stort etterskjelv. Dette er hittil det sterkeste etterskjelvet, og ble målt til en styrke på 7,5.

Her går det kraftige etterskjelvet:

Skjelvet kunne kjennes i et stort område i Tyrkia, og folk i Libanon, Syria, Kypros og Israel merket det også, ifølge Reuters-journalisten Timour Azhari i Beirut.

Mange mennesker strømmet ut i gatene i den libanesiske hovedstaden Beirut, da rystelsene skjedde.

I Aleppo og i Hama kollapset bygninger, ifølge syriske statlige medier, og også i opprørskontrollerte deler av landet langs grensa til Tyrkia ble det meldt om hus som falt sammen.

Tyrkia er et av verdens mest jordskjelvutsatte land. I 1999 omkom 18.000 mennesker da landet ble rammet av flere skjelv.