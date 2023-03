Oscar-nominerte får gavekort på plastisk kirurgi

BESTE KVINNELIGE BIROLLE: Dette er tre av de nominerte i kategorien. Foto: Disney / A24 / Searchlight / A24 / A24 via AP

Ikke alle skuespillere kan vinne en Oscar, men noen av årets nominerte vil definitivt ikke reise tomhendte hjem.

BESTE MANNLIGE SKUESPILLER: Dette er de nominerte i kategorien. Foto: Warner Bros / Searchlight / A24 / A24 / Sony Pictures Classics via AP Photos

Under årets Oscar-utdeling vil de nemlig stikke av med overdådige gaveposer til en verdi av nærmere 1,3 millioner kroner.

Gaveposene, som gis til de nominerte ved seremonien på søndag, har det passende navnet «Everybody Wins» – for selv om du ikke tar med deg en Oscar-statue hjem, er det mye å glede seg over.

BESTE KVINNELIGE SKUESPILLER: Dette er de nominerte i kategorien. Foto: Focus Features / Netflix / Momentum Pictures / Universal / A24 via AP

Det er ikke en gjennomsnittlig gavepose med et stearinlys eller litt sjokolade, selv om disse tingene også er der.

Se hva de nominerte får nederst i saken.

– Viktig markedsføring

Gaveposene er satt sammen av markedsføringsselskapet Distinctive Assets.

De har levert gaveposer til prisutdelinger som Oscars, Grammys, og BET Awards siden 1999.

Forbes anslår at den totale kostnaden for årets gavepose er rundt 126.000 dollar, men Lash Fary, grunnlegger av Distinctive Assets, sier at verdien «verken er vårt fokus eller mål».

– De nominerte er i en unik posisjon til å hjelpe deltakende merkevarer, ved å bære, bruke og snakke om disse produktene, sier Fary til Forbes, og fortsetter:

– Markedsføring kan og må eksistere side om side med den tilstedeværende rapporteringen av dårlige nyheter globalt.

Må skatte for gavene

Det er opp til hver enkelt mottaker å bestemme om de vil ta imot alle gavene.

Skattemyndighetene ser på gaveposene som skattepliktig inntekt, noe som betyr at jo flere gaver en nominert bestemmer seg for å beholde eller bruke, jo mer skatt må de betale.

SKATTEMYNDIGHETENE: IRS sier at gavene er skattepliktig inntekt. Foto: Patrick Semansky / AP Photo

I løpet av de 21 årene Fary har gitt luksusferier til Oscar-nominerte, har ingen noensinne tatt imot alle.

– Hvis de løser inn én reise, er det alt de egentlig har tid til å gjøre med timeplanene deres, sier han, og fortsetter:

– Etter min erfaring er det svært usannsynlig at de vil ta to turer.

Alle skal ikke få

Fordi «Everybody Wins»-posen ikke er offisielt godkjent av Oscar-utdelingen, er det opp til Fary å bestemme hvilke nominerte som skal motta den ettertraktede posen.

OSCAR: Søndagens utdeling er den 95. utdelingen. Foto: Valeria Macon / AFP

Mottakerne av årets gaveposer vil være de nominerte for «Beste regissør», «Beste mannlige skuespiller», «Beste kvinnelige skuespiller», «Beste kvinnelige birolle» og «Beste mannlige birolle».

Det er derfor 27 personer som har mulighet til å få utdelt den overdådige gaveposen.

Blant dem er Austin Butler, som er nominert i kategorien «Beste mannlige skuespiller» for sin rolle som Elvis Presley i filmen «Elvis».

NOMINERT: Austin Butler er nominert for sin rolle i filmen "Elvis". Foto: Warner Bros Pictures via AP Photos

Dette er gavene

Årets dyreste gave er et trenetters opphold, verdt 40.000 dollar, på den avsidesliggende luksuseiendommen The Lifestyle utenfor Ottawa i Canada.

Nominerte som bestemmer seg for å besøke eiendommen vil kunne nyte et kjøleskap fylt med gourmetmat, en hjemmekino, samt muligheten til å kjøre flere luksusbiler.

Gaveposene inkluderer også dusinvis av andre varer og gavekort, deriblant:

Tre netter på Faro Punta Imperatore i den italienske byen Ischia, for den nominerte med opptil sju venner. Turen har en verdi på 9000 dollar.

En tomt på én kvadratmeter i Australia gjennom bevaringsprosjektet Pieces of Australia, verdsatt til 50 dollar.

En fettsuging på 12.000 dollar, hos en plastisk kirurg som lover å «gi kvinner et øyeblikkelig slankt utseende» med «glatte former og perfekt definerte konturer».

Shinery Radiance Wash, en håndsåpe som renser smykkene dine mens du vasker hendene.

En privat konsultasjon for hårrestaurering med en hårtransplantasjonskirurg, til en verdi av 7000 dollar.

Prosedyrer hos en kosmetolog, inkludert kjemisk peeling, laserbehandling, og botox, verdt opptil 10.000 dollar.