Ordføreren samarbeidet med russerne – nå er han i fengsel

KUPJANSK, UKRAINA (TV 2): I Kupjansk har de verken vann eller varme. Kvinnene her har lært seg å overleve i fellesskap, og søndag kom soldatene med etterlengtede forsyninger.

PORTRETTET: Bildet av Vladimir Putin hang på ordførerkontoret i Kupjansk under okkupasjonen. Den strategisk viktige byen i Kharkiv fylke ble frigjort av ukrainske styrker i september. Foto: Aage Aune / TV 2

Byen helt øst i Kharkiv-regionen, Kupjansk, er frigjort. Men selv om de russiske styrkene er jaget ut av byen kriges det ved fronten like ved.

– I går kom soldatene og de ga oss en pose brød. Vi var i sjokk. Vi ble veldig, veldig glade. De hjelper oss så mye, sier Svetlana til TV 2.



Innbyggerne har ikke hatt elektrisitet siden i sommer. De mangler både mat og vann, og har ikke mobildekning. Nå kan de lage seg en gryte med bortsj på bålet på det provisoriske kjøkkenet i gaten.

«KJØKKEN»: Kvinnene i byen har funnet måter å overleve på. Her koker de et fellesmåltid med bortsj til nabolaget. Foto: Aage Aune / TV 2

Det har vært harde kamper i og rundt byen. Fremdeles pågår kamper utenfor bykjernen hvor ukrainske styrker presser på østover i Luhansk-regionen.

Ordfører tatt

Ordfører Hennadiy Matsehora samarbeidet med russerne fra krigens start. Ifølge Kyiv Post hjalp han russerne med transport, forsyninger og husly.

Men i juli ble han kastet i fengsel av okkupasjonsmakten, uvisst av hvilken grunn.

ORDFØRERENS KONTOR: Ordfører Hennadiy Matehora på kontoret 28. februar. Fremdeles med det ukrainske flagget på skrivebordet. Foto: Kupyansk/Instagram

Inne i rådhuset er alt inventar rasert. Støvete russiske flagg ligger nedtråkket på gulvet, og bilder av den russiske presidenten, Vladimir Putin, er knust og revet opp.

Det russiske flagget er kastet på bakken, og det ukrainske vaier igjen utenfor rådhuset. På veggene er det grafitti som viser at byen er, og skal forbli, ukrainsk.

NYMALT: Grafittien på rådhuset ble malt etter frigjøringen og det står at Kupjansk er Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

Før krigen bodde det 30.000 her, og man anslår at cirka halvparten er igjen. De mangler alt av nødvendigheter. De har mistet inntekt og pensjonen har ikke blitt utbetalt på åtte måneder. De har ikke noe sted å dra.

– Det var virkelig ikke noe bra her under okkupasjonen. Men jeg hadde hele tiden troen på at Ukraina ville slå tilbake, og nå er vi veldig glade, sier Anna til TV 2.

Hun er selv en av de russisktalende i regionen.

– Jeg har overlevd de frykteligste ting, sier hun.

Hun forteller at mange av hennes venner og bekjente har blitt drept i krigen.

Får ikke gravlegge døde

En annen kvinne, Oksana, forteller at hun ikke får lov til å gravlegge nabokonen som hun tok seg av inntil hun døde.

FORTVILER: Oksana får ikke gravlagt en kvinne som døde hjemme. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg er så opprørt. Jeg har vært og snakket med politiet og sykehuset. Politiet sier at jeg ikke får gravlegge henne og at jeg må vente på lege. Men det er ikke noen leger i byen her i det hele tatt, sier Oksana til TV 2.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal hjelpe denne gamle damen som ikke lever lenger, sier hun.

Hun forteller at mange ligger begravd i hagene sine, og at de ikke har ressurser til å grave dem opp igjen for å gi dem en skikkelig begravelse.

– Men nå er faktisk alt ok. Vi er så glade for at ukrainerne er tilbake. Vi har ventet og håpet så lenge, sier hun.

OVERLEVER: Svetlana og de andre kvinnene i nabolaget deler den maten de får. – Vi er smarte og vakre, sier hun med et smil. Foto: Aage Aune / TV 2

Går hard vinter i møte

Selv om bykjernen er frigjort, er det vanskelig å forstå hvordan innbyggerne skal overleve vinteren. De mangler det meste, og vinteren er hard. Men kvinnene i byen har ikke mistet håpet.

– De sier at det ikke kommer noe gass. Ikke vann heller. Elektrisiteten kommer og går og vi har ikke mobildekning, sier hun. Men kvinnene har så langt funnet løsninger for å overleve.

– Generelt er vi alle smarte og vakre, spøker Svetlana.

Kvinnene her har overlevd åtte måneder med krig og okkupasjon. De drømmer om en framtid da livet er godt igjen.

– Vi kan bare drømme. Og vi ber til Gud dag og natt. Nå har de i det minste stoppet skytingen, sier hun.