Ordene får eksperten til å puste lettet ut – enn så lenge

MILEPÆL: I Iran samlet folk seg i hovedstaden for å få med seg ordene til Hassan Nasrallah. Foto: Afp

En tale fra Libanon kan vise seg å bli viktig for krigen.

Hundrevis av kilometer unna krigen samlet iranere seg i hovedstaden. De ville høre hva en libanesisk gruppeleder ville si.

Det kunne vært svært avgjørende for verdensfreden.

I en måned har verden holdt pusten for en eskalering av krigen.

Israel grenser til Libanon, hvor gruppen Hizbollah holder til.

Hizbollah blir sett på som en joker.

Melder de seg inn i krigen mot Israel, kan dominobrikkene falle og krigen blir utvidet.

For om Hizbollah blir med, kan samarbeidslandet Iran bli dratt inn i krigen.

Dette er Hizbollah Sjiamuslimsk bevegelse dannet i 1982 som et svar på Israels invasjon av Libanon.





Ledes av Hassan Nasrallah (63).





Støttes av Iran, som også bidro til å grunnlegge bevegelsen.





Har en militær og en politisk gren. Partiet og organisasjonen er lovlig i Libanon, er representert i nasjonalforsamlingen og har inngått i regjeringer.





Regnes som en betydelig maktfaktor i Midtøsten og antas å være i besittelse av et forholdsvis stort antall kort- og mellomdistanseraketter.





Står på USAs terrorliste. Hizbollahs militære gren er oppført på EUs terrorliste.

Da er risikoen for at USA også blir direkte involvert.

Fredag uttalte lederen av Hizbollah, Hassan Nasrallah, seg for første gang.

Flere fryktet hva han ville si.

Fasiten

Fredag ettermiddag kom uttalelsen mange har ventet på.

– Kampen er helt og holdent palestinsk og har ikke noe med regionale konflikter å gjøre, sa han.



AVVENTENDE: Hizbollahs leder, Hassan Nasrallah, støttet Hamas, men vil ikke si de går i krig for dem. Foto: Ap

Samtidig langet Hizbollahs leder ut mot Israel.

– Israelske styrker er de som har utført en massakre mot det israelske folk, fortsatte lederen.

Lettelsens pust

– Dette var viktig. Det at han ikke maner til kamp mot Israel, er et signal om at Hizbollah ikke ønsker krig, forteller Hilde Henriksen Waage.

Hun er professor ved UiO og seniorforsker ved PRIO. Hun er klar:

– Vi kan puste lettet ut. Dette er et signal om å ikke blande seg inn.

Selv om det var en positiv tale i den forstand, har eksperten et lite forbehold.

Men, det er et men

– Men det er Inntil videre. Verden har unngått en storkrig nå, og det var en milepæl det vi hørte i dag.

Hun viser til et enormt raseri i den arabiske verden. Sinnet over krigen Israel fører på sivilbefolkningen på Gazastripen har vist seg i mange land.

PFJO: Hilde Henriksen Waage sier den libanesiske befolkningen ikke ønsker ny krig. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Hvis lederen hadde valgt en annen type tale, kunne han dratt med seg allierte, som Syria og Iran, i krigen. Det er et raseri blant befolkningen, men lederne forholder seg fortsatt rolige, enn så lenge, forteller Waage.

Faren over – for nå

Midtøsten-forsker ved UiO, Dag Henrik Tuastad, forklarer at Hizbollah pleier å være ærlige i slike taler.

– Historisk sett pleier Hizbollah å være åpne om planer. Hvis Hizbollah hadde hatt krigsplaner, så er det ikke utenkelig at de sier det, forklarer han.

LEKTOR: Dag Henrik Tuastad er førstelektor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Foto: Lage Ask / TV2

Faren over for denne gang, beskriver forskeren talen. Likevel er det en spenning mellom Libanon og Israel.

– Formålet til gruppen nå, er å opprettholde terrorbalansen. Litt kald krig-tanker. Begge parter venter på motparten, forteller han.