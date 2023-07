Oppsiktsvekkende klimarapport – Danmark kan bli som Sibir

KALDT: Det kan bli mye kaldere i Norden innen få år, skal vi tro to danske klimaforskere. Her fra vinter i Bergen tidligere i år. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Danske forskere varsler kollaps av avgjørende faktor for Nordens klima. Det får flere til å reagere.

Klimaendringene har for alvor satt sitt preg på sommeren, med voldsomme skogbranner og hetebølger på flere kontinenter.

Varmerekorder har falt på løpende bånd, og Nasa-forskere sier juli 2023 er den varmeste måneden på tusenvis av år.

Der klimaendringer imidlertid fører til økte temperaturer flere steder i verden, vil andre steder av kloden også bli atskillig kaldere.

Som Sibir

En oppsiktsvekkende klimarapport fra to danske forskere hevder at klimaet i Danmark innen få år vil være ugjenkjennelig.

– Først tenkte jeg at dette her kan ikke stemme. Og selv om jeg nå plasserer min egen ræv i i klaskehøyde, så håper jeg fortsatt at vi tar feil, sier Peter Ditlevsen til TV 2 Danmark.



I en fersk studie spår nemlig klimaprofessor Peter Ditlevsen og statistikkprofessor Susanne Ditlevsen at danskene i løpet av 34 år sannsynligvis vil ha samme klima som Canada, Alaska eller Novosibirisk – sistnevnte ligger vest i Sibir.

Studien er publisert i anerkjente Nature, og omtalt av blant andre CNN og TV 2 Danmark.

Søskenparet Ditlevsen er tilknyttet Universitetet i København, og fikk selv sjokk da de leste gjennom sine egne beregninger for første gang.

Derfor kan det skje

Årsaken til de voldsomme klimaendringene er ifølge danskene at de atlantiske havstrømmene etter all sannsynlighet vil kollapse innen få år.

GIR VARME: Golfstrømmen tar med seg varme fra Mexicogulfen til Norden. Foto: NASA JPL

Havstrømmene transporterer varmt vann nordover og kaldt vann sørover, og har i tusenvis av år bidratt til et varmere klima i nordlige deler av Europa.

Nå tror de klimaendringene forstyrrer dette systemet.

I Norge kan man eksempelvis takke Golfstrømmen for at gjennomsnittstemperaturen er høyere enn ved flere andre land på samme breddegrad.



Men ifølge danskene kan disse behagelige temperaturene snart være historie.

Kritisk

Det har lenge vært kjent og fryktet at klimaendringene kan ødelegge for havstrømmene, og dermed også Golfstrømmen.

FNs klimapanel (IPCC) mener havstrømmene vil svekkes over en lengre periode. En kollaps, slik Ditlevsen beskriver, mener de imidlertid er svært usannsynlig.

Steffen Malskær Olsen, forsker ved «Nationalt Center for Klimaforskning», er heller ikke overbevist.

– Det er en svært provoserende konklusjon basert på et datagrunnlag, som har store begrensninger. Det er min umiddelbare vurdering, sier han til TV 2 Danmark.



Likevel viktig

Olsen er spesielt kritisk til at konklusjonen er basert på at overflatetemperaturene i havet har en klar sammenheng med havsirkulasjonen.

– I løpet av de seneste år er forskere blitt mer og mer i tvil, sier Olsen

Derfor mener Olsen også at det er «meget friskt» å komme med et årstall for kollaps, slik Ditlevsen gjør.

Olsen avslutter likevel med å kalle arbeidet til søskenparet viktig. For med det han kaller «riktige» tall, viser de at man kan bruke arbeidet deres til å forutse en kollaps av havstrømmene.

– Det er svært viktig, for plutselige endringer vil få svært store konsekvenser. Vi må stadig arbeide med å avdekke den risikoen, sier Olsen til TV 2 Danmark.