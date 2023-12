Opprør mot kontroversiell asylplan

Rishi Sunak ble blokkert av Storbritannias høyesterett, men nå prøver han igjen.

Tirsdag skal britenes statsminister forsøke å presse gjennom den såkalte «Rwanda-avtalen» i Underhuset.

Lovforslaget går ut på at asylsøkere som tar seg ulovlig til Storbritannia skal overføres til Rwanda.

Men Sunak møter tøff motstand, og det spekuleres i om hans egne partifeller vil forsøke å velte ham.



Kan dette være starten på slutten for statsminister Sunak?

DEN ENGELSKE KANALEN: Asylsøkere tar seg over Den engelske kanalen. Foto: BEN STANSALL

Vil sende ut folk neste år



Rwanda-avtalen står i sentrum av Sunak-regjeringens strategi for å få bukt med ulovlig innvandring til Storbritannia.

I retur har det østafrikanske landet så langt fått 240 millioner pund, som tilsvarer nesten 3,3 milliarder norske kroner.

Flere land vurderer samme tilnærming, og følger nøye med på utviklingen i Underhuset.

Sunak-regjeringen har lagt frem et revidert forslag, etter at den opprinnelige planen ble blokkert av både Storbritannias høyesterett og Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) fordi den er i strid med internasjonale menneskerettighetslover.

I den nye avtalen står det blant annet at Rwanda ikke skal kunne sende asylsøkere til land der deres liv eller frihet er truet.

Men høyrefløyen i det konservative partiet mener at lovforslaget ikke går langt nok. De krever at Storbritannia skal forlate internasjonale avtaler, og selv bestemme egen migrasjonspolitikk, skriver Reuters.



AVTALE: Storbritannias innenriksminister, James Cleverly, og Rwandas utenriksminister, Vincent Biruta, signerer ny avtale om overføring av asylsøkere. Foto: BEN BIRCHALL

Sunak har sagt at dersom lovforslaget går ytterligere på bekostning av menneskerettighetene, vil Rwanda trekke seg fra avtalen.

– Det er den eneste måten å gjøre det på. Hvis vi går lenger, betyr det at Rwanda vil skrote ordningen. Da har vi ingen steder å sende noen til, uttalte Sunak.

Eksperter tror at også det nye lovforslaget vil møte juridiske utfordringer, skriver Reuters.

Dermed er det tvilsomt om Sunak vil nå målet om å sende de første asylsøkerne til Rwanda allerede våren 2024 – to år etter at Rwanda-avtalen først ble annonsert.

Vil gjøre det som er nødvendig

Utover de allerede 240 millioner pundene som er sendt til Rwanda, er det forventet at Storbritannia skal sende ytterligere 50 millioner pund til neste år.

Avdekkingen av de økende kostnadene for en politikk som eksperter har advart om at kan mislykkes, møter sterk kritikk fra opposisjonspartiet.

– Storbritannia har ikke råd til mer av dette kostbare Tory-kaoset, skrev Labour-politiker Yvette Cooper på X/Twitter.

Britiske medier skriver at Sunak har gått langt i å love at regjeringen skal få bukt med den ulovlige innvandringen til Storbritannia. Mange kommer i små båter over Den engelske kanalen.

Torsdag sa han at han vil «gjøre det som er nødvendig» for å lande avtalen med Rwanda, selv om det betyr å bryte britiske menneskerettighetslover, skriver AP.

TRAKK SEG: Robert Jenrick trakk seg som innvandringsminister, fordi han mener Rwanda-avtalen ikke vil fungere. Foto: HENRY NICHOLLS

Mistet minister

At Rwanda-avtalen ble vurdert ulovlig i november var et hardt slag for Sunak-regjeringen, som sliter med en svak britisk økonomi og som ligger langt bak opposisjonspartiet på meningsmålinger, skriver Reuters.

Nylig valgte også innvandringsminister Robert Jenrick å trekke seg.

Jenrick, som tidligere var en viktig alliert av Sunak, mener at den nye Rwanda-avtalen ikke går langt nok.

Det å miste en sentral minister, og tidligere støttespiller av Sunak, anses for å være nok et tilbakeslag for regjeringen.

– Det totale kaos

Bare et døgn før loven skal stemmes over, ber høyrefløyen i det konservative partiet Sunak om å skrote avtalen, skriver Sky News.



Opposisjonspolitikeren Cooper retter kraftig skyts mot Sunak og hans regjering.



– Det er et tegn på det totale kaoset i det konservative partiet og den totale kollapsen i Rishi Sunaks lederskap at mens han sitter i Underhuset for å kunngjøre sin nye Rwanda-plan, trekker hans egen innvandringsminister seg fordi han ikke tror den vil fungere, sier Cooper til BBC.

KRITIKK: Labour-politiker Yvette Cooper retter kraftig kritikk mot Rishi Sunak og hans regjering. Foto: JESSICA TAYLOR

Konservative parlamentsmedlemmer vurderer nå om de skal blokkere eller forsøke å endre lovforslaget.



Labour har allerede sagt at de vil motsette seg lovforslaget. Dermed kreves det kun rundt 30 konservative stemmer for å blokkere det.

Konservative parlamentsmedlemmer sier til The Guardian at Sunaks fremtid som statsminister avhenger av Rwanda-avtalen. Flere uttrykker også bekymring for at han har lagt seg på en linje som til slutt vil få ham fjernet fra statsministerposten.

– Hvis vi om seks måneder ser at loven er vedtatt, men ikke har fungert, vil det være katastrofalt for Rishi, sier en tidligere minister til The Guardian.