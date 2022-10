Opplevde skrekk-leirene fra innsiden: – Et helvete

Det er få uigurer som klarer å unnslippe Kinas hemmelige fangeleirer. Qelbinur Sidik er en av dem. Nå kommer hun og andre vitner til Oslo for å fortelle sine historier på Stortinget.

Da læreren Qelbinur kom til leiren hvor hun skulle lære bort kinesisk, så hun studenter hun ikke hadde sett i sin 28 år lange lærerkarriere.

Voksne mennesker var satt i håndjern både på hånd og beina. De var kledd i grå uniformer og alle hadde et tall på uniformen.

Klasserommet var omringet av åtte overvåkningskameraer, og to av dem var rettet mot læreren. Politivakter var på plass for å følge undervisningen.

Ni måneder i leirene

Uigurske Qelbinur begynte å skjelve, men hun måtte starte undervisningen. Ellers var hun redd hun ville bryte sammen. For å holde ut, snudde Qelbonur seg og begynte å skrive noe kinesisk på tavlen.

LÆRER: Uigurske Qelbinur Sidik jobbet som lærer i mer enn 28 år i Kina. Foto: Privat

– Den første undervisningen varte i fire timer. Dette ble den lengste, vanskeligste og mest skremmende forelesningen jeg har hatt i livet mitt, sier Qelbinur til TV 2.

Totalt jobbet Qelbinur i ni måneder i leirene der uigurene og andre etniske minoriteter interneres.

Kun ett minutt for toalettbesøk

Qelbinur forteller om livet i leirene. Ifølge henne bodde mellom 30 og 50 personer i en celle. For å få sove byttet de innsatte plass hver tredje time, i håp om å ha nok rom for å sove.

PÅVIRKET: Etter å ha opplevd fangeleirene, sier Qelbinur nå at hun får syldfølelse når hun smiler. Foto: Privat

– Fangene kunne ikke ta en dusj. De fikk kun tillatelse til å bruke toalettet tre ganger om dagen, og hver gang hadde de bare ett minutt på seg. De ble heller ikke gitt dopapir, forteller Qelbinur.

Kjelleren ble brukt til tortur

51 år gamle Qelbinur forteller også om skrikene som kom fra kjelleren.

– Kjelleren ble brukt til å avhøre innsatte, og der ble folk utsatt for grov tortur. Vi hørte skrikene. Da jeg jobbet der, døde noen av studentene mine. Noen ble skadet og noen ble alvorlig syk, forteller Qelbinur og legger til:

– Leirene var som et helvete.

Qelbinur forteller at kvinner også ble utsatt for tvangssterilisering. En av de kvinnene var Qelbinur selv.

– Først ble det satt inn en spiral, mot min vilje. Etter noen måneder, blødde jeg mye og den ble tatt ut, sier hun.

Qelbinur var 50 år gammel i 2019. Til tross for Qelbinurs alder ble hun tvunget til sterilisering.

Tvangssterilisert

20.mai 2019 ble hun oppringt av sykehuset. Qelbinur ble fortalt at hun måtte ta operasjon for sterilisering. Qelbinur svarte at det ikke var nødvendig å sterilisere henne på grunn av alderen hennes.

– Hun som ringte meg sa at hvis ikke jeg går til sykehuset, ville hun ringe politiet. Jeg hadde ikke noe valg enn å gå, sier hun og fortsetter:

– Etter å ha blitt sterilisert, ble jeg gitt et dokument som beviser operasjonen. Jeg føler meg fortsatt frustrert og sint over dette.

Voldtekt var vanlig

I leirene ble kvinnelige fanger regelmessig utsatt for voldtekt, og dette ble normalisert, sier Qelbinur.

Sayragul Sauytbay som nå bor i Sverige, bekrefter dette. Hun er den andre overlevende som skal komme til Oslo for å fortelle historien sin.

FRIE: Sayragul bor nå i Sverie og velger å fortelle historien sin i håp om å hjelpe andre fangene. Foto: Privat

Sayragul er en kasakher som bodde i Xinjiang-provinsen i Kina før hun ble tatt inn i leirene november 2017. Her bodde hun i fire måneder, hvor hun var både språklærer og fange.

– Det å voldta kvinner ble noe vanlig, sier Sayragul.

– En kvinne ble voldtatt foran oss

Sayragul forteller hvordan en ung kvinne ble voldtatt. Ifølge henne sto de en dag i en kø, og vaktene tok frem en 20 år gammel kvinne.

Deretter ble hun tvunget til å innrømme en feil hun angivelig hadde gjort. Deretter erkjente hun «feilen».

– Etterhvert ble hun voldtatt av vaktene foran oss. Det var hundre insatte som så på den brutualiteten. Kvinnen skrek «hjelp meg». Der og da følte jeg at jeg døde mentalt, sier Sayragul.

Sayragul forteller videre at de måtte delta i faste propagandatimer for å hylle det kinesiske partiet. «Jeg er en kineser, og er stolt over dette», «Jeg elsker Kina», «Det kommunistiske partiet ga meg livet mitt og sjelen min» var noen av de mantraene de ble tvunget til å gjenta daglig.

Torturert

Sayragul forteller videre at leiren var full av overvåkningskameraer, bortsett fra «Det svarte rommet». Der ble fangene utsatt for grov tortur, sier Sayragul.

– Skrikelyder kom nesten hele dagen. Av og til fikk noen av de fangene lov til å komme tilbake. Noen av dem var alvorlig skadet og enkeltes negler var trukket av, forteller Sayragul.

Sayragul legger til at hun opplevde rommet selv. Da en kvinnelig fange klemte henne, noe som var forbudt i leirene, ble hun tatt til det fryktede avhørsrommet:

– De plasserte meg i den elektriske stolen og ga meg elektriske sjokk, men også slag og annen form for tortur. Der og da tenkte jeg at jeg holdt på å dø, men takket være undervisningen jeg skulle gi neste morgen, ble jeg sluppet fri, sier hun.

Kina benekter Sayraguls anklager. Ifølge den statslige TV-kanalen, har hun hverken jobbet eller bodd i leirene, hvilket Kina forøvrig kaller yrkesutdannings- og opplæringssentre.

– Folkemord

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uigurkomitéen. Han og uigurer i Norge forbereder seg nå på høringen som skal avholdes mandag 17.oktober.

USA, Storbritannia, Canada, Nederland, Litauen, Belgia, Tsjekkia, Frankrike og Irland har erklært at Kina begår folkemord mot uigurene og fordømt dette.

Abdurihim ber nå om det samme fra Norge.

Adiljan Abdurihim, leder i Uigur-foreningen i Norge, Uigur.no. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Formålet med høringen er å oppfordre den norske regjeringen til å offisielt anerkjenne det kinesiske regimets systematiske undertrykkelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, sier Adiljan til TV 2.

Benekter anklagene

Ifølge internasjonale rapporter holdes mer enn en million uigurer i hemmelige leirer hvor de overvåkes og omskoleres til å bli «bedre kinesere».

Kinesiske myndigheter nekter for at uigurer og andre muslimske minoriteter interneres i leirer mot sin vilje.

Kina nekter også for at det foregår brudd på menneskerettigheter i Xinjiang-provinsen.

31. august kom FN med en lenge ønsket rapport om Kinas behandling av uigurer, men FNs menneskerettsråd sa nei til å diskutere Kinas dokumenterte overgrep mot muslimske uigurer og andre minoriteter i Xinjiang-provinsen.