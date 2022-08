Opphever reiserådet for Sri Lanka

Etter flere måneder med ustabil sikkerhetssituasjon i Sri Lanka, kommer utenriksdepartementet (UD) med en gladnyhet til alle som ønsker å besøke landet.

Fra og med 18. august opphevet UD reiserådet, som frarådet alle reiser til Sri Lanka.

Dette melder UD i en pressemelding torsdag formiddag.

– Selv om sikkerhetssituasjonen er noe bedret, er det fortsatt utfordringer knyttet til forsyning av drivstoff og medisiner på Sri Lanka. Nordmenn som planlegger å reise til Sri Lanka oppfordres til å ta med nødvendige medisiner, og forsikre seg om at hotell og transport har tilgang på nok drivstoff under oppholdet.

UD skriver at protester fremdeles kan forekomme, men at omfanget er betydelig redusert den siste tiden.

– Vi anbefaler at du følger utviklingen tett og gjør grundige vurderinger av egen sikkerhet. Sørg for at du har tilstrekkelig reiseforsikring, skriver UD i pressemeldingen.

Etter mange voldelige demonstrasjoner i landet med portforbud og unntakstilstander, valgte UD å innføre reiserådet, som frarådet alle reiser som ikke er strengt nødvendig 11. mai.