Oppfordret til å feire starten på andre verdenskrig med kardemommeboller

I e-posten som Aftonbladet har fått innsyn i, kommer det frem at Sverigedemokraterna-politikeren har oppfordret 30 personer i SDs riksdagsadministrasjon til å delta i en minnesamling i den svenske Riksdagen.

E-posten skal ha blitt sendt ut torsdag ettermiddag med tittelen « Andravärldskrigsinledelsefika».

Feire med kardemommestang

I starten av e-posten skriver politikeren at feiringen skulle være i anledning 83-årsdagen for Nazi-Tysklands angrep på Polen.

INVASJON: Tyske tropper gikk inn i Polen 1. september 1940. Foto: STF / AFP

– Jeg oppfordrer til å feire denne høytiden med høytidelig andakt og kardemommestang, skal det stå i e-posten.

Det har ikke lyktes Aftonbladet å få en kommentar fra personen som har sendt e-posten. Den er blant annet er blitt sendt til SDs presseavdeling.

Beklager

Stabssjefen i SD, Sammy Almedal, bekrefter til avisen at han har mottatt e-posten.

– Jeg har sett det og jeg har informert den ansatte om at det er totalt upassende, og han har beklaget det, sa Almedal som beskriver hendelsen som opprørende.

Det er ikke kjent om det blir noen konsekvenser etter hendelsen. Den planlagte sammenkomsten skal ha blitt avlyst.

– Den ansatte har beklaget, og lovet å ikke gjenta det.

Sterke reaksjoner

Flere politikere reagerer sterkt på avsløringen. Partildeder i Centerpartiet, Annie Lööf, skriver følgende:

– SD viderefører naziforbindelsene rett inn i Riksdagens kanselli. Smakløst, skammelig og støtende. Jeg har så vanskelig for å forstå hvorfor L, M og KD vil ha disse tjenestemennene i regjeringskontoret etter valget?.

SD fortsätter nazi-kopplingarna ända in i riksdagskansliet. Smaklöst, skamligt och stötande. Jag har så svårt att förstå varför L, M och KD vill ha dessa tjänstemän på regeringskansliet efter valet? https://t.co/lZG3fP5vQg — Annie Lööf (@annieloof) September 1, 2022

Integrerings- og migrasjonsminister Anders Ygeman fra Socialdemokratene sier han ser på hendelsen som et tegn på at partiet ikke har kommet over sin mørke historie.

– Det er utrolig smakløst å invitere til et arrangement som dette i Sverige i 2022 når vi vet hva Hitlers angrep førte til, sier han til Aftonbladet.

Kritikken kommer også fra høyresiden. Moderaterne-leder Ulf Kristersson, som har gitt uttrykk for at han ønsker å samarbeide med Sverigedemokraterne etter valget, har også reagert sterkt.

– Dette er virkelig ekkelt og jeg forventer at SD håndterer situasjonen deretter. Hvis det hadde skjedd noe så ekkelt med Moderaterna, hadde vedkommende fått sparken umiddelbart, sier han i en skriftlig kommentar til Aftonbladet.

Det er valg i Sverige neste uke.