Oppfordrer til motstand på valgdagen

PROTEST: Alexei Navalnyj oppfordrer det russiske folk til å protestere på valgdagen i Russland, 17. mars. Navalnyj soner en dom på 19 år for ulike siktelser, blant annet for å spre «falsk» informasjon om Russlands krigføring i Ukraina. Foto: Alexander Zemlianichenko

Den fengslede opposisjonslederen, Alexei Navalnyj, lanserte torsdag en ny kampanje i protest på sosiale medier mot Putin og det kommende valget.

Kampanjen går ut at på Navalnyj oppfordrer innbyggerne i Russland til å gå til valgurnene på et bestemt tidspunkt på dagen. Tanken er at dersom alle møter på samme tid for å stemme, vil dette lage en lang kø som Navalnyj mener vil være en tydelig demonstrasjon.

– Det vil bli en ekte protestaksjon som vil finne sted, ikke bare i hver by, men i hvert distrikt i hver by.

PROTEST: Putins motstander oppfordrer det russiske folk til å protestere mot Vladimir Putin og hans regime under årets valg. Foto: Sergei Bobylev/AP

Vladimir Putin har sittet ved makten i Russland av og på over en 25 års periode. 71-åringen vil med høy sannsynlighet også vinne dette valget som følge av hans stramme kontroll over det politiske systemet.

En rekke av hans politiske motstandere er enten i eksil i utlandet, eller i fengsel som Navalnyj.

Typiske gatedemonstrasjoner i Russland har blitt færre og færre etter hvert som Kreml har vedtatt lover som forbyr dette. Protester som har funnet sted blir vanligvis raskt slått ned, og ender som regel i massearrestasjoner.

Likevel hevder Navalnyj at demonstrasjonene han oppfordrer til er helt lovlig og trygg, og at myndighetene ikke vil kunne gjøre noe for å motvirke oppmøtet.

Inna Sangadzhieva er avdelingssjef for Europa og Sentral Asia i Den Norske Helsingforskomitéen. Hun er en av våre fremste Russland-kjennere, og mener aksjonen Navalnyj oppfordrer til er «svært viktig».



– Slike aksjoner spiller en stor rolle, fordi det skaper en felleskapsfølelse blant de som er imot Putin om at de ikke er alene.

Sangadzhieva er sikker på at mange vil møte opp.



Et oppgjør

Russiske medier fremstiller Putin som svært populær i Russland, noe som bare delvis stemmer, ifølge Sangadzhieva.

– Likevel ser det russiske folket hva regimet kan gjøre med dem.



Sangadzhieva sikter til skremselspropagandaen der de arresterer folk som viser motstand.

BETYDNING: Inna Sangadzhieva er avdelsingssjef for Europa og Sentral Asia i Den Norske Helsingforskomité. Hun tror Navalnyjs oppfordring spiller en stor rolle for motstanden mot det russiske regimet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Russiske myndigheter som har som hensikt å dyrke en passivitet i befolkningen, slik at det russiske folket ikke skal vise motstand.



Og det er denne passiviteten Navalnyj tar et oppgjør med, når han oppfordrer folk til å protestere på valgdagen 17. mars, ifølge Sangadzhieva.

Gjensidig redsel

Russland-kjenneren tror at russiske myndigheter kan komme til å prøve å spolere valgdagsprotestene ved å oppfordre folk til å stemme elektronisk hjemme, eller ved å plassere bevæpnede sikkerhetsvakter ved valglokalene.

Samtidig trekker Sangadzhieva fram at myndighetenes inngrep er begrenset rundt valget, fordi regimet selv er redd for å bli for upopulære.

– Myndighetene begynner også å bli redde, fordi stemningen innad i Russland begynner å bli mer anspent.

OPPRØR: Stemningen innad i Russland begynner å bli mer anspent, ifølge Russland-ekspert. Wagner-opprøret i juni 2023 er et eksempel på urolighetene. Foto: STRINGER/REUTERS

Sangadzhieva anser det som en selvfølge at Putin vinner valget, men at det er hva som skjer før og etter valgdagen som er viktig.

– Valget nå skal forlenge Putins regime, men Putin er 71 år gammel og kommer nok til å gi seg i en ikke altfor fjern fremtid.

Sangadzhieva tror vi kommer til å oppleve en overgang i det russiske regimet snart.

Likevel kan ikke Sangadzhieva si noe om hvor det ender etter overgangen, og at det derfor blir viktig å følge med hvilke krefter som finnes i det russiske samfunnet nå, og legger til:

– For det er ikke riktig å si at Russland ikke har en opposisjon, opposisjonen finnes. På tross av at den befinner seg bak lås og slå, viser den motstand mot regimet.

FENGSEL: Sangadzhieva understreker at Russland har en opposisjon, det er bare at de er fengslet. Alexei Navalnyj sitter fengslet nord i Russland. Foto: Pavel Golovkin/AP

Tidligere i år dannet det seg lange køer ved valgkampkontorene for å signere underskrifter som støttet Boris Nadezhins (60) kandidatur i årets valg. Nadezhin er kritisk til krigføringen i Ukraina, og mange anser støtte til Nadezhin som en trygg måte å uttrykke protest mot Kreml.

Den 60 år gamle politikeren har likevel ikke fått plass på stemmeseddelen foreløpig.