BRUSSEL (TV 2): NATO sitter akkurat nå i krisemøte for å vurdere hvordan alliansen skal svare på den alvorlige hendelsen inne i Polen i går. Generalsekretær Jens Stoltenberg har siden krigen startet advart om at den kan «smitte» over på et NATO-land.

ADVART: Jens Stoltenberg har flere ganger advart mot at krigen kan smitte over på naboland. Han møtte Polens president Andrzej Duda i mars da Polen markerte 20 år som NATO-medlem. Foto: Czarek Sokolowski/AP/NTB scanpix

To personer ble drept da en rakett traff inne i den polske landsbyen Prezewodów, nær den ukrainske grensen i går kveld. Det førte umiddelbart til et krisemøte i den polske regjeringen.

– Vi har vedtatt å øke kamp-beredskapen for noen grener av de polske væpnede styrkene med vekt på å kontrollere luftrommet, sier statsminister i Polen, Mateusz Morawiecki.

Onsdag morgen virker det klart at det dreier seg om en ukrainsk rakett, som har kommet inn på polsk territorium. Trolig i et forsøk på å avskjære en russisk rakett. USAs president Joe Biden har informert sine NATO-kolleger om dette. En kilde i NATO med innsikt om det som foregår akkurat nå i alliansens hovedkvarter, sier til TV 2 at dette oppfattes som et «vennlig» våpen på avveie.

Zelenskyj: – Russiske missiler traff Polen

Helt siden krigens begynnelse har NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg understreket at alliansen ikke er en del av krigen. Han har også advart mot at krigen kan «smitte» over på naboland, med det resultat at alliansen dras inn i krigen.

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz har bedt om en full granskning av hendelsen. Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har bedt om at NATO respekterer uttalelsen til Russland, om at raketten ikke var deres.

KRISEMØTE: Stoltenberg har samlet alle NATO-ambassadørene til krisemøte i NATO-hovedkvarteret. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Neppe artikkel 5

Da meldingen om hendelsen kom tirsdag kveld, utløste det hektisk aktivitet i NATO-hovedkvarteret i Brussel. På flere pressekonferanser etter krigsutbruddet har Stoltenberg blitt spurt om hva som kan utløse artikkel 5 i NATO-traktaten. Blant annet var dette oppe i forbindelse med angrepet på rørledningene Nord Stream. Det har også vært et spørsmål i forbindelse med cyberangrep.

Artikkelen er NATO-landenes «forsikringspremie». Den sier at et angrep på et NATO-land er et angrep på alle medlemslandene. Den ble utløst i forbindelse med terrorangrepene i USA 11. september 2001.

Onsdag formiddag samlet NATO-ambassadørene seg til møte for å drøfte situasjonen ved den polske grensen.

Stoltenberg holder en pressekonferanse senere i dag, hvor han vil orientere om hvordan alliansen håndterer situasjonen.

Biden: – Usannsynlig at den ble skutt opp fra Russland