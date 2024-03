Oppdaget på Telegram at broren var drept

De skadde ukrainske soldatene ble forlatt i Avdijivka. Nå beskylder familiene deres russerne for å ha henrettet dem.

I en video som nylig gikk viralt, forteller den ukrainske soldaten Ivan Zhytnyk (31) familien sin at han og fem andre har blitt etterlatt i militærleiren «Zenith» sørøst i Avdijivka.



Det skjer to dager før øverstkommanderende for det ukrainske forsvaret, Oleksandr Syrskyi, offisielt kunngjør ukrainsk tilbaketrekning fra byen den 17. februar.

Allerede 13. februar får soldatene ved militærbasen kommando om å trekke seg tilbake til andre stillinger inne i byen.

På dette tidspunktet pågår det harde kamper, og basen skal være omringet av russiske soldater.

Under forsøket på å forlate basen blir flere drept, og mange hardt skadd. Blant de skadde er Ivan Zhytnyk, som blir skutt i beina og truffet av et prosjektil i ryggen.

Ba om hjelp

TV 2 har snakket med familien til Zhytnyk. De hadde kontakt med ham flere ganger i de dramatiske dagene mellom 13. og 15. februar.

– Om kvelden 13. februar skrev han at de forlot militærbasen, og at okkupantene var like bak dem. Den 14. hørte vi ikke fra ham i det hele tatt, sier storesøsteren, Inna Shubina.

Zhitnyk hadde tjenestegjort som medic i i 110. brigade i det ukrainske forsvaret siden mai 2022. Han var i Avdijivka hele perioden.

Ifølge Shubina fortalte broren at de kjempet hardt og var svært utslitte, men at de holdt motet oppe.



SOLDAT: Ivan Zhytnyk hadde kallenavnet «Django» Foto: Inna Zhitnik

Etter at Zhytnyk blir skadet må han komme seg tilbake til basen sammen med fem andre skadde soldater. Derfra ringer han teamet sitt på walkie-talkie for å be om hjelp.

– Da fikk han fikk beskjed om å brenne alt, forlate de andre og stikke av, forteller søsteren.

Zhytnyk skal ha svart at også han var hardt såret. Da endret tonen seg og de sa at de ville se etter en bil som kunne hente dem, sier hun.

Men det kom aldri noen bil, og russerne kom stadig nærmere.

Ingen svarte

– Ivan ringte oss via Instagram 15. februar klokken seks om morgenen og sa at de ikke kom seg ut. Han fortalte at de hadde ventet på hjelp i et døgn, men ingen kom, sier Shubina.

På dette tidspunktet begynner familien hjemme å ringe rundt for å finne løsninger for de etterlatte soldatene som fortsatt befinner seg på militærbasen i Avdijivka.

– Vi ringte fra klokken syv om morgenen til ulike telefonnumre, men ingen svarte.

Hun forteller at en mann ved navn Ivan ringte senere på dagen og sa at de hadde kontaktet Russlands koordineringstjeneste og blitt enige om en fangeutveksling.

Dette ble også Zhytnyk informert om, men svaret hans var ikke optimistisk; «Russland vil aldri ta tre hundre fanger», sa han.

Gjenkjent

Det var det siste familien hørte fra Zhytnyk. På formiddagen den 15. februar skal russerne ha tatt seg inn på den ukrainske basen.

Senere publiseres Telegram-videoer av de døde kroppene til seks ukrainske soldater i Avdijivka på russiske offentlige nettsider.

Inna Shubina kjenner igjen broren sin på videoen. Hun var ikke den eneste som fikk se en av sine kjære død på denne måten.



Tatovering med kjede og kryss

Også Lyuda Dubnytska fikk oppleve det verst tenkelige da hun oppdaget den døde kroppen til ektemannen, Andriy Dubnytskyi (25), på Telegram-videoen.

«Bayraktar», som han ofte ble kalt, tjenestegjorde også i 110. brigade.

Dubnytska forteller til TV 2 at ektemannen forsøkte å ringe henne tidlig på morgenen den 15. februar, mens hun lå og sov sammen med datteren.

– Vi ringte tilbake klokken 10. Da sa han at han var skadet og at de var blitt forlatt, sier hun.

Et par timer senere får hun den siste meldingen fra mannen. Der står det at de mest sannsynlig vil bli tatt.

Han tok ikke kontakt flere ganger.

– Jeg håpet at de var i fangenskap. Om kvelden sjekket jeg Telegram-meldinger fra offentlige russiske kontoer, hvor det noen ganger finnes informasjon om fanger. Da fant jeg en video med soldater som var skutt, forteller Dubnytska.

Hun kjente igjen mannen ved hjelp av tatoveringen på høyre hånd.

GJENKJENT PÅ TATOVERINGEN: Andriy ble mobilisert 8. mars 2022 og tjenestegjorde i Avdiivka hele tiden Foto: Luda Dubnytska

Småbarnsmoren forteller at ektemannen og de andre soldatene er registrert som savnet av den ukrainske hæren, men er tydelig på at hun mener at det er Dubnytskyi og Zhytnyk man kan se på videoen.

– Den ukrainske hæren anser disse seks soldatene som savnet, men det er sikkert, det er definitivt dem, slår Dubnytska fast.

Krevende tid

Nå ønsker hun bare å få vite hva som skjedde og få hentet kroppen til mannen sin ut av Avdijvka.

– Vi ønsker å begrave ham på en verdig måte, sier Dubnytska gråtende.

Parets datter er to og et halvt år.

– Dette er veldig vondt å snakke om. Det er vanskelig, veldig vanskelig. For tre dager siden gikk vi nedover gata da datteren min pekte mot himmelen og sa: «Pappa, pappa er der oppe.» Jeg vet virkelig ikke hvordan jeg skal holde ut i denne situasjonen, sier hun.

Blir etterforsket

Den 19. februar bekreftet 110. brigade opplysningene om at de gjennomførte tilbaketrekning fra «Zenith» som følge av kraftig bombardement og beskytning.

Brigaden skrev da at det ikke var mulig å evakuere flere av de alvorlig sårede og døde soldatene, men at Russland hadde godtatt en forhandling med de som var såret.



BOMBET: Luftfoto frigitt av Det russiske forsvarsdepartementet skal vise Avdijvka fra lufta den 19. februar 2024, to dager etter ukrainsk tilbaketrekning fra byen. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet/AP/NTB

– De ble enige om å evakuere våre sårede og gi dem hjelp, og deretter bytte dem mot andre krigsfanger, skrev brigaden i en uttalelse på sin facebook-side.

De fikk først i etterkant vite hva som skjedde med dem.

Talsperson i den ukrainske hæren, Dmytro Lykhoviy, sier til den ukrainske allmennkringkasteren Suspilne at det pågår en etterforskning av saken.

– Det er ingen mulighet til å bekrefte eller avkrefte hva som har skjedd foreløpig.



Lykhoviy understreker likevel at «dette ikke er første gang russerne begår krigsforbrytelser».

– Og de vil bære ansvaret for det.