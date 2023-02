Oppdagelsen av «Bond-skurker» kan endre behandling av kreft

KREFT: Slik ser kreftceller i tykktarmen ut gjennom et mikroskop. Forskerne har nå gjort en viktig oppdagelse. Foto: NCI Center for Cancer Research/AP

Se for deg et klassisk James Bond-plot. Filmen starter med en rekke eksplosjoner. Kanskje blir folk drept, eller så blir verdifulle gjenstander stjålet.

Hvem som står bak disse angrepene er et mysterium. Men så dukker plutselig en luguber karakter opp, og det viser seg at det var denne skurken som sto bak alt sammen.

Slik beskriver en gruppe med internasjonale forskere sin nyeste oppdagelse. De har nemlig funnet ut at gener, biter av DNA, kan oppføre seg akkurat som en skurk fra James Bond.

SKURK: Skurken Goldfinger skapte hodebry for James Bond på 1960-tallet. Forskere mener nyoppdaget DNA oppfører seg som et kriminelt geni. Foto: Danjaq/Eon/UA / The Kobal Collection.

– Et vendepunkt

Men i stedet for å sprenge, stjele og skape kaos, sørger disse skurkene for at kreft sprer seg i kroppen.

Saken er omtalt i The Guardian.

– Oppdagelsen av hvordan disse DNA-bitene oppfører seg er et vendepunkt, sier Paul Mischel, professor ved anerkjente Standford university til avisen.

Forskerne tror disse skurkene er ansvarlige for et stort antall av de mest alvorlige krefttilfellene som rammer mennesker.

– Men hvis vi kan blokkere aktiviteten deres, kan vi stoppe spredningen av disse krefttilfellene, forklarer Mischel.

Mystiske oppdagelser

«Bond-skurkene» har fått navnet ecDNA. De små DNA-molekylene befinner seg utenfor kromosomene som styrer hvordan celler vokser og kroppen vår utvikler seg.

Dermed kan de påvirke cellenes utvikling på egenhånd.

Forskerne har de siste årene oppdaget flere mystiske ting ved alvorlige krefttilfeller.

Svulster har spredt seg i uventet høy fart, og kreftceller har plutselig blitt immune mot medisin.

– Nå har vi endelig funnet hva som står bak alt dette. Det er ecDNA, sier Standford-forsker Howard Chang til The Guardian.

BEHANDLING: Cellegift er en viktig del av behandling av kreft. Foto: Matt Rourke/AP.

I tilfeller der leger har behandlet svulster, har kreftgenene gjemt seg i ecDNA. Der ligger genene lagret til det er trygt å komme tilbake. Når behandlingen er ferdig, slipper ecDNA kreftgenene fri igjen.

– Det kan nesten forsvinne helt fra en svulst og så komme tilbake etter at man har stoppet med medisiner, sier den engelske professoren Charlie Swanton til The Guardian.

– Spennende

Stian Knappskog, professor og kreftforsker ved Universitetet i Bergen, er kjent med den nye oppdagelsen.

– Dette er veldig spennende, sier han til TV 2.

Stian Knappskog. Foto: Melanie Burford/UiB.

Knappskog sammenligner måten kreftgenene «ivaretas» av ecDNA på med Charles Darwins evolusjonsteori.

Behandling, for eksempel cellegift, skaper et ugunstig miljø for kreftcellene. Kun de mest tilpasningsdyktige cellene overlever behandlingen.

– Disse DNA-bitene som man har oppdaget gir kreftcellene en større grad av fleksibilitet. Større tilpasningsevne, rett og slett, forklarer Knappskog.

Trygg på seier

Forskerne mener nå at oppdagelsen kan drastisk endre kreftbehandling.

Nå som de har funnet ut hva disse «Bond-skurkene» er i stand til, har de tro på at de kan finne en måte å stoppe dem på.

– Nå som vi har funnet årsaken til problemet, blir det mulig å utvikle og prøve ut mange forskjellige medisiner og behandlinger for å takle det, sier kreftforsker Mariam Jamal-Hanjani.

Forskerne vil finne ecDNA sin akilleshæl og få slutt på ondskapen det forårsaker.

– De neste årene skal vi prøve ut mye, helt til vi finner den beste måten å nedkjempe ecDNA og stoppe den kreftfremkallende aktiviteten. Det kommer til å ta tid, men jeg er trygg på at vi kommer oss dit, sier Standford-forsker Howard Chang.

Knappskog er også positiv, men understreker at vi ikke har en vidunderkur ennå.

– Jeg er optimistisk til at man kan utnytte dette i behandlingsøyemed. Det vil selvfølgelig være en del typer kreft der dette ikke vil funke, men hvis det funker i noen, er dette veldig gode nyheter, sier han.