Ønsker Norge velkommen inn i militæroperasjon

Kort tid etter at EUs utenrikstjeneste ga grønt lys til treningen av ukrainske soldater i Europa, ønsker de Norge velkommen til samarbeid.

TRENING: Nå skal ukrainske soldater få ytterligere spesialtrening til å forsvare seg mot Russland. Her har ukrainske soldater klart å kuppe en russisk stridsvogn i Kupiansk-regionen fra 15. oktober. Foto: CLODAGH KILCOYNE / NTB.

EU fortsetter å vise sin fulle støtte til krigsherjede Ukraina, og 17. oktober ble det klart at EUs utenrikstjeneste har fått på plass det nye militæroppdraget hvor Europa skal bidra i treningen av ukrainske soldater.

Oppdraget heter EUMAM Ukraine og skal gi Ukraina spesialisert opplæring i å forsvare seg mot Russland.

I en e-post til TV 2 bekrefter EUs utenrikstjeneste at de ønsker Norge velkommen til å bidra i det viktige militæroppdraget.

BISTAND: EUs utenrikspolitiske sjef, Josep Borrell, har fått på plass EUs militære bistandsoppdrag for Ukraina. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

– Åpent for deltagelse

Militæroppdraget vil i hovedsak operere på territoriet til EUs medlemsland, med hovedkontor i Brussel og operative kommandosentraler i Polen og Tyskland.

– Det er opp til Norge å bekrefte om de ønsker å delta. Fra vår side kan vi si at EUMAM Ukraine har som mål å bidra til internasjonal treningsinnsats og utvide treningstilbudet i full koordinering med andre partnere. Det er åpent for deltakelse til tredjestater i samsvar med etablerte prosedyrer, sier en EU-talsmann til TV 2.

EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell har lenge vært den store pådriveren for å få på plass oppdraget, og sier behovet er enormt.

– EUs militære bistandsoppdrag vil trene de ukrainske væpnede styrkene slik at de kan fortsette sin modige kamp. EUMAM er ikke bare et treningsoppdrag, det er et tydelig bevis på at EU vil stå ved Ukraina så lenge det trengs, sa Borrell i en uttalelse tidligere i høst.

Noe en talsmann for EUs utenrikstjeneste også bekreftet til TV 2.

Forsvarsdepartementet svarer

Dette kan bety at Norge i fremtiden vil kunne vurdere et EU-initiativ.

– Norge har ytt, og vil yte, betydelig støtte til Ukraina i både 2022 og 2023. Regjeringen vurderer fortløpende om Norge skal sende mer våpen/materiell til Ukraina. Disse vurderingene og eventuelt pågående eller fremtidige bidrag kommenterer vi ikke, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til TV 2 i en e-post mandag.

Gram er tydelig på at Norge vil støtte Ukraina så lenge det er nødvendig,

Forsker i Nupi, Marianne Riddervold sier at denne EU-operasjonen trolig vil føre til at arbeidet forsterkes, og at flere EU-land vil kunne bli bidragsytere.

– Norge har også en avtale med EU som tilrettelegger for at vi kan delta i EUs sivile og militære operasjoner, og vi har deltatt i flere av EUs operasjoner tidligere, sier Riddervold.

– At Norge er en partner EU ønsker å ha med her er ikke så overraskende, all den tid samarbeidet har fungert tidligere og EU vet Norge kan ha mye å bidra med inn i en slik operasjon, legger hun til.

Saken fortsetter under videoen, som viser hvordan en ukrainsk soldat opplever farene for å blir drept i kamp.

Norge har tett samarbeid med EU

Norge har så langt vært en viktig bidragsyter i krigen og har gitt Ukraina mye støtte i form av økonomiske midler, utstyr- og våpenstøtte.

– Siden vi har et så tett sikkerhetspolitisk samarbeid med EU over tid, har fulgt EU i det meste i denne konflikten, og har deltatt i andre av EUs operasjoner, er det ikke utenkelig at Norge også vil delta i denne, sier Riddervold.

Helt siden annekteringen av Krim-halvøyen i 2014 har USA og flere europeiske land bidratt til treningen av ukrainske soldater, og treningen har blitt kraftig intensivert siden invasjonen i februar.

– Sammen med våpenleveranser har denne treningen hatt stor betydning for Ukrainas evne til å forsvare seg. En EU-operasjon vil bidra ytterligere til dette, sier forskeren.

Norge: – Behovet er akutt

I slutten av oktober ble det klart at den norske regjeringen vil gi tre milliarder kroner i militær støtte, hvor inntil 250 millioner skal gå til å anskaffe vinterbekledning og utrustning.

– Vinterutrustning er avgjørende for at de ukrainske soldatene skal kunne operere og forsvare seg gjennom høsten og vinteren, men mye av dette materiellet gikk tapt i krigens første måneder, sa forsvarsminister Gram da i en uttalelse, og la til:

– Behovet for å bistå Ukraina med vinterutrustning til soldatene er akutt og mange vestlige land arbeider med å bistå. Landene som støtter Ukraina bidrar i en koordinert innsats med å anskaffe varmeisolerende klær og annet materiell som for eksempel telt og primuser.

Dette kommer i tillegg til støtten på 10 millarder kroner, som statsminister Jonas Gahr Støre varslet om i juli.

Norges bidrag til treningen i Storbritannia

Mesteparten av midlene går til et fond for militær støtte, blant annet til internasjonale mekanismer, som det britiske International Fund for Ukraine.

Norge bidrar allerede til treningen av ukrainske soldater i Storbritannia, gjennom et fond som koordinerer innkjøp og transport av forsvarsmateriell som Ukraina har behov for, samt med instruktører.