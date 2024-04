Ønsker en avtale med Hamas

NEW YORK: Louis Har (til høyre) sammen med sin svigersønn i New York. Foto: Mathias Ask / TV 2,

NEW YORK (TV 2): Louis Har satt fire måneder i fangenskap før han ble reddet ut av den israelske hæren i februar. Nå sier han til TV 2 at han ønsker at Israel skal inngå en avtale med Hamas for å få frigitt resten av gislene.

I 129 dager satt Louis Har i fangenskap før han og Fernando Simon Marman ble reddet ut av den israelske hæren i februar.

– Det er virkelig et mirakel. Det var mulig takket være soldatene. De risikerte alt for oss, sier Har til TV 2 under en demonstrasjon i New York.

Etter en kort våpenhvile og fangeutveksling i november i fjor der 105 gisler ble løslatt, har krigen på Gaza-stripen rast videre. Så lengt er mer enn 30.000 palestinere drept, ifølge Gazas helsemyndigheter, og FN har advart om sultekatastrofe.

Ved FN-domstolen i Haag har Sør-Afrika anklaget Israel for folkemord.

Har sier at han ønsker at israelske myndigheter skal inngå en avtale med Hamas for å få løslatt gislene som fortsatt befinner seg på Gaza-stripen.

– Jeg ønsker en avtale. Jeg ble reddet i en heroisk redningsoperasjon. Men min største frykt er at noe skjer med en av soldatene. De operasjonene er så vanskelige å gjennomføre. Det er bedre å ha en avtale, sier han til TV 2.

Markering

Flere hundre samlet seg utenfor FNs hovedkvarter i New York forrige søndag for å markere at det er gått mer enn seks måneder siden Hamas sitt angrep på Israel den 7. oktober 2023.

Markeringen ble arrangert av en gruppe som kaller seg Hostages Family Forum.

Har ble hyllet sammen med israelsk-amerikanske Rachel Goldberg-Polin, moren til Hersh Goldberg-Polin, som også ble tatt som gissel under angrepet.

Goldberg-Polin har blitt familienes mest fremtredende talsperson i USA, og i likhet med Har ønsker hun at Israel og Hamas skal inngå en avtale om å få frigitt gislene.

DET HVITE HUS: Rachel Goldberg-Polin og andre pårørende holder en pressekonferanse etter et møte med Biden-administrasjonen i Det hvite hus. Foto: Susan Walsh / AP / NTB.

Mens Har og familiene oppfordret til forhandlinger, var det helt andre toner fra Israels tidligere statsminister Naftali Bennett.



– Ingen skal komme med innvendinger eller belære oss om proporsjonalitet så lenge det fins en eneste mann eller kvinne fanget i kjellere eller tunneler i Gaza, sa Bennett.

Flere amerikanske politikere var på plass utenfor FN for å vise sin støtte, men det var klare tegn på at tilliten mellom mange politikere i USA og Israel er blitt mer tynnslitt ettersom krigen pågår.

Spesielt etter at sju hjelpearbeidere ved World Central Kitchen ble drept i et israelsk luftangrep har mange fremtredende amerikanske politikere kommet med kritikk av Israel.

Sinte tilrop

Likevel har Biden-administrasjonen så langt avvist å kutte i støtten til Israel.

– Mens vi minnes de forferdelige handlingene utført av Hamas, så må vi fortsette å be om livsviktig humanitær hjelp for palestinerne også, sa demokraten Jerry Nadler fra talerstolen.

Dette ble møtt med sinte tilrop fra deler av forsamlingen, som ba Nadler om å gå av scenen.

SULTEKATASTROFE: FN advarer om at Gaza står ovenfor en sultekatastrofe som følge av krigen som har rast siden oktober i fjor. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB.

– De få som avbrøt Nadlers tale representerer ikke Hostages Families Forum eller familiene, sa en talsperson for arrangøren til New York Times.

Det eneste forsamlingen kunne bli enige om er at de ønsker å få gislene tilbake i god behold.

– Vi må være sterke, vi må kjempe videre, og vi må få alle hjem igjen. Vi må være sterke når vi tar imot gislene, slik at vi kan hjelpe dem. Det sier jeg til alle, sier Louis Har.