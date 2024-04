Donald Trumps forsvarer bekrefter at Stormy Daniels signerte en hysjavtale for 130.000 dollar, men benekter at Trump hadde sex med pornostjernen.

Rettssaken hvor Donald Trump er tiltalt for 34 tilfeller av økonomiske lovbrudd, kom mandag for alvor i gang da både påtalemyndigheten i New York og Trumps forsvarer holdt sine åpningsinnlegg.



– Ikke ulovlig

Trump beskyldes for å forfalske økonomiske dokumenter for å skjule utbetaling av hysjpenger til Stormy Daniels, pornostjernen som egentlig heter Stephanie Clifford, i forkant av presidentvalget i USA i 2016.

Dag 1 av rettssaken Trump er første eks-president i USA som tiltales i en straffesak. Dette skjedde da rettssaken startet mandag: Dommeren ga instruksjoner til juryen



Aktor Matthew Colangelo holdt sitt åpningsinnlegg

Forsvarer Todd Blanche holdt sitt åpningsinnlegg

AMI-sjef David Pecker inntok vitneboksen og ble spurt ut av aktor

– Det er ikke ulovlig å inngå en hysjavtale, sa Trumps forsvarer Todd Blanche ifølge CNN.

Blanche sa at påstandene fra Stormy Daniels om at hun hadde en seksuell affære med Trump i juli 2006 var «ondskapsfullt mot Trump».

Trumps kone Melania fødte hans yngste sønn Barron bare 3-4 måneder for affæren angivelig skal ha funnet sted.

– Denne påstanden var et forsøk på å gjøre president Trump flau, å sette familien hans i forlegenhet, hevdet Blanche.

Forsvareren gikk også til angrep på Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, som selv er straffedømt og har sittet i fengsel for utbetalingen av hysjpenger til Stormy Daniels.

– Cohen er besatt av president Trump, selv nå i dag. Han kan dere ikke stole på, fastslo Blanche.

Har bevis

Påtalemyndighetenes åpningsinnlegg ble holdt av Matthew Colangelo, som forklarte juryen at Michael Cohens navn vil dukke opp mange ganger under denne rettssaken.

– Jeg mistenker at forsvaret vil gå langt i å få dere til å avvise hans vitnemål, fordi det er så avslørende, sa Colangelo, som samtidig erkjente at Cohen har gjort mange feil i sitt liv.

Colangelo poengterte deretter at vitnemålet til Cohen uansett vil bli støttet av andre vitner, dokumenter, telefonlogger og andre bevis.

PÅ TILTALEBENKEN: Donald Trump er ventet å bli Republikanernes presidentkandidat i høstens valg. Foto: Yuki Iwamura / AP / NTB

Påtalemyndigheten skal blant annet ha et lydopptak av Trump og Cohen som snakker sammen om hysjpenger til en annen kvinne, nemlig den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal.

Lydopptaket beviser ifølge aktor at Trump var kjent med «Karen McDougal-situasjonen».

Playboy-modellen McDougal hevder i likhet med Daniels at hun hadde en seksuell affære med Trump. Hun solgte sin historie til selskapet American Media Inc. (AMI), som gir ut magasinet National Enquirer.

Historien ble aldri publisert, men den økonomiske utbetalingen og denne avtalen gjorde at McDougal heller ikke fikk fortalt historien til andre medier. Dette omtales i USA som «Catch & Kill», at man sikrer at en historie aldri blir publisert.

Var bekymret

Colangeo sier at AMIs toppsjef David Pecker var bekymret for at Trump ikke skulle betale ham tilbake pengene. Cohen brukte derfor mobiltelefonen sin til å ta opp en samtale med Trump om dette, for å berolige Pecker, skriver CNN.

Dette opptaket skal juryen få høre, lovte Colangelo.

Pecker sa senere til Cohen at «avtalen er avblåst» og at AMI skulle ta utbetalingen på 150.000 dollar til McDougal for egen regning.

Utbetalingen på 130.000 til Stormy Daniels ble gjort av Cohen.

Aktor Matthew Colangelo fortalte i sitt åpningsinnlegg at Trump skjulte tilbakebetalingen til sin tidligere advokat ved at han fikk Cohen til å sende falske fakturaer månedlig over en viss periode.

AMI-sjef David Pecker var førstemann i vitneboksen. Han var ifølge CNN involvert i en rekke «catch & kill»-opplegg på vegne av Trump.

Joshua Steinglass fra påtalemyndighetenes team spurte Pecker om han hadde siste ord i flere store kjendishistorier.

– Ja, det hadde jeg, bekreftet Pecker.

Han forklarte videre at han brukte en privat epostadresse til ting han ikke ville at assistenten hans skulle se.

Stort lenger kom ikke Pecker mandag, ettersom et av de alternative jurymedlemmene har en tannlegetime og retten derfor ble stanset for dagen klokken 12.30 lokal tid, altså 18.30 norsk tid.

Rettssaken fortsetter tirsdag klokken 17 norsk tid.