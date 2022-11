Omstridte båt-migranter får komme til Norge

– Regjeringen har besluttet at Norge skal tilby relokalisering fra skipet Ocean Viking, bekrefter statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet til TV 2.

Det var til slutt Frankrike som lot den norsk-eide båten Ocean Viking legge til havn sist uke. Etter at fire land hadde nektet å ta imot båten; Italia, Hellas, Kypros og Malta. Båten driftes av organisasjonen SOS Méditerranée.

Ombord var 234 flyktninger og asylsøkere. Migrantene var reddet opp av vannet på flukten over Middelhavet. Ialt var 57 av dem barn. Etter 19 dager under vanskelige forhold på båten var det fare for liv og helse for noen ombord.

– Norge har ikke et ansvar etter menneskerettskonvensjonene eller havretten for personer som tas om bord i private norskflaggede skip i Middelhavet, skriver Vad Petersson i en e-post til TV 2.

Han understreker at grunnen til at Norge vil ta imot tjue migranter fra Ocean Viking, er den ekstraordinære humanitære situasjonen.

SLIK LEVER DE: Den norske båten Ocean Viking er utstyrt for å redde migranter som krysser Middelhavet ofte i svært skrøpelige båter. Foto: SOS Méditerranée

Sist fredag fikk båten legge til i byen Toulon i Frankrike. Hendelsen har utløst en diplomatisk krangel mellom Italia og Frankrike. Etter internasjonal lov har Italia plikt til å ta imot migrantene, fordi båten var i italiansk farvann.

– Uforståelig og umenneskelig, raste den franske innenriksministeren Gérald Darmanin.

– En aggressiv reaksjon, som er uforståelig og urettferdig, svarte Italias nye statsminister Giorgia Meloni.

Hun informerte for kort tid siden EU-toppene i Brussel om at landet strammer inn innvandringspolitikken.

Melonis visestatsminister og partileder for Ligaen, Matteo Salvini mente at den norske båten burde ta med seg migrantene til Norge.

– Ikke norsk ansvar

Norge ble spurt av Frankrike om å ta imot flyktninger- og asylsøkere fra skipet. En rekke land har blitt oppfordret til å delta på en denne migrant-dugnaden.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har gitt beskjed til Frankrike om at Norge stiller opp. Forberedelser er igang for at tjue migranter skal reise fra Frankrike til Norge.

– De med lav sannsynlighet for innvilgelse bør returneres fra landet de ble satt i land i. Dette avspeiles i at vi har sagt at vi kan relokalisere personer med en høy sannsynlighet for å få internasjonal beskyttelse, opplyser Vad Petersson.

Norge tar ikke noe ansvar fordi båten er norsk.

– Havretten er tydelig på at ansvaret for å koordinere arbeidet med å sikre en trygg havn ligger hos landet som er ansvarlig for søk- og redningsområdet hvor de nødlidende har blitt reddet. Nabokyststater har også et ansvar i slike saker, kommenterer statssekretær Vad Petersson.

OCEAN VIKING: Båten har i flere år vært leid ut til en organisasjon som redder migranter i nød i Middelhavet. Foto: SOS Méditerranée

Har rømt

Etter at de kom til Frankrike ble migrantene plassert på et mottakssenter. 26 av 44 av enslige mindreårige migranter har i løpet av den siste uken rømt fra senteret, opplyser lokale myndigheter.

De fleste kom fra Eritrea og ønsket å reise til familie i land som Tyskland, Sveits, Nederland og Luxembourg.

– Vår jobb er å beskytte dem, ikke arrestere dem, sier en lokal tjenestemann til AFP.

Frankrike og Tyskland tar i mot flest av båt-migrantene. Det er allerede klart at 44 av de 234 ikke har rett til opphold og skal sendes tilbake.

Statssekretær Vad Petersson mener utfordringene ved NGO-skipenes aktivitet bør møtes ved å ha en effektiv returpolitikk.

– Det å fordele migranter med en lav innvilgelsesprosent rundt i Schengen-området er ikke bærekraftig, og løser ingen problemer.

PÅ DEKK: Mange av migrantene må oppholde seg på det åpne dekket. Flere ble rammet av sykdom og Frankrike sa til slutt ja til å ta imot båten. Foto: SOS Méditerranée

Krisemøte til uka

I skyggen av krig og energikrise kommer det rekordmange flyktninger og asylsøkere til Europa. Tallene har ikke vært så høye siden 2016.

De første ti månedene i år kom det 275 500 migranter til EU. Det er en økning på 73 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Da er ikke ukrainske flyktninger regnet med siden de har lovlig opphold i EU.

I oktober kom 36 500 personer til EU for å søke asyl. De fleste kommer via flyktningruten som går over den vestlige delen av Balkan. EUs grensebyrå Frontex har i øyeblikket utplassert 2300 grensevakter ved unionens ytre grense.

I flere år har EU forsøkt å bli enige om en felles asyl- og innvandrings-pakt. I juni i år skrev 18 land, deriblant Norge, under en avtale om å ta imot asylsøkere, for å avlaste land sør i Europa.

KRISEMØTE: Både krangelen mellom Italia og Frankrike og strømmen av migranter til Europa blir tema for et ekstra innenriksministermøte i EU til uka. Foto: SOS Méditerranée

Målet var å flytte 8000 asylsøkere fra land sør i Europa til land lenger nord, siden land som Italia og Hellas bærer en stor byrde med å ta imot flyktninger og asylsøkere. Til nå er kun 117 av 8000 asylsøkere relokalisert.