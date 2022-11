Omstridt gruppe har fått ny rolle – kan tyde på svakheter

Oppkalt etter den tyske komponisten Richard Wagner, har Wagner-gruppens soldater fått kallenavnet «musikerne».

Privathæren, som ofte er beskrevet som hensynsløse og brutale, er nå en viktig aktør i Russlands krig mot Ukraina.

En viktig rolle

Fra Midtøsten og Sentral-Afrika til Europa: Den russiske privathæren har mye stridserfaring fra konflikter i flere land. Nå brukes de aktivt i Russland sin krig mot Ukraina.

Langs frontlinjen øst i Ukraina, har gruppen en nøkkelrolle i Russlands forsøk på å sikre seg byen Bakhmut i Donetsk fylke. En kamp som for begge parter handler om å sikre seg best strategisk utgangspunkt før frontlinjene fryser til i takt med vinterkulden.

– De ser ut til å være blant de mer effektive av de russiske styrkene, og de spiller en viktig rolle i dette stadige russiske forsøket på å ta den ukrainske byen Bakhmut.

Det sier Sven G. Holtsmark. Han er historiker ved Institutt for forsvarsstudier.

RUSSLANDEKSPERT: Sven G. Holtsmark er historiker ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig mener han at privathærens nå viktige rolle, kan gi oss en pekepinn på Russlands situasjon i krigen.

– At denne typen privat gruppering spiller en såpass stor rolle som den gjør, vitner til syvende og sist om de store svakhetene i det russiske militæret.

76.000 soldater drept

Holtsmark sikter til Russlands mangel på personell. For selv om Kreml ikke selv bekrefter at styrken de invaderte med var underdimensjonert, tyder mye på nettopp det.

MOBILISERING: Gjennom høsten har flere tusen russere med militær bakgrunn igjen rykket inn i forsvarsrekkene, som følge av en delvis mobilisering av befolkningen. Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Samtidig har krigen kostet livet til flere russiske soldater. Hvor mange er ikke helt sikkert. Ifølge Ukrainas forsvar er mer enn 76.000 russere drept, mens nær 230.000 russiske soldater er skadet.

Tallene er videreformidlet på den ukrainske nettsiden Minusrus.

Men Holtsmark peker også på fundamentale mangler og svakheter i andre ledd i det russiske krigsmaskineriet.

SELVMORDSDRONE: En politibetjent inspiserer deler av en drone som Ukrainske myndigheter sier ble utført med iranske kamikazedroner. Dette bildet er tatt 6. oktober i Kharkiv. Foto: STRINGER / Reuters / NTB

Kamikaze-droner

Bruk av iranske kamikaze-droner kan, ifølge historikeren, også være et symptom på sentrale mangler hos russerne.

– Det er kanskje et viktig poeng dette her: Hvorfor er det slik at russerne trenger disse dronene? Jo, det er fordi de begynner å slippe opp for våpen selv, forklarer Holtsmark.

– Til syvende og sist er dette enda et tegn på at Russland sliter, legger han til.

Iranske myndigheter bekrefter at dronene som Russland nå benytter mot Ukraina, produseres i Iran. Samtidig påpeker de at dronene ble solgt før krigen startet, noe Holtsmark kaller å «pynte på sannheten».

– De sier at de har levert et viss antall før krigen startet, og alt tyder på at det ikke er riktig. Dessuten har de levert et veldig stort antall.

Han mener at søkelyset som nå er satt på Iran kan føre til at de stanser salg av droner til Russland.

– Det kan kanskje tolkes som at iranske myndigheter ser et behov for å få denne saken ut av verden.

OMGJENGELIG: Russlands president Vladimir Putin under en blomsternedleggingsseremoni ved monumentet til Citizen Minin og Prins Pozjarskij på «National Unity Day» på Den røde plass i Moskva 4. november 2022. Foto: Ramil SITDIKOV / Sputnik / AFP

Mister Putin makten?

Holtsmark mener det er problematisk å ta det for gitt at krigens gang svekker Putins popularitet – selv om Russland tilsynelatende taper.

– Det vi vet fra historien er at det å ha en ytre fiende samler land.

Det kan godt hende at Putin ikke får skylden for at russiske soldaters liv går tapt i krig, ifølge Holtsmark.

– Jeg er nok redd for at skylden blir lagt på Ukraina, på bakgrunn av at russerne får denne ensidige informasjonsstrømmen. De har ikke noen grunn til å ikke tro på dette narrativet.