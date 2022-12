«Omar»: – Jo færre venner, jo større er sjansen for å overleve

ANONYM: TV 2 Danmark møtte "Omar" i Qatar. Ett av kravene var at telefonene måtte være slått av, for å minske faren for sporing. Foto: TV 2 Danmark

I et intervju med tyske ZDF i Doha før VM, forteller VM-ambassadør Khalid Salman at han forventer at de som reiser til landet for å følge mesterskapet tilpasser seg.

– De må akseptere våre lover her. Homofili er haram. Vet du hva haram betyr? Ulovlig, sa han, ifølge Reuters.

Gulfstaten har fått omfattende kritikk for sitt forbud mot homofili, behandling av personer tilknyttet LHBT+-miljøet og for manglende respekt for kvinners rettigheter.

– Du må leve i skyggen

TV 2 Danmark møtte en homofil mann i Qatar som snakker ut om å leve et liv under radaren, i frykt for konsekvensene dersom han står frem.

– Du må leve i skyggen hvis du er homofil her i Qatar. Du kan ikke komme ut av skapet. I LHBT-miljøet kan man oppleve litt mer frihet, men er man åpen om det, kan det være farlig, sier «Omar» til TV 2 Danmark.

FARLIG LEGNING: "Omar" frykter å bli fengslet eller pisket, dersom det kommer ut at han er homofil. Foto: TV 2 Danmark

«Omar» ønsker ikke å stå frem med sitt egentlige navn.

Han forteller at som homofil i Qatar må du velge en krets av mennesker du stoler på. Og du må holde den vennekretsen liten. Å si at du er homofil, kan få alvorlige konsekvenser.

– Jo mindre vennekrets du har, jo større er sjansen for å overleve. Du kan havne i fengsel eller bli pisket. Det er det samme med alle minoriteter i Qatar. Det er selvsagt ikke greit, men her i landet er det en annen oppfatning og måte å tenke på. Så det får du bare leve med, sier han.

DOHA: Homofili kan straffes med opptil sju års fengsel i Qatar. Foto: Elias Engevik / TV 2

«One love»

Det mye omtalte «One Love»–kapteinsbindet har skapt blest i VM.

«One Love»-kapteinsbindet, som viser sin støtte til inkludering og LHBTQ+–personer, skulle egentlig bli brukt av Danmark, England og Belgia og flere andre land under VM-sluttspillet i Qatar.

SALGSBOOM: Det nederlandske firmaet som produserer kapteinsbindene forteller at salgsboomen begynte i dagene før VM, og nærmest eksploderte da «One Love»–kapteinsbindene for alvor kapret overskriftene da gruppespillet startet. Foto: Aijaz Rahi/AP

Men så kom som kjent FIFA på banen og la ned forbud mot bruk av bindet, og truet Danmark og de øvrige lagene med sportslige sanksjoner om det ble benyttet under kampene.

Han fikk spørsmål om hva han syntes om at det danske landslaget ønsket å bære « One love»-bindet.

– For å være ærlig er det omtenksomt, men det hjelper ikke. Det er bare nyttig når man kan endre noe, men å vise sin støtte ved å ha på seg regnbuearmbåndet endrer ingenting, forteller han.

– Dobbeltmoralsk

Han mener det er dobbeltmoralsk når myndighetene i Qatar slår så hardt ned på homofile. For mange menn i Midtøsten har sex med andre menn, sier han.

– Dette skyldes den delte sosiale kulturen, der menn og kvinner lever hver for seg mye av tiden. Jeg klandrer dem ikke, fordi når du er i tenårene, vil du utforske seksualiteten din. De har ikke friheten til å utforske det med det motsatte kjønn, så de blir tvunget til å ha sex med samme kjønn.

HEMMELIG SEX: «Omar» mener mange homofile menn gifter seg og får barn, men fortsetter å ha sex med andre menn i skjul. Foto: TV 2 Danmark

Ifølge «Omar» er det ganske vanlig at menn i Midtøsten lever et dobbeltliv, hvor de prøver å skjule sine seksuelle preferanser.

– De bestemmer seg for å gifte seg og slutte å ha sex med menn. De lever i fornektelse og prøver å ignorere at de har gjort det selv. Mange menn velger å gifte seg og få barn slik at samfunnet oppfatter dem som ikke-homofile. Og så fortsetter de å ha sex med menn i det skjulte, sier han.

Ifølge «Omar» er det greit å være homofil i det skjulte i Qatar så lenge du er respektfull og ikke prostituerer deg.

Blir dømt om du kommer ut offentlig som homofil

Han forteller at myndighetene har dempet litt på den strenge loven for homofile og LHBTQ+-personer i oppkjøringen til VM.

– De har bøyd noen regler slik at de er mer i tråd med vestlig standard. Etter VM tror jeg vi er tilbake til de gamle reglene igjen, forteller han.

QATAR: Landet har dempet på de strenge reglene før VM, men Omar tror det vil gå tilbake til gamle regler etter VM. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han har vanskelig for å se for seg at Qatar vil endre synet på homofile i nær fremtid.

– Jeg kan ikke forestille meg det, ikke i løpet av de neste 10 eller 20 årene. Ikke i det hele tatt. Det er en kulturell identitet, og det tar minst tre-fire generasjoner å endre den. Du kan leve skjult som homofil i Qatar, men du vil bli dømt hvis du kommer ut offentlig som homofil, sier han.