Om morens død: – Øyeblikket jeg har gruet meg til

Kongen var åpenhjertig under statsministerens audiens i Buckingham Palace fredag ettermiddag.

De to møttes i audiens på Buckingham Palace fredag, det første møtet i deres ferske roller etter at dronning Elizabeth gikk bort torsdag og Charles ble konge.

Selv om slike møter vanligvis er private, fanget kameraene begynnelsen av treffet mellom kong Charles III og statsminister Liz Truss.

– Jeg vet at du har det veldig travelt for tiden, for å si det mildt, sa kongen.

– Du også, repliserte statsministeren.

– Jeg vet det, svarte kongen tilbake.

De håndhilste på hverandre da de møttes.

Gruet seg

Om morens bortgang sa kongen følgende til statsministeren:

– Det er et øyeblikk jeg har gruet meg til, og det vet jeg mange andre har også, men vi må forsøke å holde hjulene i gang, sa Charles rapporterer Sky News.

Charles var til stede på Balmoral torsdag og var ved morens side da hun sovnet stille inn. Han ble konge i det øyeblikket hun døde.

Statsministeren kondolerte.

Ble rørt

Videre snakket kong Charles om folkehavet som møtte han ved Buckingham Palace tidligere fredag.

– Det var så rørende i ettermiddag da vi ankom, alle menneskene som hadde kommet for å kondolere. Og blomstene, la kong Charles til.

Da de satte seg ned til en mer privat samtale, måtte TV-teamet gå.